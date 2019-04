Dimmi cosa mangi ti dirò dove andare in vacanza

editato in: da

Sushi, pancakes, paella e tacos: quale di questi piatti ti ingolosisce di più? Scegline uno e scoprirai qual è la destinazione perfetta per il tuo prossimo viaggio.

A raccontare i luoghi che visitiamo non sono soltanto attrazioni turistiche e paesaggi mozzafiato ma anche usanze e tradizioni gastronomiche. Ogni viaggiatore sa che un piatto tipico non rappresenta soltanto una ghiottoneria con cui riempirsi lo stomaco. Riflette infatti la cultura del luogo in cui è stato creato. Per questo motivo ciascuno dei quattro piatti presenti in foto potrebbe darvi informazioni piuttosto preziose sulla meta più adatta per il vostro prossimo viaggio. Sceglietene uno, e preparatevi a partire…

Se avete scelto il sushi

La destinazione perfetta per voi è il Giappone. Questa pietanza è preparata con una cura e una precisione meticolosa, la stessa che contraddistingue gli abitanti di città come Tokyo e Kyoto. Qui avrete modo non solo di assaggiare il miglior sushi del mondo, ma anche di godervi il vostro prelibato pasto sotto un bellissimo albero di ciliegio in fiore. Proprio come in un vecchio film nipponico.

Se avete scelto i tacos

Vi consigliamo di prenotare un volo per il Messico. Vi troverete a viaggiare in una terra che vi porterà alla scoperta di civiltà millenarie e vi regalerà emozioni forti, proprio come la salsa presente in queste gustosissime tortillas. Potrete comunque alternare diversi tipi di esperienze, muovendovi tra montagne, deserti e giungle, e godendovi anche un po’ di mare.

Se avete scelto i pancakes

Non vi resta altro da fare che partire alla volta del Canada. Questo golosissimo snack è infatti prodotto con ingredienti semplici e naturali, ed arricchito con frutta e marmellata. A condite il tutto, è l’immancabile sciroppo d’acero che arriva direttamente dalle foreste canadesi. Preparatevi quindi ad un viaggio a stretto contatto con la natura, tra verdi vallate, ruscelli e panorami che lasciano senza fiato.

Se avete scelto la paella

La meta che più vi si addice è la Spagna. Questo piatto, realizzato con riso, zafferano e frutti di mare o carne, viene dalla città di Valencia. Si tratta di un luogo ricco di storia e tradizione, in cui potrete visitare la bellissima Città delle Arti e delle Scienze, il Mercato della Seta o la Cattedrale nel cuore del centro storico. E tra una visita e l’altra, ovviamente, non potrete farvi mancare un buon piatto di paella. A prezzi decisamente economici.