Ponti di primavera: le mete dove andare con la famiglia

sono l’occasione perfetta per staccare dai pressanti impegni di tutti i giorni e concedersi una vacanza insieme alla famiglia. Tra le mete d’eccellenza per rilassarsi nel cuore della natura, Perla dell’Alto Adige e “città-giardino” è imperdibile: passeggiate nel verde di valli incontaminate, benessere termale, iltripudio di colori, meleti in fiore… Una vera gioia per grandi e piccoli. (Nella foto, Merano, Alto Adige)