Scoprite le migliori terme e spa d’Italia dove trascorrere un Capodanno diverso lontano dal caos, all’insegna del relax, benessere e atmosfere indimenticabili

iStock I luoghi migliori dove trascorrere il Capodanno alle terme

C’è davvero qualcuno che non ha mai provato almeno una volta quella sensazione un po’ stonata del classico Capodanno? Feste affollate, cenoni interminabili e concerti nelle piazze principali. Un rituale che, spesso, lascia addosso più stanchezza che entusiasmo. Non stupisce, quindi, che sempre più persone preferiscano dire addio all’anno vecchio in modo diverso: senza frenesia, senza eccessi e con il desiderio di ritrovare piuttosto che disperdere energie.

Negli ultimi anni, infatti, l’idea di celebrare il Capodanno all’insegna del benessere ha conquistato viaggiatori di ogni età. Complice un crescente bisogno di rallentare, moltissimi stanno abbandonando le feste caotiche per abbracciare un modo più consapevole e rigenerante di accogliere il nuovo anno. Ed è qui che le terme italiane, con le loro acque calde, i paesaggi rilassanti e le spa d’eccellenza, entrano in gioco come alternativa perfetta.

Se l’idea di un Capodanno all’insegna del relax vi affascina, queste sono le mete dove andare alle terme con spa!

Terme di Saturnia, Toscana

Alle Terme di Saturnia, il Capodanno si trascorre tra acque calde e piccoli rituali di benessere. Oltre alle famose e gratuite Cascate del Mulino, qui troverete molti hotel con strutture termali che propongono pacchetti speciali. Non manca il cenone di fine anno, con musica dal vivo, ma soprattutto kit spa, percorsi benessere e ingressi alla spa. E, quando avete voglia di esplorare, la Maremma vi accoglie con borghi antichi, cantine e panorami mozzafiato.

Terme di Sirmione, Lombardia

Non solo Natale sul Lago di Garda, anche trascorrerci il Capodanno è un’ottima idea! In particolare, le Terme di Sirmione hanno organizzato SPA New Year, l’evento che animerà la notte del 31 dicembre nello SPA & Thermal Garden. Preparatevi a indossare l’accappatoio, la serata sarà all’insegna di piscine fumanti, saune e percorsi relax, il tutto arricchito da musica dal vivo, DJ set e trattamenti speciali come i rituali di scrub.

A mezzanotte, il conto alla rovescia in acqua e il brindisi con panettone regalano un momento davvero unico, intimo e insieme festoso. Le formule disponibili, con o senza cena, includono un kit di accoglienza e una New Year Gift.

Bagni Triponzo Terme, Umbria

Ai Bagni Triponzo Terme, in Umbria, a Capodanno la parola d’ordine è una sola: comfort assoluto. Qui si festeggia nell’unica spa termale della regione, rigorosamente in accappatoio, costume e ciabattine, liberi dalle formalità degli abiti eleganti. Godetevi il percorso termale fino alle 20:30, con accesso a tutti e tre gli ambienti benessere e kit spa incluso, al quale potete aggiungere massaggi o una sessione nella Spa Suite.

Alle 20:30 scatta il dress code ufficiale, ossia un nuovo accappatoio, prima di accomodarsi al ristorante per il cenone accompagnato da musica live e bollicine allo scoccare della mezzanotte. Dopo il brindisi, la serata continua nuovamente in spa, tra vapori caldi e acque rigeneranti, fino alla chiusura alle 2:00.

Terme di Agnano, Campania

Alle Terme di Agnano, a pochi minuti da Napoli, il Capodanno si trasforma in una notte speciale tra benessere, musica e atmosfera suggestiva. Potrete immergervi nelle piscine termali all’aperto, godendovi un contesto rilassante e scenografico e aspettando i momenti più festivi del programma, che prevede un DJ set a bordo vasca con ritmi soft e coinvolgenti.

Non manca un ricco buffet di dolci natalizi, pensato per addolcire l’attesa della mezzanotte. Il momento più atteso arriva con i fuochi d’artificio che illuminano il parco termale, offrendo lo sfondo ideale per il brindisi inaugurale del 2026. Un modo diverso per salutare l’anno passato e iniziare il nuovo all’insegna del relax.

Terme di Abano e Montegrotto, Veneto

Ad Abano e Montegrotto, il Capodanno è l’occasione ideale per concedersi qualche giorno di vero relax. Le due località, ai piedi dei Colli Euganei, offrono moltissimi hotel wellness con piscine termali, aree spa e trattamenti dedicati al benessere. I pacchetti di fine anno prevedono spesso soggiorni con accesso alle vasche calde, massaggi, momenti in sauna e una cucina curata che diventa protagonista nei cenoni di San Silvestro.

Qui si può accogliere il nuovo anno senza stress: niente folla, nessuna corsa, solo ambienti confortevoli, servizi completi e la possibilità di alternare pausa termale e passeggiate nei dintorni. In molti hotel, la serata del 31 si arricchisce di musica o piccoli eventi, offrendo un modo semplice, ma piacevole di festeggiare senza rinunciare al benessere.

Terme di Fonteverde, Toscana

A Fonteverde, invece, nel cuore della Val d’Orcia, il Capodanno diventa un’esperienza esclusiva tra storia, benessere e panorami toscani. Questa è l’occasione perfetta per vivere l’atmosfera unica del palazzo rinascimentale che fu residenza termale di Ferdinando I de’ Medici, oggi trasformato in un elegante resort dedicato al relax. Il gran gala di Capodanno è il momento clou: aperitivo, cenone, musica dal vivo e brindisi di mezzanotte accompagnano una serata curata nei dettagli e ambientata nelle sale storiche della struttura.

Durante la vacanza si possono utilizzare tutte le aree termali, dalle piscine terapeutiche con idromassaggi alle cascate, dal percorso Bioaquam al suggestivo Percorso Etrusco con sauna, grotta salina e percorso vascolare. Completano l’offerta la piscina termale Lux, l’area fitness e le attività mattutine dedicate al “Risveglio di benessere”, insieme al kit spa incluso.

Comano Terme, Trentino

Infine, se desiderate trascorrere il Capodanno in Trentino, Comano Terme potrebbe essere la scelta ideale. Questo è l’unico hotel con acqua termale direttamente in struttura, nota per le proprietà benefiche sulla pelle e supportata da un centro specializzato convenzionato con il S.S.N., dove si effettuano bagni termali, fototerapia, inalazioni e trattamenti dermatologici correttivi.

La Thermal SPA vanta piscine interne ed esterne, idromassaggi, bagni di calore e percorsi dedicati al relax e alla circolazione. Completano l’offerta il parco termale esterno e l’utilizzo libero di biosaune, bagni a vapore e del kit benessere, per accogliere il nuovo anno in totale tranquillità.