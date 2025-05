Borghi dall'anima medievale, città d'arte, buon cibo e tanta natura: ecco cosa vedere in Umbria e cosa fare durante una vacanza in questo territorio

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Tra le cose da vedere in Umbria c'è Orvieto

Hai voglia di un viaggio che mescoli borghi da fiaba, arte senza tempo e panorami che sembrano dipinti? L’Umbria è proprio quello che fa per te: il cuore verde d’Italia tra borghi da sogni, cascate, rafting e attività outdoor sa incantare anche gli appassionati di turismo enogastronomico con alcune chicche da non perdere per nessun motivo.

Cosa vedere in Umbria: 10 luoghi da non perdere

Se desideri organizzare un weekend lungo oppure una vacanza, anche di una settimana, l’Umbria è il territorio top che ti conquisterà. Tra borghi fiabeschi, buon cibo, natura e città d’arte ha davvero molto da offrire. Scopriamo insieme cosa vedere in Umbria spaziando tra i 7 luoghi più caratteristici da non perdere assolutamente.

Perugia

Se Assisi è spirituale, Perugia è decisamente vivace. È il capoluogo dell’Umbria, ed è una città che pulsa di vita, cultura e… cioccolato! Esatto, sei nella patria dell’Eurochocolate e della mitica Perugina. Ma cosa vedere qui? Partiamo da piazza IV Novembre dominata dalla fontana maggiore e dalla cattedrale di San Lorenzo. Entra nella galleria Nazionale dell’Umbria se ami l’arte (spoiler: vale la pena). E poi perché non perdersi nei vicoli dell’acropoli è un’avventura che ti regala scorci medievali e locali accoglienti? Se ci capiti in estate metti in agenda l’Umbria Jazz, concerti e atmosfera musicale dall’anima retrò animano la città.

Orvieto

Orvieto è una di quelle cittadine che ti colpiscono già da lontano: arroccata su una rupe di tufo, sembra quasi fluttuare e quando ci metti piede, capisci subito perché è una delle perle dell’Umbria. Il duomo? Un vero spettacolo: una facciata che lascia senza parole e un interno dove ti ritrovi a fissare a bocca aperta la cappella di san Brizio affrescata dal Signorelli. Ma Orvieto ha anche un lato sotterraneo: un vero labirinto di grotte e cunicoli scavati nella roccia. Affascinante e un po’ misterioso. E se ti piace l’idea di un pranzo con vista, qui sei nel posto giusto: vini eccellenti e piatti umbri da leccarsi i baffi. Concediti anche un bicchiere di Orvieto Classico, te lo sei meritato.

Assisi

Non si può parlare di Umbria senza iniziare da Assisi. Sì, proprio lei, la città di San Francesco. Ma non pensare che sia solo un posto per pellegrini: Assisi è un capolavoro medievale che ti rapisce con la sua atmosfera sospesa nel tempo. Il centro storico è tutto da scoprire e conduce in uno dei luoghi più amati della regione: la basilica di San Francesco anche riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Un gioiello gotico decorato con gli affreschi di Giotto; l’effetto wow è assicurato. Consiglio poi di visitare la basilica di Santa Chiara, la rocca Maggiore con una vista pazzesca e di passeggiare fino all’eremo delle Carceri.

Fonte: iStock

Spoleto

Spoleto è sinonimo di eleganza; sa combinare storia, arte e un tocco di mondanità. Ti accoglie con il maestoso ponte delle Torri, un ponte-acquedotto sospeso tra due colline, e ti conquista con il suo duomo in stile romanico, che si apre su una delle piazze più scenografiche che tu possa immaginare. Tra gli eventi top qui c’è il festival dei due mondi che unisce danza, musica e teatro attirando visitatori internazionali.

Norcia

Norcia è sinonimo di sapori autentici e natura selvaggia. È la porta d’accesso ai monti Sibillini e un paradiso per chi ama escursioni, trekking e paesaggi aperti; la piazza centrale è un simbolo di resilienza dopo il terremoto, ma la città ha saputo rialzarsi con orgoglio. Non puoi andare via senza aver provato un tagliere con il famoso prosciutto IGP, il pecorino e magari qualche tartufo nero. Bonus: da qui partono escursioni verso la Piana di Castelluccio, spettacolare in estate durante la fioritura.

Gubbio

Se ami i borghi medievali autentici e un po’ schivi, Gubbio è il posto giusto. Tra pietre che raccontano storie di secoli e l’atmosfera è rimasta intatta. Non perderti il palazzo dei Consoli e la vista mozzafiato dalla funivia del Monte Ingino: sali su questa cabina sospesa (se non hai paura dell’altezza) e goditi il panorama. E poi… vuoi mettere dire di aver visitato la città dove si è svolto il primo “documento” in lingua italiana? Sì, parliamo delle Tavole Eugubine, custodite proprio qui.

I borghi più belli dell’Umbria

Non puoi dire di aver visto davvero l’Umbria senza aver esplorato almeno uno dei suoi borghi incantati. Ce ne sono tanti, ma te ne cito alcuni che ti faranno sognare, tra i più belli:

Spello , un tripudio di fiori. In primavera sembra un giardino a cielo aperto, con balconi e vicoli decorati da piante colorate. È famoso per l’Infiorata, ma è adorabile tutto l’anno;

, un tripudio di fiori. In primavera sembra un giardino a cielo aperto, con balconi e vicoli decorati da piante colorate. È famoso per l’Infiorata, ma è adorabile tutto l’anno; Bevagna ti riporta al Medioevo. Con la sua piazza perfettamente conservata e le botteghe dove si lavora la carta a mano come un tempo. Un tuffo in un’altra epoca;

ti riporta al Medioevo. Con la sua piazza perfettamente conservata e le botteghe dove si lavora la carta a mano come un tempo. Un tuffo in un’altra epoca; Rasiglia , la piccola Venezia umbra. Un borgo attraversato da ruscelli cristallini, ponticelli e mulini ad acqua. Una passeggiata qui è pura poesia;

, la piccola Venezia umbra. Un borgo attraversato da ruscelli cristallini, ponticelli e mulini ad acqua. Una passeggiata qui è pura poesia; Narni , affascinante e misteriosa. Oltre al centro storico ricco di scorci suggestivi, puoi scendere nelle profondità di Narni Sotterranea, tra cripte e antiche prigioni;

, affascinante e misteriosa. Oltre al centro storico ricco di scorci suggestivi, puoi scendere nelle profondità di Narni Sotterranea, tra cripte e antiche prigioni; Montefalco invece è il “balcone dell’Umbria”. Da qui la vista spazia fino ai Sibillini. E poi c’è il Sagrantino, un vino corposo che profuma di terra e sole. Se ami le degustazioni, sei nel paradiso giusto.

Cascata delle Marmore

Hai mai visto una cascata artificiale vecchia di duemila anni? La Cascata delle Marmore è stata costruita dai Romani (sì, davvero!) e oggi è uno degli spettacoli naturali più incredibili d’Italia oltre ad essere la cascata artificiale più alta di tutta Europa. Lascia senza parole con il suo salto di 165 metri che regala uno show fragoroso. C’è anche un sentiero che ti porta fino in cima, tra schizzi d’acqua e arcobaleni improvvisi; se ti piace l’adrenalina nei dintorni si può fare rafting.

Fonte: iStock

Lago di Piediluco

Meno famoso del Trasimeno, ma incredibilmente suggestivo. Il Lago di Piediluco è un piccolo angolo di pace a pochi chilometri dalla Cascata delle Marmore; è circondato da colline verdi e piccoli borghi affacciati sull’acqua. Perfetto per un picnic, una gita in pedalò o semplicemente per rilassarsi. Se ami la fotografia, qui il tramonto è poesia pura.

Tempietto del Clitunno

E ora ti porto in un luogo meno conosciuto, ma dal fascino unico: il Tempietto del Clitunno. Si trova tra Spoleto e Trevi, immerso nel verde, accanto a sorgenti limpidissime che ispirarono poeti e artisti. Il piccolo monumento paleocristiano, Patrimonio UNESCO, è un capolavoro di eleganza e armonia; con la sua semplicità ti colpisce dritto al cuore, soprattutto se ami l’archeologia e i luoghi carichi di spiritualità.

Cosa fare in Umbria: 10 attività per scoprire l’anima della regione

Oltre a cosa vedere in Umbria ci sono tante attività da programmare: tra natura, cultura, tradizione enogastronomica c’è davvero molto da scoprire. E sono proprio i borghi più autentici a raccontare la vera anima della regione; ecco 9 cose da fare in Umbria per chi ha deciso di trascorrere qui una vacanza di almeno 3-4 giorni.

1. Assaggiare la cucina tipica

Tra le cose principali da fare in Umbria c’è lasciarsi coccolare a tavola esplorando i sapori della tradizione legati al territorio. Ritmi lenti e un grande culto delle specialità locali danno modo di spaziare partendo dai salumi tipici come il prosciutto di Norcia, i coglioni di mulo (sì, si chiamano proprio così) e l’immancabile paté di fegatini da gustare su una fetta di pane caldo. altrettanto gustosa la torta al testo, una specie di focaccia piatta cotta su piastra e perfetta da accompagnare alle specialità local.

Essendo patria del tartufo non possiamo non consigliare un piatto di tagliatelle; per i più tradizionalisti un grande sì ai pici con il ragù e gli strangozzi, una pasta fatta a mano spesso condita con un sugo a base di funghi. Chiaramente il tutto va accompagnato, rigorosamente, con calici local come il grechetto o il sagrantino di Montefalco.

Fonte: iStock

2. Partecipare ad una caccia al tartufo

Entra nei boschi con un cercatore e il suo cane, fiuta l’aria, ascolta i rumori della natura e… scopri il tesoro nascosto sotto terra. In Umbria, la caccia al tartufo è un rito, un gioco di pazienza e istinto che si trasforma in un pranzo da gourmet. Esperienza mistica, da veri intenditori.

3. Fare rafting sul fiume Nera

Hai voglia di adrenalina? Il fiume Nera ti aspetta con le sue rapide e il suo paesaggio selvaggio. Indossa il casco, impugna il remo e preparati a ridere, urlare e bagnarti fino all’ultimo schizzo. Il rafting in Valnerina è l’Umbria che non ti aspetti: pura energia tra boschi e gole spettacolari.

4. Percorrere il cammino di san Francesco

Un passo alla volta, nel silenzio. Segui le orme del santo più amato d’Italia, tra Assisi, Spoleto e Gubbio. È un cammino spirituale, ma anche un viaggio tra panorami mozzafiato e borghi che sembrano acquerelli. Perfetto per chi vuole rallentare e ritrovare sé stesso. I camminatori sono accolti in ospitalità semplici e genuine, spesso gestite da volontari, dove condividere pasti, esperienze e silenzi. Durante il tragitto si alternano momenti di contemplazione a piccole gioie quotidiane: il suono del vento tra gli alberi, il profumo del pane appena sfornato in un borgo, il canto delle campane in lontananza.

Fonte: iStock

5. Visitare cantine di vini e frantoi

Vino e olio: due simboli umbri che raccontano il legame profondo con la terra: dalle colline di Montefalco alle zone di Orvieto, visita cantine storiche e frantoi dove tutto è ancora fatto come una volta. Degusta, annusa, scopri; ogni calice è un racconto, ogni goccia una poesia.

6. Partecipare alla festa dei ceri a Gubbio

È una corsa folle, un rito ancestrale, una festa che travolge. Il 15 maggio, Gubbio si trasforma in un fiume umano che porta in trionfo tre giganteschi ceri di legno. Musica, folla, emozione pura. La manifestazione simbolo di folklore e tradizione religiosa attira ogni anno credenti e tanti curiosi per poterla vedere dal vivo.

7. Esplorare in bici il lago Trasimeno

Sali in sella e pedala lungo le rive del Trasimeno, tra campi dorati e scorci da cartolina. Puoi fermarti nei borghi come Castiglione del Lago, prendere un traghetto per le isole o semplicemente goderti il tramonto sull’acqua. Esperienza rilassante ma mai banale, perfetta per gli amanti della natura; non sei un ciclista esperto? Approfitta del noleggio di e-bike e fatti supportare dalla pedalata assistita, la fatica si riduce tantissimo e potrai goderti a pieno l’esperienza.

8. Visitare un laboratorio di ceramica artigianale a Deruta

Colori, forme e mani esperte: a Deruta la ceramica è arte viva. Entra in un laboratorio e osserva gli artigiani all’opera, tra forni accesi e pennelli in danza. Puoi anche metterti alla prova: modellare l’argilla o dipingere il tuo piatto sarà un ricordo unico da portare a casa.

9. L’appuntamento annuale di Eurochocolate

Se ami il cioccolato, blocca subito le date: ogni autunno, Perugia si riempie di profumo e golosità grazie a Eurochocolate, uno dei festival del cioccolato più grandi d’Europa. Show cooking, sculture, degustazioni e novità da tutto il mondo: il paradiso dei golosi ha un solo nome.

10. Scoprire la magia del foliage in Valnerina

Se ami i colori dell’autunno, la Valnerina è un sogno ad occhi aperti. Tra fine ottobre e novembre, i boschi si tingono di rosso, oro e arancio, creando scenari da fiaba. Cammina tra castagni e faggi, respira a pieni polmoni e lasciati avvolgere dalla quiete. Un’escursione qui è puro benessere per anima e occhi.

Come arrivare e come muoversi in Umbria

Il modo migliore per raggiungere l’Umbria ed esplorarla è avendo un mezzo proprio; che si tratti di un’auto o una moto poco importa ma è fondamentale essere autonomi per poter raggiungere non solo le grandi città come Perugia, Assisi o Foligno ma anche borghi più piccoli e caratteristici. Gli snodi più pratici sono quelli da Roma e Firenze ma c’è anche chi si concede un weekend lungo per esplorare la regione partendo da Milano: bastano circa 4 ore di auto per raggiungerla. Tra tantissime cose da fare e da vedere, l’Umbria conquista proprio tutti.