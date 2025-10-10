Oasi di relax nel cuore della Toscana, le Terme di Chianciano uniscono acque benefiche, natura e benessere tra paesaggi collinari e antiche tradizioni

iStock Relax alle terme in Toscana

Nel cuore della Toscana in provincia di Siena, tra le colline della Valdichiana e della Val d’Orcia, sorgono le Terme di Chianciano, una delle mete termali più famose d’Italia.

Qui benessere, natura e tradizione si fondono in un’esperienza rigenerante, perfetta sia per chi desidera un weekend di relax sia per chi cerca trattamenti curativi legati alla salute.

Le acque termali di Chianciano, conosciute fin dall’antichità per le loro proprietà benefiche, alimentano oggi moderni luoghi del benessere come le Piscine Termali Theia e le suggestive Terme Sensoriali.

Come arrivare alle Terme di Chianciano

Raggiungere le Terme di Chianciano è semplice grazie alla posizione strategica del luogo. Chi arriva in auto può uscire dall’Autostrada del Sole A1, tratto Roma-Firenze al casello “Chiusi–Chianciano Terme”.

La stazione ferroviaria più vicina invece è quella di Chiusi-Chianciano Terme ben collegata da autobus (o taxi) che in circa venti minuti conducono direttamente alle terme. Anche per chi soggiorna in zona, sono disponibili collegamenti locali e comodi parcheggi nelle vicinanze del Parco Acqua Santa.

Giorni di apertura e orari delle Terme di Chianciano

Le Terme di Chianciano in Toscana restano aperte con orari che variano in base alla stagione. Le Piscine Termali Theia accolgono i visitatori ogni giorno, tranne il martedì, generalmente dalle 10 alle 20, con aperture prolungate fino a mezzanotte nei weekend per i suggestivi Bagni di Notte.

Le Terme Sensoriali, invece, seguono orari diversi e in tanti periodi aprono solo nel fine settimana.

Prima di programmare la propria visita, si consiglia di consultare il sito ufficiale dove sono riportati giorni e orari di apertura specifici per il periodo d’interesse.

Prezzi delle Terme di Chianciano e offerte speciali

Il costo di ingresso alle Terme di Chianciano, uno dei centri più belli in Italia, varia a seconda della struttura e della durata della permanenza. Per le Piscine Termali Theia, il biglietto giornaliero è di 45 euro – sono previste riduzioni per i bambini – mentre per le Terme Sensoriali l’ingresso da tre ore è di 49 euro.

Le Terme di Chianciano propongono anche pacchetti che combinano ingresso e trattamenti. Durante l’anno vengono proposte offerte stagionali e promozioni speciali.

Il sabato, ad esempio ci sono in programma i Bagni di Notte (anche con abbinata cena e musica live) alle Piscine Termali Theia. Alle Terme Sensoriali è invece possibile vivere l’esperienza in coppia – comprensiva di ingresso, massaggio e percorso del gusto – acquistando la promozione “Golden Time for two” a 259 euro.

Trattamenti e servizi termali

Le Terme di Chianciano offrono una ricca varietà di trattamenti che spaziano dal benessere puro alla cura della salute. Oltre alle vasche termali e ai percorsi multisensoriali, è possibile prenotare massaggi, fanghi benefici, cure termali e percorsi personalizzati.

Le Terme Sensoriali propongono 20 esperienze, ispirate ai principi della naturopatia, per coccolare corpo e mente.

Le Piscine Termali Theia, alimentate dall’acqua della sorgente Sillene, e movimentate da getti d’acqua e idromassaggi, dispongono di vasche interne ed esterne, centro benessere con sauna, bagno turco, area relax, bagno a vapore con doccia emozionale e doccia fredda.

Informazioni utili per la visita

Il complesso termale è dotato di ampi parcheggi, spazi verdi e strutture completamente accessibili anche a persone con mobilità ridotta. È possibile noleggiare il kit spa, con accappatoio e telo, e acquistare ciabattine antiscivolo direttamente all’ingresso.

Gli animali non sono ammessi all’interno delle aree termali, ma possono accompagnare i visitatori nel vicino Parco Acqua Santa. Si consiglia di prenotare in anticipo, soprattutto nei weekend e nei periodi festivi, per assicurarsi l’orario desiderato e approfittare delle offerte in corso.

Qui di seguito i contatti delle terme toscane di Chianciano:

email: prenotazione@termechianciano.it

telfono: +39 0578 68501