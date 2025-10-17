Milano brilla nella scena del panorama wellness e spa globale: De Montel - Terme Milano viene premiata come destinazione benessere più innovativa del 2025 e non solo

Ufficio Stampa La piscina del De Montel - Terme Milano

Il mondo del wellness si rinnova ogni anno grazie a progetti che fondono architettura, tecnologia e benessere. L’edizione 2025 degli ESPA Innovation Awards, svoltasi a Haapsalu, in Estonia, ha premiato le spa più innovative a livello internazionale, riconoscendo l’impegno di destinazioni capaci di ridefinire il concetto di salute e relax.

Tra tutte spicca De Montel – Terme Milano, vincitore nella categoria “Innovative spa Destination”, che ha conquistato anche lo SBID International Design Award 2025, confermandosi una delle esperienze termali più eleganti e avveniristiche al mondo.

De Montel – Terme Milano

Nel cuore di Milano nasce una nuova icona del benessere: De Montel – Terme Milano, la prima e unica struttura termale cittadina, oggi premiata con due dei massimi riconoscimenti globali per innovazione e design.

Il centro, appartenente al gruppo Terme & SPA Italia, rappresenta una vera rivoluzione per l’healthcare e il benessere urbano. Inaugurata nel 2025, la struttura è sorta dal recupero delle antiche scuderie del Parco De Montel, un luogo storico rinato come oasi di benessere e simbolo di rigenerazione cittadina.

La firma dello Studio THDP per l’interior design ha dato vita a un ambiente sensoriale dove l’acqua termale è la protagonista. Tra luce naturale, materiali ispirati alla terra e architettura sostenibile, ogni spazio racconta un dialogo armonioso tra storia e innovazione.

Le aree relax, le sale trattamenti e i percorsi termali sono concepiti per offrire un’esperienza multisensoriale: il visitatore è accompagnato in un viaggio dove corpo, mente e design si fondono in perfetto equilibrio.

L’eleganza liberty, reinterpretata in chiave contemporanea, contribuisce a creare un’atmosfera di lusso discreto e accogliente, mentre i trattamenti firmati Terme di Saturnia Method integrano tecniche tradizionali e approcci scientifici innovativi.

Grazie ai premi ESPA e SBID, De Montel – Terme Milano entra nel network internazionale delle migliori spa del mondo, rafforzando la reputazione di Milano come nuova capitale europea del benessere.

Gli altri vincitori degli ESPA Innovation Awards 2025

Durante la cerimonia dell’European Spas and Balneology Congress 2025, ben 27 candidature provenienti da tutta Europa si sono contese gli otto riconoscimenti principali. Oltre a De Montel – Terme Milano, l’eccellenza del wellness ha brillato in diverse categorie, mettendo in luce la creatività e la ricerca di nuove frontiere del benessere.

Nella categoria centro benessere medico innovativo ha trionfato il Narva-Jõesuu Medical Wellness Center in Estonia, esempio di integrazione tra cure termali e medicina preventiva.

Il premio per il miglior spa Design Hotel è andato al Gradiali Medical SPA & Wellness in Lituania, dove architettura e natura si fondono in un’esperienza di totale immersione.

Sempre in Lituania, la residenza Aukštoji Liškiava ha vinto nella categoria Innovative spa Concept grazie a un approccio olistico che unisce benessere e tempo libero.

Tra le menzioni speciali, il progetto bulgaro Kids’ Republic ha stupito la giuria con un concept di spa dedicato ai più piccoli, mentre l’Inspiro Medical Center (Bulgaria) si è distinto per il miglior programma innovativo di spa e benessere.

La Repubblica Ceca ha conquistato più riconoscimenti con VR Medical, premiato per i prodotti spa innovativi, e con ENSANA Marianske Lazne per il programma di riabilitazione oncologica.

SpaEdu di Wellandia, Romania, ha vinto poi nella categoria formazione spa innovativa. Infine, la Francia, con il sistema Masak di Bescored, ha trionfato nella categoria ricerca innovativa sulle spa, confermando il ruolo della scienza come alleata del benessere.