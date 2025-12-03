Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Il borgo di Sirmione addobbato a Natale

Preso d’assalto dai turisti durante l’estate, il lago di Garda rivela un’anima vivace anche d’inverno: il Natale qui conquista grandi e piccini con borghi affacciati sull’acqua, presepi meccanici, luminarie uniche, casette di Babbo Natale e non solo. Tra dicembre e gennaio, il lago diventa un mosaico vivo di luci, sapori e tradizioni. Passeggiando lungo le rive o tra i centri storici, potrete ammirare presepi unici e mercatini che profumano di spezie, cioccolata calda e legno. Ecco cosa fare sul Lago di Garda durante il periodo natalizio.

Malcesine (VR)

Malcesine sembra nata per il Natale. Il Castello Scaligero si trasforma nel “Castello dei Bambini”, con laboratori e attività dedicate ai più piccoli. Il mercatino si sviluppa tra Piazza Statuto e le vie medievali, con date di apertura 6–7–8 dicembre, 13–14 dicembre, e dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

Qui troverete un presepe davvero speciale: il presepe di Cassone, allestito sulle sorgenti del fiume Aril, il più corto del mondo. Le luci e le statuine che si riflettono sull’acqua rendono la visita un’esperienza intima e memorabile.

Riva del Garda (TN)

A Riva del Garda il Natale ha una doppia anima. Dal 14 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 potrete vivere “Di Gusto in Gusto”, un percorso enogastronomico che celebra i sapori trentini tra Piazza Cesare Battisti e Piazza Garibaldi: vini, birre artigianali, prodotti tipici e lo spumante Trento Doc.

Per i bambini, invece, c’è la Casa di Babbo Natale ospitata nella Rocca. Tra laboratori, travestimenti da elfi, dolci e letterine, l’esperienza dura circa due ore ed è aperta nei weekend e nei festivi dal 29 novembre al 31 dicembre 2025, dalle 9:00 alle 17:30.

Getty Images

Sirmione (BS)

A Sirmione il Natale veste di magia l’antico Castello Scaligero e il centro storico. Le luci illuminano le mura e i vicoli, creando scenari che sembrano usciti da una fiaba. Durante le feste potrete divertirvi sulla pista di pattinaggio a Colombare di Sirmione (aperta dal 6 dicembre all’11 gennaio 2026), partecipare a concerti e spettacoli e scoprire le iniziative diffuse nel borgo. Ogni scorcio diventa una cornice perfetta: basta lasciarsi guidare dall’atmosfera… e poi la località addobbata a festa è pura magia.

Bardolino (VR)

Tra i borghi più belli sul Lago di Garda, Bardolino accoglie con un villaggio natalizio all’insegna della territorialità. Le bancarelle dei mercatini, aperte nei weekend dal 22 novembre al 14 dicembre, per poi proseguire tutti i giorni senza sosta dal 19 dicembre al 6 gennaio, propongono vino, olio d’oliva e formaggi locali.

Nel Parco Carrara Bottagisio potrete divertirvi sulla pista di pattinaggio, salire sulla ruota panoramica o viaggiare sul trenino di Natale. Dal 6 dicembre la natività subacquea diventa protagonista: un piccolo miracolo da osservare con occhi curiosi, riconosciuto come uno dei presepi più belli d’Italia.

Lazise (VR)

Con il suo porticciolo, Lazise incanta tutti e permette di vivere a pieno l’atmosfera natalizia. La grande attrazione è il mercatino di Natale, che conta ben 100 espositori distribuiti tra Piazza Vittorio Emanuele e il Lungolago Marconi. Aperti dal 23 novembre al 6 gennaio, permettono ai visitatori di scoprire specialità locali e degustare proposte tipiche del periodo. Cioccolata calda e caldarroste, ma anche shopping artigianale e idee regalo conquistano davvero tutti. Chicca in più: nella chiesetta di San Nicolò viene allestito un presepe artistico tra i più belli del lago.

Getty Images

Il bellissimo presepe sul fiume Aril a Malcesine

Desenzano del Garda (BS)

A Desenzano il Natale profuma di caldarroste e spezie. Le bancarelle tra piazza Malvezzi e il lungolago dal 30 novembre al 17 gennaio offrono creazioni artigianali, bijoux, oggetti in legno e ceramica: perfetti per un regalo autentico. Potrete ammirare il celebre presepe sul canale, sospeso sull’acqua, che riflette le luci della sera creando un’atmosfera unica. Tra intrattenimenti per bambini e passeggiate sotto i portici, la città diventa un salotto all’aperto.

Gargnano (BS)

Gargnano è un borgo gioiello sul lago di Garda e durante le feste anima il chiostro di San Francesco, che ospita il mercatino natalizio. Qui si possono acquistare prelibatezze territoriali quali formaggi, miele, salumi, vino e artigianato, il tutto circondati dal fascino delle antiche limonaie.

Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, il calendario “Le Magie del Natale” propone visite alle limonaie attraverso un percorso unico da scoprire, e il 13 dicembre, in occasione di Santa Lucia, il paese si anima ulteriormente per i festeggiamenti.

Peschiera del Garda (VR)

A Peschiera del Garda, tra mura veneziane e acque tranquille, il Villaggio di Natale anima piazza Ferdinando di Savoia da fine novembre al 6 gennaio 2026. Troverete artigianato, decorazioni e prodotti locali, oltre a una pista di pattinaggio e un trenino per i più piccoli. Il simbolo che rende unica Peschiera è il presepe subacqueo: un allestimento immerso nelle acque del porto, illuminato e visibile dalla riva. Fermatevi un momento a guardarlo: sembra una piccola favola sospesa tra lago e cielo.

Salò (BS)

A Salò il Natale si specchia nel lago. Il lungolago ospita Natale d’Incanto, dal 23 novembre 2025 all’Epifania 2026: casette in legno, artigiani locali, specialità tipiche e oggetti fatti a mano. Passeggiare al tramonto tra le vie storiche significa immergersi in un’atmosfera calda e accogliente.

Vicino a piazza Vittoria potrete divertirvi sulla pista di pattinaggio e far sorridere i più piccoli con giostre e intrattenimenti. Ogni bancarella racconta un pezzo di Garda: scopritelo con calma, fermandovi quando un profumo o un colore vi invita.

Manerba del Garda (BS)

Dal 7 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 la piazza di Manerba del Garda si trasforma in un universo luminoso grazie a Minerva Luces. Potrete assistere a un viaggio di luci e colori che unisce fede, scienza e Natale. Le proiezioni sono libere e gratuite, programmate anche in caso di maltempo: basta alzare lo sguardo e lasciarsi sorprendere.

E per gli amanti del cinema, due serate speciali vi aspettano con il Drive-In Sotto le Stelle: film iconici, food truck e la magia dell’inverno vista dal parabrezza. Da non perdere il presepe meccanico di Manerba, un piccolo capolavoro in movimento tra tradizione e poesia, perfetto per grandi e piccoli.

Perché visitarne solo uno quando si può organizzare un weekend itinerante sul Lago di Garda? I borghi affacciati sull’acqua sono tanti e tutti animati da luci, eventi, degustazioni e mercatini. Anche l’entroterra sorprende con borghi incantevoli come Arco o Canale di Tenno.