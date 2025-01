Wimbledon e non solo. I campi da tennis più spettacolari del mondo da visitare (e prenotare)

Una laurea in Storia dell’arte, un master in comunicazione e giornalismo e una vocazione per la scrittura, scova emozioni e le trasforma in storie.

Di piacere, relax o interessi sono fatti i nostri viaggi. Del resto è affidandoci alle nostre preferenze ed esigenze che siamo in grado di scegliere la migliore destinazione per le nostre vacanze. E non solo il mare, il sole, i parchi archeologici e quelli naturali ad attirare l’attenzione dei vacanzieri del mondo, ma anche lo sport come il tennis.

Negli ultimi anni, infatti, la tennis-mania o il tennis-core, si sono affermati come dei veri e propri trend che si sono diffusi in ogni settore, dalla moda al beauty, passando per il luxury e anche, e inevitabilmente, per i viaggi, complici anche i tornei e le manifestazioni mondiali del settore. Ecco quindi che la passione per questo sport si trasforma in un motivo per esplorare il mondo, per entrare nei campi da tennis iconici e per prenotare, e giocare, in quelli più belli.

Da quello di Wimbledon, che ospita l’appuntamento più celebre dei grandi appassionati dello sport, alla Rod Laver Arena, l’impianto sportivo della città di Melbourne che è sede degli Australian Open di tennis, passando per quelli privati, accessibili, per esempio, solo ed esclusivamente da chi soggiorna nei resort a 5 stelle e persino nei bed and breakfast (sì, succede in Italia).

E, allora, che siate giocatori di tennis provetti o semplicemente appassionati di questo sport, preparate i bagagli e portate con voi l’abbigliamento giusto, perché oggi vi portiamo con noi in giro per il mondo alla scoperta di campi da tennis storici, iconici e mozzafiato: vere e proprie attrazioni turistiche.

All England Lawn Tennis and Croquet Club a Wimbledon

Iniziamo il nostro viaggio proprio qui, nel campo da tennis che non ha bisogno di presentazioni perché la sua fama precede il suo nome. Ci troviamo a Wimbledon, nel quartiere di Londra situato nella periferia sud-occidentale dove si tiene l’omonimo torneo considerato uno degli appuntamenti più importanti del mondo per gli amanti dello sport.

Fondato nel 1868, l’All England Lawn Tennis and Croquet Club, ospitò la sua prima competizione di croquet nel 1870 per poi diventare popolare anche per lo sport del tennis qualche anno dopo. Il primo torneo di Wimbledon, infatti, è datato 1877: da quel momento la tradizione di questa competizione sportiva non si è più arrestata.

L’impianto, che comprende 18 campi tra cui il Centre Court che ospita il torneo di Wimbleton e il No.1 Court che occasionalmente ospita le partite della Coppa Davis, è in funzione tutti i giorni in qualità di club tennistico.

Il complesso sportivo, inoltre, ospita anche un museo che è aperto ai visitatori. Il costo di ingresso per la visita è di circa 25 sterline e comprende l’accesso al museo e ad alcuni campi dell’impianto. Arrivarci è semplicissimo: Wimbledon è collegata con il resto della città dalla linea verde della metropolitana e dal bus 493 che conduce proprio all’ingresso dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. La stazione ferroviaria più vicina, invece, è quella di Southfield.

Rod Laver Arena, i campi da tennis degli Australian Open

Ci spostiamo ora dall’altra parte del mondo per conoscere ed esplorare quella che è una vera e propria icona nel campo del tennis. Stiamo parlando della Rod Laver Arena, parte dell’impianto Melbourne Park, nell’omonima città in Australia che ospita gli Australian Open di tennis dal 1988. Fino a quel momento, infatti, la storica competizione si teneva all’interno del Kooyong Stadium.

Originariamente chiamata Flinders Park, l’arena ha cambiato il suo nome negli anni 2000 in onore di Rod Laver, il grande tennista che è stato vincitore degli Australia Open per tre volte.

L’arena non è legata solo al tennis, ma ospita concerti, gare di motocross, balli ed eventi di ogni tipo. È stata, inoltre, anche la sede principale dei Campionati mondiali di nuoto del 2007.

La Rod Laver Arena, e più in generale l’intero complesso polivalente, è meta imprescindibile per chi visita Melbourne. Non a caso è inserita in tantissimi tour della città ed è anche la destinazione di cittadini e viaggiatori che cercano esperienze incredibili, e non solo legate al tennis.

Stadio Roland Garros a Parigi, sede degli Open di Francia

Ci spostiamo ora in Francia per scoprire un altro tempio del tennis: lo stadio Roland Garros, teatro degli Open di Francia che si tengono ogni anno a maggio e a giugno. Segni distintivi? Il colore fiammante della terra che lo rende uno dei campi principali per tutte le competizioni tennistiche su terra rossa.

Lo stadio, situato nel XVI arrondissement di Parigi, si estende su una superficie di oltre 80.000 metri quadrati e ospita venti campi di tennis, diversi ristoranti e punti ristoro, un’area dedicata alla stampa e agli ospiti VIP e il Centre National de l’Entrainement.

È inoltre presente anche un museo multimediale, il Tenniseum, che ha come obbiettivo quello di preservare il patrimonio di questo sport e farlo conoscere al resto del mondo. È possibile accedere al complesso attraverso visite guidate, a un costo a partire da 19 euro, che garantiscono l’accesso al museo, ai campi e alle quinte dello stadio che ha ospitato i più grandi tennisti del nostro secolo.

Dubai, il campo da tennis mozzafiato più alto del mondo

Non sono solo i templi del tennis ad attirare i turisti, come nel caso di quello di Wimbledon, ma anche i campi più esclusivi, come quello di Dubai, uno dei più incredibili del mondo. Cos’ha di speciale è presto detto: un panorama mozzafiato e una scenografia da capogiro.

Ci troviamo al cospetto del Burj al Arab, una struttura alberghiera di lusso di Dubai, situata su un’isola artificiale collegata alla terraferma da un ponte, che vanta l’ingresso nella lista degli hotel più alti del mondo con i suoi 321 metri d’altezza. È proprio qui, sulla cima che si staglia sul cielo terso e che sovrasta le nuvole, che possiamo trovare il campo da tennis mobile più spettacolare del mondo.

L’ultimo piano dell’hotel, infatti, ospita un piazzale d’atterraggio per elicotteri che, spesso si trasforma in campo da tennis, anche solo per scopi pubblicitari. Resta comunque il fatto che è magnifico e che, a oggi, detiene il titolo di campo da tennis più alto del mondo.

Il campo da tennis più remoto del mondo

La nostra selezione dei campi da tennis da visitare assolutamente almeno una volta nella vita prosegue ai confini del mondo, o quasi. Ci troviamo sulla selvaggia isola di Harris, la più grande delle Ebridi Esterne in Scozia. È qui, in un territorio incontaminato e primitivo, ma estremamente affascinante e suggestivo, che possiamo scorgere un campo da tennis unico nel suo genere non solo da guardare, ma anche da prenotare per una partita amichevole unica e indimenticabile.

Si tratta di Bunabhainneada, considerato uno dei campi da tennis più remoti del mondo, sicuramente del regno unito. Per raggiungerlo è necessario attraversare la strada che costeggia l’Oceano Atlantico a nord-ovest di Tarbert, un percorso solitario che ripaga la fatica.

Tutti possono giocarci previa prenotazione. L’unico ostacolo? Le pecore che ogni tanto – in assenza di giocatori – invadono il campo.

Tutti a Positano, a giocare a tennis con vista mare

Anche in Italia esistono dei un campi da tennis degli di menzione perché permettono di provare in prima persona l’esperienza di giocare con vista mozzafiato. È il caso del campo esclusivo e privato situato a Positano, sulla Costiera Amalfitana, e di proprietà del San Pietro, un resort a 5 stelle.

Cos’ha di speciale è presto detto: il campo da tennis è suggestivamente adagiato tra le falesie della Costiera che fanno da sfondo a una partita indimenticabile. È qui che dotati di racchette e adeguato completo sportivo, le persone possono cimentarsi in tornei amichevoli. Il campo da tennis è a uso esclusivo degli ospiti che pernottano qui.

Il campo da tennis nel Patrimonio Unesco italiano

Restiamo in Italia per scoprire un altro campo da tennis, privato ed esclusivo, ma estremamente suggestivo. Chi ci ha giocato lo ha definito, persino, il campo da tennis più bello del mondo.

Ci troviamo nella splendida cornice delle Dolomiti bellunesi, Patrimonio Mondiale dell’Unesco, e più precisamente tra le colline di Feltre. È qui che un’antica dimora del XVII secolo, oggi trasformata in un bed and breakfast, ospita anche un campo da tennis.

Cos’ha di speciale è presto detto: il campo, fatto costruire dal proprietario per la sua grande passione nei confronti del tennis, è immerso nei verdeggianti campi della collina e garantisce una vista mozzafiato sulla catena montuosa che si snoda tutto intorno.

Il campo da tennis è disponibile esclusivamente a uso di chi alloggia all’interno della casa che è prenotabile su Airbnb.