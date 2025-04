Rollercoaster a tutta velocità, laser tag tra i muscoli di He-Man, Barbie in versione ologramma e uno skyline rosa shocking: Mattel fa le valigie e vola in Kansas City

Fonte: iStock Vista al tramonto di Kansas City

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: nel 2026 aprirà i battenti il secondo Mattel Adventure Park, destinazione Bonner Springs, alle porte di Kansas City. Dopo il successo del parco gemello in Arizona, Mattel – in collaborazione con Epic Resort Destinations – ha deciso di espandere il suo universo giocattolo in formato XXL con un’inedita location che promette adrenalina, nostalgia e family fun a livelli cosmici.

Dall’iconico teschio della Hot Wheels Bone Shaker alle attrazioni a tema Thomas & Friends, passando per la Barbie Beach House con ristorante panoramico, mini golf e sfide laser a tema Masters of the Universe: è ufficiale, la fantasia si fa parco a tema.

Le attrazioni imperdibili: da Barbie a He-Man, con piste mozzafiato firmate Hot Wheels

Negli Stati Uniti, dal prossimo anno, ci sarà da perdere la testa, o meglio, lanciarla a 360°, per il duo di montagne russe Hot Wheels: Bone Shaker™: The Ultimate Ride sfoggia il celebre teschio cromato dell’hot rod più amato di sempre, mentre Twin Mill® Racer offre doppio loop e vibrazioni da veri piloti. Si parla di giri della morte e panorami da far volare cappellini e selfie stick.

Per i più piccoli (ma anche per i genitori con cuore tenero), il mondo di Thomas & Friends: World of Sodor™ apre le porte con cinque attrazioni family-friendly e un’area gioco indoor tutta da esplorare. Il mix perfetto tra meraviglia, colore e aria condizionata.

Il pezzo forte? La Barbie Beach House™, che non è solo rosa: è soprattutto futuristica. All’interno, i fan possono vivere l’esperienza del Barbie Dream Closet, un armadio interattivo dove Barbie prende vita grazie alla tecnologia olografica. Come se non bastasse, un flying theatre tutto dedicato alla bambola più celebre del mondo e un ristorante rooftop a tema promettono vista, vibe e cocktail rosa fluo.

E per chi è cresciuto con spade del potere e risate malvagie? Il parco regala un’arena di laser tag ispirata a Castle Grayskull, dove si potrà combattere al fianco di He-Man contro Skeletor in un’esperienza che mescola sport, nostalgia anni ’80 e azione multiplayer.

La mecca del divertimento nel cuore degli States

Con Kansas City scelta come seconda tappa di questo ambizioso viaggio tra i brand Mattel, il parco si inserisce in un contesto strategico: Bonner Springs ospiterà una vera e propria cittadella dell’intrattenimento. E il progetto promette molto più di qualche giostra: si parla di un resort tematico immersivo, con ristoranti, retail interattivo, attrazioni iconiche e un pizzico di follia pop.

Tra le chicche annunciate: un percorso di mini golf a tema giochi Mattel, dal Magic 8 Ball a Pictionary, e un’esperienza di arrampicata gigantesca ispirata al gioco di carte UNO™, pensata per tutte le età e per tutti coloro che non si stancano mai di gridare “UNO!” in faccia agli amici.

“Con questo nuovo parco a tema, portiamo in vita i nostri brand iconici attraverso montagne russe epiche, attrazioni per famiglie, teatri immersivi e dining tematici”, ha dichiarato Josh Silverman, Chief Franchise Officer di Mattel. Un entusiasmo condiviso anche da Mark Cornell, presidente di Epic Resort Destinations, che promette esperienze indimenticabili e multigenerazionali.