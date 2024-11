Le migliori academy di tennis dove fare vacanza imparando coi campioni

Fonte: Getty Images Rafa Nadal Academy a Maiorca

Si parla di un grande ritorno del tennis, addirittura di tennis mania e, non ci sono dubbi, Jannik Sinner è uno dei motivi. Vittoria dopo vittoria conquista sempre più persone anche tra chi, finora, non era mai stato particolarmente interessato a questo sport. Chi invece lo segue e, soprattutto, chi lo pratica, sa che tra le migliori esperienze da fare almeno una volta nella vita non c’è solamente vedere dal vivo uno dei propri giocatori preferiti, ma anche partecipare ai corsi offerti nelle academy di loro proprietà o in quelle dove si sono formati diventando poi campioni del mondo.

Tra le più famose ci sono sicuramente quella di Nick Bollettieri, il famoso allenatore di Agassi, e quella di Rafa Nadal a Maiorca, ma non sono le uniche. In queste strutture è possibile partecipare ai training annuali, con costi particolarmente elevati, oppure come esperienza di qualche giorno o settimana, con incluso, in alcune, anche il vitto e l’alloggio. Ecco le migliori academy dove fare vacanza e imparare dai campioni.

Rafa Nadal Academy

Una delle academy più rinomate è sicuramente quella di Rafa Nadal a Manacor, sull’isola di Maiorca, città natale del tennista. Qui gli studenti dell’accademia si allenano quotidianamente con la metodologia di Rafa Nadal e sempre sotto la guida dei migliori allenatori, che lo hanno accompagnato per tutta la sua carriera tennistica, dal circuito dei bambini a quello dei professionisti. Non importa l’età, all’accademia possono iscriversi sia adulti che ragazzi, usufruendo di una struttura curata in ogni dettaglio da Rafa Nadal stesso, un sogno nel cassetto divenuto realtà nel 2016.

La particolarità dell’academy è che gli studenti non praticano solo tennis sui campi: all’educazione sportiva ad alte prestazioni viene aggiunta anche l’istruzione nelle aule con l’obiettivo di formare buoni tennisti insegnando valori quali sforzo, umiltà, tolleranza, pazienza, rispetto, integrità, disciplina, ordine e impegno.

Fonte: Getty Images

IMG Academy, l’accademia di Nick Bollettieri

Da 40 anni viene considerata l’academy più famosa al mondo, oltre a essere la prima, fondata da Nick Bollettieri in Florida. Qui sono presenti 55 campi da tennis, di cui 34 in cemento, 17 in terra, 4 al chiuso e 1 campo completamente dedicato all’analisi del gioco di ogni studente tramite analisi tecniche, video e statistiche. Oltre alla preparazione sul campo, l’accademia permette di frequentare corsi annuali o stagionali, i quali possono essere scelti in abbinamento a corsi d’inglese o di preparazione per gli esami di ammissione alle università americane.

Nick Bollettieri, fondatore dell’accademia, è stato uno dei migliori allenatori di tennis di tutti i tempi e ha contribuito a plasmare le carriere di tanti tennisti, non solo Andre Agassi, ma anche Boris Becker, Serena Williams e Maria Sharapova.

Mouratoglou Academy

In Costa Azzurra, invece, si trova la Mouratoglu Academy fondata da una delle personalità più importanti del tennis: Patrick Mouratoglu. Tra i coach più amati, ha allenato campioni e campionesse quali Serena Williams e Stefanos Tsitsipas, e continua a formare, tra gli altri, Alexei Popyrin e Holger Rune. All’interno dell’accademia è possibile scegliere diversi percorsi di apprendimento: quello dedicato al tennis può essere affrontato da tennisti di ogni età, oppure ci sono quelli che combinano tennis e studio, permettendo così ai più giovani di dedicarsi contemporaneamente alla loro istruzione e alla formazione sportiva.

L’accademia, inoltre, offre un’esperienza di coaching personalizzato anche in altri centri tennistici situati in Grecia e a Dubai, oltre che un programma di Tennis & School con la scuola EPSOM in Malesia.

Fonte: Getty Images

Emilio Sànchez Academy

La ES Academy di Emilio Sànchez, ex tennista spagnolo, ha sedi a Barcellona, a Dubai e negli USA. Si tratta di un’istituzione di riferimento nel mondo del tennis giovanile, con programmi di allenamento intensivi e personalizzati, combinati con un’educazione di alto livello. Gli studenti-atleti hanno a disposizione strutture all’avanguardia, tra cui numerosi campi da tennis, centri fitness, piscine e alloggi confortevoli. Inoltre, la scelta di fondarle in città come Barcellona e Napoli permette agli studenti di arricchire la loro esperienza con un ricco bagaglio culturale e con diverse opportunità ricreative.

Piatti Tennis Center

Sicuramente vi state chiedendo dove si sia allenato Sinner e qui troverete la risposta. Jannik si è formato al Piatti Tennis Center di Bordighera insieme all’allenatore Riccardo Piatti: il loro rapporto è durato 7 anni, durante i quali il tennista è arrivato alla decima posizione del ranking ATP a soli 20 anni (con best ranking numero 9 ATP) a dicembre 2021. L’accademia ha come obiettivo quello di preparare i giovani tennisti a intraprendere una carriera da professionisti e offre 4 campi, due palestre per l’allenamento fisico, una palestra mentale, una sauna, una vasca fredda per il recupero, una sala per la video analisi e due spazi per i trattamenti fisioterapici e di osteopatia.

Accademia JC Ferrero Equilite

L’ultima che vi consigliamo si trova in Spagna ed è quella dove si allena attualmente Alcaraz. Stiamo parlando dell’accademia JC Ferrero Equilite, fondata nel 1995 da Antonio Martínez Cascales e legata all’ex numero uno del mondo Juan Carlos Ferrero. L’accademia rappresenta un centro all’avanguardia con 20 campi da tennis e un team di 11 allenatori guidato da Ferrero stesso. Qui sono disponibili diversi programmi, sia annuali che campi estivi e percorsi di perfezionamento per adulti. Tra i migliori tennisti che si sono formati presso questa struttura, situata ad Alicante, ci sono stati Sharapova ed Henin.