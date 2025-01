Come innamorarsi di Melbourne: le migliori cose da fare e vedere

Fonte: iStock Skyline della città di Melbourne

Melbourne è molte cose: elegante, artistica, sportiva, moderna. Tutte qualità che convivono in armonia creando il mix perfetto tra vecchio e nuovo. Chi visita questa città australiana viene conquistato dall’unione tra l’antico fascino vittoriano e l’architettura moderna, dai tanti eventi sportivi organizzati durante l’anno, in primis l’Australian Open dove i giocatori italiani più amati hanno lasciato il loro segno, e dalla bellezza della splendida costa e dei panorami offerti a sud-ovest dalla Great Ocean Road.

Come vivere al meglio la sua atmosfera? Qui vi consigliamo cosa vedere a Melbourne, le attrazioni da non perdere e cosa fare nei dintorni per completare il vostro viaggio con esperienze uniche e indimenticabili.

Cosa vedere a Melbourne: le attrazioni imperdibili

Scoprite cosa vedere in città, dai giardini botanici agli stadi sportivi più amati, fino ai quartieri dedicati alla street art.

Royal Botanic Gardens

Una delle migliori cose da vedere a Melbourne è il suo polmone verde: il Royal Botanic Gardens. Ogni anno arrivano qui oltre 1,6 milioni di persone per immergersi in questo gigantesco universo vegetale composto da più di 50.000 piante, di circa 12.000 specie diverse. A prendersi cura di questi spazi ci sono anche gli aborigeni australiani, guide del parco a vostra disposizione per accompagnarvi alla scoperta delle piante presenti e dei loro utilizzi, tanto nel cibo quanto a scopo curativo.

Questa grande oasi verde è aperta tutti i giorni dalle 7:30 alle 19:30: l’accesso è gratuito, come anche alcuni tour proposti in date e orari specifici consultabili sul sito ufficiale. Altri tour, invece, come la visita insieme alle guide aborigene o su un minibus, sono a pagamento.

Fonte: iStock

Royal Exhibition Building

Tra gli edifici più importanti della città spicca il Royal Exhibition Building e i giardini circostanti, situati nel cuore di Melbourne. Questo è stato il primo in Australia a essere inserito nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO: fu costruito per le Grandi Esposizioni Internazionali del 1880 e del 1888, mentre nel 1901, sia l’edificio che i giardini furono scelti come sede per l’apertura del primo Parlamento del Commonwealth.

All’interno dell’edificio vengono organizzate diverse mostre permanenti e tour giornalieri consultabili sul sito. La parte più bella, però, è quella che viene chiamata la Dome Promenade: accessibile dopo aver acquistato un biglietto del costo di 23 dollari australiani, vi permetterà di ammirare i giardini dall’alto e di visitare una mostra storica dedicata all’edificio.

Queen Victoria Market

Cosa vedere a Melbourne se non l’iconico mercato locale? In qualsiasi città vi troviate, visitare il mercato vi permetterà di immergervi nella quotidianità dei suoi cittadini, provando prodotti gastronomici autentici e acquistando souvenir unici. Al Queen Victoria Market troverete negozi e bancarelle che vendono prodotti freschi, frutta e verdura, formaggi e carni artigianali, tra cui anche quelle di canguro e coccodrillo.

Il mercato è aperto martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 6:00 alle 16:00, mentre la domenica dalle 9:00 alle 16:00. Il mercoledì, fino al 12 marzo 2025, potrete fare un’esperienza diversa perché il mercato potrà essere visitato anche la notte: oltre a trovare deliziosi stand di street food, vengono organizzati anche eventi come spettacoli e concerti dal vivo.

Fonte: iStock

Melbourne Cricket Ground

Se volete regalarvi un’esperienza unica, non perdetevi l’atmosfera elettrizzante proposta dal Melbourne Cricket Ground. Durante la stagione dell’Australian Rules Football (AFL), conosciuta localmente come “footy”, ogni weekend potrete condividere le platee con i tifosi e partecipare a uno degli eventi sportivi più amati. Fuori stagione, invece, se siete interessati, potete visitare questo stadio storico e il museo contenuto al suo interno.

City Circle Tram

Melbourne è stata premiata come una delle migliori città anche per chi viaggia in solitaria e questo è dovuto anche ai servizi efficienti offerti, come il City Circle Tram. Questo caratteristico tram, dallo stile vintage, vi condurrà gratuitamente per le strade della città: lungo il percorso della linea 35, il tram si ferma presso molte attrazioni turistiche, come Federation Square, l’acquario o il Parlamento. Il City Circle Tram disegna un cerchio intorno al centro di Melbourne per una durata di circa 50 minuti.

Fonte: iStock

Flinders Street Station

Uno degli edifici più iconici della città, la stazione di Flinders Street, fu completata nel 1910 e costruita nello stile architettonico del Rinascimento francese. Spicca tra i grattacieli di vetro e acciaio che oggi la circondano: fate tappa qui che per scattare qualche foto o per salire su uno dei tanti treni giornalieri che vi portano alla scoperta della città e dei suoi dintorni.

Rod Laver Arena

C’è chi sogna di veder giocare dal vivo i propri tennisti preferiti nei campi di tennis più spettacolari al mondo. Melbourne offre la possibilità di realizzare questo desiderio al Rod Laver Arena: originariamente chiamata Flinders Park, l’arena ha cambiato il suo nome negli anni 2000 in onore di Rod Laver, il tennista vincitore degli Australia Open per ben tre volte.

Si tratta di una meta imperdibile non solo per gli appassionati di tennis, ma anche di altri sport poiché si distingue per essere una struttura polivalente utilizzata anche per altri scopi, come eventi e concerti.

Fonte: iStock

Hosier Lane

Gli amanti della street art, invece, troveranno in Hosier Lane il luogo perfetto dove trascorrere qualche ora. Qui potete camminare lungo la famosa stradina e ammirare le opere d’arte che hanno reso famosa la scena artistica urbana di Melbourne in tutto il mondo. Un turbinio di colori, personaggi e forme creati da artisti locali e internazionali, da scoprire in autonomia o partecipando a uno dei tanti tour organizzati.

Cattedrale di St. Patrick

Situata al centro di Melbourne, la cattedrale gotica di St. Patrick rappresenta uno dei siti principali da inserire nel vostro itinerario su cosa vedere in città. Potete semplicemente ammirarla dall’esterno, oppure visitarla gratuitamente al suo interno seguendo gli orari pubblicati sul sito, aggiornati in base alle celebrazioni religiose.

Melbourne Skydeck

Volete ammirare la città dall’alto? Allora dovete andare all’Eureka Tower o Melbourne Skydeck. Questo grattacielo di 91 piani alto 297 metri, situato nel quartiere Southbank, è aperto tutti i giorni e offre diverse esperienze uniche. Potete salire in alto per godervi una vista pazzesca, condividere un drink nel bar con panorama o, soprattutto se viaggiate con bambini, regalarvi il teatro in 6-D chiamato Melbourne Skydeck Voyager.

Cosa vedere nei dintorni di Melbourne

Se dopo aver vissuto il lato urbano e culturale della città avete voglia di una immersione nella splendida natura australiana, scoprite i dintorni di Melbourne.

Phillip Island

Phillip Island, situata a 142 chilometri a sud di Melbourne, è un paradiso naturale famoso soprattutto per la parata dei pinguini. Definita come la parata più piccola del mondo, questo evento vi permetterà di ammirare la specie di pinguini più piccola nel suo habitat naturale: solo qui avrete quest’opportunità unica da vivere al tramonto, quando gli animali, di ritorno dalla caccia di pesca, trovano rifugio sulla spiaggia. Oltre ai pinguini, qui potrete ammirare anche altri animali come le foche e i koala: per quest’ultimi è presente il Koala Conservation Centre, visitabile con un tour guidato.

In attesa del tramonto e dell’arrivo dei pinguini, potete godervi la bellezza delle sue spiagge. Quelle situate a nord di Phillip Island sono frequentate sia dagli amanti del sole che degli sport acquatici: chi pratica surf può andare a Woolamai Beach, mentre gli appassionati di pesca possono andare in direzione Newhaven.

Fonte: iStock

The Great Ocean Road

I paesaggi australiani sono unici e il modo migliore per scoprirli in tutta la loro bellezza è con un viaggio on the road. Da Melbourne, partite per un’avventura indimenticabile sulla Great Ocean Road o la B100, la strada costiera che definisce lo stato di Victoria. Qui troverete il sito dei 12 Apostoli, formazioni rocciose a picco sul mare, create dall’erosione avvenuta lungo questa fantastica strada costiera.

Seppur sia possibile percorrere la Great Ocean Road in un giorno, consigliamo di dedicarle due giorni per esplorarla a fondo. Quali tappe fare? Le più imperdibili sono Aireys Inlet, dove chi ama scoprire i fondali marini potrà esplorare il santuario marino di Eagle Rock e nuotare con polpi, granchi e squali innocui. Altre tappe da non perdere sono Kennett River, a mezz’ora di guida da Lorne, dove incontrare koala e canguri liberi nella natura, Apollo Bay, uno dei villaggi balneari più amati dai surfisti, e il London Bridge, un suggestivo ponte roccioso ad arco nel mare.

Kinglake National Park

Infine, l’ultima cosa che vi consigliamo di vedere nei dintorni è il Kinglake National Park, situato a soli 74 chilometri a nord di Melbourne. Il parco, che si estende su una superficie di 232 chilometri quadrati, è un luogo molto apprezzato soprattutto da chi ama fare escursioni e campeggio. La principale attrazione turistica è rappresentata dalle Cascate Mason, immerse in splendide foreste di felci e dotate di una graziosa area picnic.

La primavera (da settembre a novembre) è il periodo migliore per ammirare le fioriture, mentre l’inverno (da dicembre a febbraio) è la stagione di muschi, funghi e licheni.