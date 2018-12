California, il 2019 è l’anno dei road trip. Ecco le strade più belle

editato in: da

La Pacific Coast Highway o Highway 1 è la strada più famosa della California. Corre lungo la costa da Nord a Sud dello Stato americano affacciata sul Pacifico, attraversando alcune delle tappe principali toccate dai turisti che ogni anno visitano la California.

La Highway 1 è un grande classico. Inizia a San Francisco e termina a San Diego, attraversando le città che si affacciano sul mare passando per Santa Cruz, Monterey, Carmel, il Big Sur e l’elegante Santa Barbara.

Questa iconica strada, però, non è l’unica via percorribile durante un road trip in California.

Il 2019 sarà per la California l’anno dei road trip e l’idea è quella di far conoscere ai turisti i tantissimi itinerari che si possono percorrere in auto. Ce ne sono almeno venti, uno più bello dell’altro. Ripercorrono strade storiche, toccano luoghi da film, attraversano parchi, come il celebre Yosemite, e antichi villaggi, ma anche spiagge e vigneti. Ecco alcune delle più belle dove andare la prossima estate.

La prima strada che vi consigliamo è quella lungo la costa pacifica a Nord di San Francisco che si può percorrere in quattro giorni con una decina di tappe. Si resterà affascinati dalla penisola di Point Reyes National Seashore, sulla punta della Marin County, dove fermarsi per passeggiare lungo il Bear Valley Trail, un percorso adatto anche ai bambini e vedere gli alci nella riserva naturale di Tomales Point. Questa strada arriva a Mendocino, una cittadina da fiaba dove arte, cultura e natura incontaminata si fondono armoniosamente. Qui si incontrano più balene che abitanti. E c’è anche un’originalissima spiaggia di vetro!

Spostandosi verso Nord, dopo le onde che si infrangono sulla costa e i faraglioni, le foreste di sequoie diventano sempre più alte e fitte: siamo nella regione con gli alberi più alti del mondo. Si può andare alla scoperta di queste meraviglie della natura a bordo dello Skunk Train, un treno storico, un tempo usato per il trasporto dei giganteschi tronchi, che attraversa le foreste di sequoie costiere. La meta successiva è proprio il Viale dei Giganti, un tratto di strada che sarà difficile dimenticare, attraverso l’Humboldt Redwoods State Park, la pittoresca cittadina dei boscaioli di Scotia, il villaggio vittoriano di Ferndale e il porto di Eureka. Il road trip termina a Crescent City, illuminata dai fari più settentrionali della California.

La seconda strada che vi consigliamo è la Highway 49 che ripercorre la California d’oro e che parte da Sacramento, la Capitale dello Stato, attraversando per quattro giorni l’Old Wild West e i luoghi più famosi della corsa all’oro. Si incontrano villaggi dove si indossano ancora gli abiti dell’epoca e, chi si sente fortunato, può andare darsi da fare setacciando un ruscello alla ricerca di qualche pepita preziosa. Sacramento è una città tutta da scoprire, molto trendy, con ristoranti gourmet e molti edifici degni di nota.

Dopo aver superato Nevada City, si raggiungono le miniere d’oro dell’Empire Mine State Historic Park dove si trova una delle più antiche, estese, profonde, lunghe e ricche della California. La corsa all’oro è iniziata nella cittadina di Marshall nel 1849, quando un certo James Marshall scoprì per primo la presenza del metallo prezioso nel limo del fiume American. Questo fiume in certi punti diventa il luogo perfetto dove fare rafting. Lungo la strada non manca il lato gastronomico. Si passa infatti da Apple Hill, regno delle mele, alla zona dei vini, Wine Country, con la piccola località di Plymouth piena di sale di degustazione e di ristoranti eleganti. L’ultima tappa di questo road trip è al Columbia State Historic Park dove è stato ricreato un vero villaggio del Vecchio West con le diligenze, il saloon e l’ufficio postale. Ci si sentirà come John Wayne in ‘El dorado’, una cittadina che è proprio lungo la strada. E attenzione a non sbagliare sennò si finisce nella riserva Comanche!