Monterey, Big Sur e la California di “Big Little Lies”

Ha vinto il Golden Globe 2018 come miglior film per la Tv, l’Emmy Award nel 2017 ed è considerata tra i dieci migliori programmi televisivi dell’anno. Ma la lista dei premi vinti da Big Little Lies, la serie Tv interepretata da Nicole Kidman, Reese Witherspoon, che figurano anche tra le produttrici, e un cast stellare, è lunghissima. Nella nuova stagione 2019 entra niente meno che Meryl Streep

Inizialmente doveva essere una miniserie, ma visto il successo del pubblico e della critica, l’8 dicembre 2017, HBO ha rinnovato la serie per una seconda stagione in onda dal 18 giugno 2019 su Sly Atlantic.

Le puntate di Big Little Lies iniziano sempre con l’immagine dell’iconico Bixby Bridge, chiamato anche il Golden Gate del Big Sur, quella zona della costa centrale della California di circa 140 chilometri dove le montagne Santa Lucia cadono a picco sull’Oceano Pacifico, un panorama mozzafiato che attrae turisti da ogni parte del mondo.

Il ponte è uno dei più alti degli Usa e attraversa uno spettacolare canyon. È uno dei luoghi più fotografati dai turisti che visitano questa zona della costa. Da questo punto si può spesso ammirare la migrazione delle balene, delfini e centinaia di foche e lontre marine che riposano sugli scogli. Diverse varietà di kelp – una sorta di alga – crescono in questa baia, e molte diventano alte come alberi, formando quella che è nota come Kelp Forest.

Il ponte corre lungo la Highway 1 o Pacific Coast Highway, una delle strade panoramiche più belle del mondo. La strada statale lunga più di mille chilometri si estende da Leggett, una cittadina circa 300 km a Nord di San Francisco e termina a Dana Point, oltre Los Angeles. È famosa per le bellezze panoramiche che si possono osservare percorrendola e perché passa attraverso importanti zone della California come la contea di Los Angeles e quella di San Francisco. Il tratto costiero del Big Sur è stato dichiarato State Scenic Highway.

Questa zona è anche detta Baia di Monterey e la città più vicina è proprio Monterey, a 160 km da San Francisco, dove è stata ambientata la serie. Chi l’ha vista riconoscerà in un batter d’occhio l’Old Fisherman’s Wharf, dove le protagoniste si incontrano spesso per prendere un caffè in compagnia. Fino agli Anni ‘60 qui si svolgeva il mercato del pesce, oggi il molo è un’attrazione turistica, piena di locali, ristoranti di pesce e negozi frequentatissimi anche per via della vista della baia di cui si può godere.

La grande spiaggia di Monterey – dove sono state ambientate alcune scene di Big Little Lies – è Del Monte Beach, famosa per le sue dune di sabbia bianca. Tra le location della serie Tv c’è anche la spiaggia di Lovers Point, che si affaccia su una riserva marina e spesso fotografata per via del faro Point Pinos Lighthouse che si trova in fondo a Pacific Grove, una zona di Monterey.

Coloro che preferiscono andare alla scoperta di luoghi meno frequentati e che amano camminare per lunghi sentieri il posto ideale è il Garrapata State Park, a Sud di Monterey, con scorci mozzafiato dove dare sfogo ai propri selfie.

La città di Monterey è spesso protagonista delle scene della serie Tv. A 200 km da San Francisco e 200 km da Los Angeles, fu la prima capitale della California. Conta solo 30mila abitanti, ma ogni anno viene visitata da 4 milioni di turisti per via dei suoi edifici storici coloniali, per la riserva naturalistica marina, ma anche per il vicino circuito automobilistico e motociclistico di Laguna Seca.

Per chi ha visto la serie (e per chi vedrà la seconda stagione), l’unica casa che si può trovare in questa zona è quella di Celeste (alias, Nicole Kidman) che si trova nella spettacolare zona delle Carmel Highlands, a meno di 6 km dalla celebre cittadina di Carmel-by-the-Sea (di cui fu Sindaco anche Clint Eastwood), un paesaggio molto amato dagli artisti americani che lo hanno immortalato in numerose opere. È una delle zone più lussuose e costose degli Stati Uniti e molte celebrity possiedono una proprietà in questa zona. Le abitazioni delle altre protagoniste sono altrove: quelle di Renata (l’attrice Laura Dern) e Madeleine (Reese Witherspoon) si trovano in realtà a Malibu, mentre il piccolo cottage di Jane (Shailene Woodley) è a Pasadena, più vicine a Los Angeles.