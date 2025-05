Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Tra le mete balneari più suggestive della Sardegna, la spiaggia di Lu Impostu è una delle gemme più preziose della costa nord-orientale, nel comune di San Teodoro, in provincia di Sassari. Caratterizzata da un litorale di sabbia sottile, acque cristalline e da una rigogliosa vegetazione mediterranea come ginepri e mimose, Lu Impostu è una delle spiagge più amate e belle dell’Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo.

Il nome “Lu Impostu”, in gallurese, significa “luogo dove si ammassano le cose”. Si dice infatti che questa spiaggia è conosciuta anche con il nome di Porto Brandinchi in quanto la spiaggia di Lu Impostu, almeno fino a tutto il secolo XVIII, è stata teatro di traffici commerciali segreti con l’entroterra.

Oggi, questa spiaggia è sinonimo di relax, natura e bellezza incontaminata, perfetta per chi cerca una fuga autentica dal turismo di massa.

Dove si trova e come raggiungere la spiaggia Lu Impostu

La spiaggia di Lu Impostu è situata nella parte nord di San Teodoro, a pochi chilometri da località famose come Cala Brandinchi – è separata da questa solamente da un esile promontorio boscoso – e Puntaldìa. La sua posizione molto strategica – a circa 20 km a sud di Olbia e facilmente accessibile da tutta la Gallura – la rende una tappa perfetta anche per una gita in giornata durante un viaggio in Sardegna.

Per arrivare in questa spiaggia si può optare per un tragitto in macchina, in bus oppure, se ci si trova già nei paraggi di Lu Impostu, ci si può recare direttamente anche a piedi o in bici.

In auto : percorrere la strada statale 125 direzione San Teodoro – Olbia verso nord. Svoltare poi a destra verso Puntaldia al bivio presso la località Lu Fraili. Seguire infine le indicazioni per Lu Impostu/Capo Coda Cavallo. La strada è ben segnalata e dispone di parcheggi a pagamento nei pressi dell’ingresso alla spiaggia.

in autobus: nei mesi estivi è attivo un servizio navetta, chiamato San Teodoro Beach Bus, che collega il centro cittadino alle spiagge principali, inclusa Lu Impostu. I biglietti sono acquistabili online o direttamente a bordo. La fermata si trova a poca distanza dall'accesso del versante sud.

a piedi o in bici: per chi alloggia nei dintorni, è possibile raggiungere Lu Impostu anche tramite sentieri costieri super panoramici, perfetti per un'esperienza a contatto con la natura.

Le caratteristiche della spiaggia

La spiaggia della Sardegna Lu Impostu si estende per circa 1 km di lunghezza e, in alcuni punti, è larga oltre 30 metri. La spiaggia è adatta anche agli sportivi che amano le attività outdoor come lo stand-up paddle, lo snorkeling e il kayak. L’accesso alla spiaggia di Lu Impostu dal versante sud è preceduto da un grande parcheggio comunale a pagamento con tariffa oraria che varia a seconda della stagione (da 1, 50 euro in bassa stagione a 2,50 in alta stagione), ma ci sono anche dei parcheggi gratuiti con strisce bianche lungo il viale che porta alla spiaggia. Dopo aver percorso una breve discesa bisogna attraversare un piccolo guado dello stagno retrostante. Sul versante nord è presente invece un’area parcheggio gestita da privati, dalla quale si accede anche alla vicina Cala Brandinchi.

Fonte: iStock

Questo paradiso naturale è famoso per:

dune di sabbia finissima bianca e molto soffice, quasi impalpabile, con sfumature dorate che creano un contrasto suggestivo con l’azzurro del mare,

finissima bianca e molto soffice, quasi impalpabile, con sfumature dorate che creano un contrasto suggestivo con l’azzurro del mare, mare trasparente e limpido , che quando riflette i raggi del sole assume le varie tonalità dell’azzurro e del verde, con fondale basso in gran parte sabbioso che digrada dolcemente verso il largo, ideale per nuotare in tranquillità o per chi viaggia con bambini,

, che quando riflette i raggi del sole assume le varie tonalità dell’azzurro e del verde, con fondale basso in gran parte sabbioso che digrada dolcemente verso il largo, ideale per nuotare in tranquillità o per chi viaggia con bambini, vegetazione tipica della macchia mediterranea , con gigli marini, ginepri e mimose che crescono sulle dune retrostanti,

, con gigli marini, ginepri e mimose che crescono sulle dune retrostanti, laguna retrostante, uno stagno d’acqua salmastra popolato da uccelli acquatici, aironi, fenicotteri rosa e altre specie protette, molto apprezzato dagli appassionati di birdwatching e fotografia naturalistica.

Modalità di accesso alla spiaggia Lu Impostu

Per garantire la sostenibilità ambientale e proteggere l’ecosistema locale, il Comune di San Teodoro ha introdotto un sistema di contingentamento degli ingressi nella stagione estiva, in linea con quanto già fatto per Cala Brandinchi. Per godere di una giornata di mare in questo paradiso naturale infatti bisogna rispettare alcune modalità di accesso.

Prenotazione obbligatoria tramite il sito ufficiale di “San Teodoro Spiagge” o attraverso l’app dedicata. Dopo aver prenotato la spiaggia, si può accedere tramite QR Code. L’accesso a Lu Impostu è soggetto a prenotazione nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre ed è possibile prenotare il secondo giorno successivo a partire dalle ore 18:00 del giorno attuale,

pagare un contributo ambientale che verrà destinato alla salvaguardia, pulizia e protezione degli arenili: 2 € per visitatori giornalieri; 1 € per gli ospiti delle strutture ricettive che hanno quindi pagato la tassa di soggiorno nel Comune di San Teodoro; gratis per residenti del Comune di San Teodoro, bambini dai 5 ai 12 anni e persone con disabilità (con obbligo di prenotazione comunque),

l'accesso alla spiaggia avviene tramite passerelle e sentieri, con attraversamento di un piccolo guado che separa la spiaggia dallo stagno,

, con attraversamento di un piccolo guado che separa la spiaggia dallo stagno, il numero massimo di visitatori giornalieri è stabilito per tutelare la flora e la fauna della zona, rendendo l’esperienza più piacevole anche per i turisti.

La spiaggia di Lu Impostu offre ai visitatori tanti comfort e servizi ed è anche accessibile ai diversamente abili con sedia job – servizio gratuito. Il suo ampio parcheggio è adatto anche ai camper, ci sono un chiosco/bar, noleggio pedalò, canoe, sup e gommoni per la visita all’AMP di Tavolara-Punta Coda Cavallo, stabilimenti balneari dove noleggiare lettini e ombrelloni e servizi igienici pubblici e nelle vicinanze si trovano campeggi, alberghi, ristoranti, locali, guardia medica e ufficio informazioni.

Fonte: iStock

Non asportare sabbia, conchiglie e sassi, non fumare, non abbandonare i rifiuti, non andare in spiaggia libera con animali dalle ore 8 alle ore 20, non utilizzare detergenti e shampoo in spiaggia, non utilizzare tende e gazebi di qualsiasi dimensione: queste sono infine le regole da rispettare per preservare questo meraviglioso paradiso naturale sardo.