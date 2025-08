Le più belle spiagge della Sardegna per famiglie, con sabbia fine, mare sicuro e servizi ideali per il relax estivo tra natura, comfort e paesaggi unici

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

iStock Su Giudeu, Chia

La Sardegna, con i suoi oltre 1.800 km di costa, è un paradiso per le famiglie che desiderano trascorrere vacanze estive tra mare azzurro, spiagge dorate e paesaggi mozzafiato. Le spiagge adatte ai bambini sono tantissime e si distinguono per fondali bassi, sabbia fine, presenza di tutti i servizi necessari e facile accesso. Ogni angolo dell’isola, dal nord al sud, offre location perfette per chi viaggia con i più piccoli, garantendo comfort, sicurezza e divertimento.

Durante una vacanza in famiglia la sicurezza dei bambini e la comodità sono infatti priorità da tenere sempre in considerazione. La Sardegna ha tante spiagge con mare cristallino, sabbia soffice e stabilimenti balneari che propongono noleggio ombrelloni e pinete dove trascorrere del tempo all’ombra in totale relax. Molte di queste spiagge si trovano nei pressi di borghi caratteristici e autentici, perfetti per passeggiate serali in famiglia.

Dalle coste settentrionali fino al sud più incontaminato, la Sardegna si conferma come una delle migliori destinazioni italiane per una vacanza in famiglia. Spiagge come Simius, Cala Brandinchi, Maria Pia e Su Giudeu offrono scenari naturali incantevoli, sicurezza, comodità e servizi adatti a tutti. Che si scelga il nord più mondano o il sud più selvaggio, ogni famiglia può trovare la sua spiaggia ideale per trascorrere un’estate all’insegna del mare, del relax, del divertimento e della natura.

La Sardegna non è solo una meta da sogno: è la destinazione perfetta dove creare ricordi indimenticabili con i propri figli. Ecco una selezione di spiagge, molte delle quali hanno la Bandiera Verde, dove andare in vacanza in Sardegna con i bambini.

Rena Bianca, Santa Teresa Gallura

Nel nord della Sardegna, a due passi dal centro storico di Santa Teresa Gallura, si trova la splendida Rena Bianca. Questa spiaggia cittadina lunga circa 700 metri è perfetta per le famiglie grazie alla sabbia bianca e soffice che assume riflessi rosa vicino alla riva, al fondale basso e alle acque turchesi.

La comodità dell’accesso e la presenza di tutti i servizi che garantiscono comfort per i turisti – punti ristoro, parcheggio, stabilimenti balneari – la rendono una delle più attrezzate della zona.

iStock

La vicinanza al paese permette di alternare al mare piacevoli passeggiate urbane, approfittando di ristoranti e negozi. I bambini qui possono giocare in tutta sicurezza mentre i genitori si rilassano con una vista mare indimenticabile.

Badesi Mare, nord della Sardegna

Nell’estrema parte orientale del golfo dell’Asinara si trova Badesi Mare, con spiagge indescrivibili e mozzafiato. In particolare, Baia delle Mimose, lunga tre chilometri e con la Bandiera Blu ininterrottamente a partire dal 2017, è particolarmente indicata per le famiglie, con la sua sabbia candida che si tuffa nel mare cristallino, il fondale basso e sabbioso e le dune ricoperte di vegetazione che la rendono un dipinto.

Sono presenti parcheggio, punti ristoro e noleggio attrezzatura balneare. Qui le famiglie potranno godersi una vacanza al mare in tutta tranquillità all’insegna della pace e della natura, con meno affollamento rispetto ad altre zone della Sardegna, ma con tutte le comodità di cui hanno bisogno.

Ampurias, Castelsardo

La spiaggia di Ampurias, situata nella frazione di Lu Bagnu a Castelsardo, è una meta facilmente accessibile, con sabbia dorata e fondale basso e sabbioso perfetto per una vacanza in famiglia.

L’area è attrezzata con servizi essenziali come stabilimenti, docce, servizi igienici, chiosco e area parcheggio. Il mare calmo e le onde quasi assenti rendono la balneazione sicura per tutti.

Il borgo medievale di Castelsardo è a breve distanza ed è perfetto per trascorrere una serata piacevole o una giornata alternativa al mare. Passeggiare tra le sue viuzze antiche, visitare il castello o i musei locali può essere una piacevole esperienza anche per i più piccoli.

Cala Brandinchi, San Teodoro

Conosciuta anche come la “piccola Tahiti” della Sardegna per i suoi colori esotici, Cala Brandinchi si trova a nord-est dell’isola, nel territorio di San Teodoro. Questa spiaggia è molto amata dalle famiglie per la sua sabbia soffice e bianca, il fondale molto basso per decine di metri e il mare incredibilmente limpido e turchese.

iStock

L’acqua, calda e tranquilla, consente ai più piccoli di giocare e fare il bagno senza pericoli. L’accesso è semplice e ben segnalato ed è presente un ampio parcheggio. Inoltre, la spiaggia è servita anche dal servizio di navetta Beach Bus.

A Cala Brandinchi ci sono tutti i servizi necessari per una vacanza al mare rilassante in modalità famiglia: chiosco e bar, stabilimenti balneari dove noleggiare attrezzatura, bagni con docce e punto noleggio natanti e gommoni.

Il paesaggio intorno è formato da dune di sabbia, ricoperte di ginepri, gigli marini e piante aromatiche; alle spalle della spiaggia c’è una meravigliosa pineta che offre zone d’ombra naturali, perfette per ripararsi nelle ore più calde.

Maria Pia, Alghero

A circa un chilometro dal centro storico di Alghero, la spiaggia di Maria Pia si distingue per le sue dune con sabbia bianchissima e fina e una lunga pineta che offre ombra naturale nei momenti più caldi della giornata.

Il mare è limpido e il fondale si mantiene basso per diversi metri digradando poi dolcemente verso il largo, creando un ambiente sicuro per i bambini. È una delle spiagge più amate dalle famiglie in vacanza nella Riviera del Corallo – è detto così il tratto di costa che si trova nel territorio di Alghero.

In spiaggia ci sono diversi servizi: stabilimenti balneari, bar e chioschi. Alghero, con il suo fascino catalano, offre poi numerose opportunità per escursioni, ristorazione a base di pesce e intrattenimento serale.

Bosa Marina, costa occidentale

Bosa Marina è la spiaggia perfetta per le famiglie che desiderano alternare il relax in spiaggia ad un po’ di cultura e storia – Bosa è considerata infatti l’unica autentica città medievale della Sardegna.

La spiaggia è situata sulla costa ovest, subito dopo il porto turistico e le abitazioni della frazione costiera. Ampia e ben organizzata, con sabbia dorata e mare con tonalità cangianti dal verde smeraldo all’azzurro.

iStock

Il fondale sabbioso digrada dolcemente verso il largo permettendo così ai bambini di giocare in sicurezza. In spiaggia si trovano tantissimi servizi: stabilimenti balneari con noleggio di attrezzature e natanti, bar e ristoranti

Il borgo medievale di Bosa, con le sue case colorate e il castello Malaspina, è una meta incantevole per gite culturali e passeggiate serali. Il mix di mare limpido e cultura fa di questa zona una delle più affascinanti e adatte alle famiglie.

Torre di Barì e Spiaggia di Orrì, Ogliastra

Nella costa orientale dell’isola, la zona ogliastrina custodisce spiagge incontaminate e perfette per vacanze in famiglia. A circa 4,5 chilometri dal centro di Barisardo si trova la spiaggia Torre di Barì.

Questa è divisa in due dal promontorio roccioso dove si erge la torre d’avvistamento spagnola da cui prende il nome, la parte nord ha sabbia dorata ed è delimitata da una pineta, mentre quella sud ha sassolini e sottile sabbia bianca. In entrambe le zone il mare è azzurro e con fondale basso ma degrada rapidamente.

La spiaggia di Orrì, poco distante, è tra le più belle dell’isola: lunga, con sabbia bianca e dorata, mare con il fondale basso per circa 300 metri dalla riva – ideale per passeggiate in riva e giochi d’acqua. Entrambe offrono tutti i servizi necessari per trascorrere una giornata in spiaggia.

Su Giudeu, Chia

Nel sud della Sardegna, la spiaggia di Su Giudeu, a Chia, è una delle più scenografiche tanto da sembrare una cartolina. Il mare è cristallino, la sabbia chiara e soffice, il fondale basissimo e alle spalle si trova lo stagno di Spartivento dove avvistare e fotografare i meravigliosi fenicotteri rosa.

I bambini qui potranno divertirsi ad esplorare la natura, oltre che a giocare in acqua. Il fondale sabbioso basso per decine di metri consente di fare il bagno in tutta sicurezza anche ad alcuni di metri dalla riva.

La spiaggia è immensa e alterna tratti liberi a tratti attrezzati con tutti i servizi necessari: noleggio attrezzatura balneare, canoe, pedalò, hotel, bar, ristorante, camping e diving center.

Spiaggia di Simius, Villasimius

Situata nella famosa località turistica di Villasimius – nel sud est della Sardegna – la spiaggia di Simius è una meta perfetta per le famiglie. Caratterizzata da una lunga distesa di un chilometro di sabbia bianca e fine, questa spiaggia vanta un fondale basso che digrada dolcemente verso il largo, rendendola perfetta per i bambini che vogliono giocare in acqua in tutta sicurezza.

Le acque calme e cristalline con sfumature che vanno dal verde all’azzurro creano una vera e propria piscina naturale grazie alla sua forma a semicerchio. La spiaggia offre servizi e comfort: bar, punti ristoro e noleggio attrezzatura balneare. Attorno ci sono anche strutture ricettive. L’area è ideale anche per passeggiate serali, con un centro cittadino ricco di ristoranti, che propongono specialità marinare, gelaterie e negozi dove fare shopping.