Bormio è la meta turistica per le vacanze invernali 2019/2020 secondo Forbes

editato in: da

Mentre le prime nevi imbiancano le nostre splendide montagne, è tempo di organizzare la settimana bianca. Sono moltissimi gli italiani che, nel periodo invernale, si prendono qualche giorno di relax per sciare o dedicarsi ad altre attività all’aperto, nella fantastica cornice di alcune delle località più affascinanti e suggestive del nostro Belpaese.

Se quest’anno volete puntare su qualcosa di particolare, la meta giusta – consigliata anche da Forbes – è senza dubbio Bormio.

Nell’alta Valtellina, all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, questo piccolo borgo fatto di casette in legno e strette viuzze è una piccola perla dal fascino raro, che non è (ancora) tanto battuto dai turisti. In effetti, in molti preferiscono destinazioni più rinomate che si trovano a non troppa distanza da qui, come Saint Moritz e Cortina D’Ampezzo. Eppure presto le cose potrebbero cambiare. Lo Stelvio sarà protagonista di importanti avvenimenti sportivi che, nei prossimi anni, faranno di Bormio una delle mete turistiche d’eccellenza.

Il 28 e 29 dicembre 2019 si terrà qui la Coppa del Mondo di sci alpino, con due famose gare molto attese dagli appassionati di sport invernali. E a partire già dal 2020 inizieranno i preparativi per uno degli eventi più importanti di tutti i tempi: le Olimpiadi Invernali del 2026 a Milano e Cortina, che avranno luogo anche sulle ottime piste da sci dello Stelvio. Insomma, tra qualche anno Bormio diventerà un luogo piuttosto affollato, quindi è questo il momento giusto per visitarlo in tutta tranquillità.

Se siete amanti dello sci, il comprensorio del Bormio Ski è uno dei principali della Lombardia e offre davvero molte opportunità. Sono presenti 18 splendide piste, che si dipanano per oltre 50 km nell’affascinante panorama della Valtellina e che promettono divertimento infinito sia ai più esperti che ai principianti. Servito da 15 impianti di risalita, il Bormio Ski è attrezzato per soddisfare ogni esigenza. E la famosa pista Stelvio è pronta a regalarvi un brivido di adrenalina che non dimenticherete più!

Ma il divertimento non finisce qui: sono molte le attività organizzate in questa splendida località, come ad esempio la discesa in notturna proprio sulla pista Stelvio. Tra gennaio e febbraio, Bormio illumina la sua distesa innevata più celebre e offre la possibilità ai suoi turisti di concedersi una discesa mozzafiato sotto la volta stellata. I principianti possono partecipare ad un’iniziativa simile che si svolge presso il vicino comprensorio sciistico di Santa Caterina, dove le piste sono adatte a chi non è ancora pratico con gli sci.