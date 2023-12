Piste da sci a due passi da casa da raggiungere in giornata

In Italia ci sono tantissime piste da sci, sia lungo l'arco alpino che nelle regioni del centro e del sud: ecco dove andare in giornata, non troppo lontano da casa

Fonte: iStock Le migliori piste da sci a due passi da casa

Gli amanti degli sport sulla neve hanno atteso a lungo l’arrivo della stagione fredda, per poter finalmente tornare in montagna e dedicarsi a lunghe discese mozzafiato. E se per le vacanze “vere” c’è ancora tempo, perché non cogliere ogni occasione per fare una rapida gita fuori porta? Ci sono moltissime piste da sci a due passi da casa, che si possono raggiungere in giornata: sono l’ideale per concedersi un po’ di sano divertimento all’aria aperta senza dover prendere giorni di ferie. Scopriamo quali sono le località migliori dove andare.

Le piste da sci nel nord Italia

Inutile dire che la maggior parte delle stazioni sciistiche si concentri nel nord Italia, dove ci sono le vette più alte e le nevicate sono più frequenti. Lungo tutto l’arco alpino, ci sono infinite possibilità per chi ama sciare. Tra le località più belle spiccano senza dubbio le Dolomiti: a cavallo tra Veneto e Trentino Alto Adige, in particolar modo, si snodano gli oltre 1.200 km di discese del mega comprensorio Dolomiti Superski, il più grande d’Italia. C’è davvero l’imbarazzo della scelta, con tantissime piste dedicate ad ogni livello di difficoltà. E, ovviamente, si può optare per quella più vicina per non dover pernottare fuori casa.

Spostandoci invece in Valle d’Aosta, il comprensorio sciistico più importante è quello di Breuil/Cervinia, con quasi 350 km di piste sempre ben innevate. Sul fronte opposto, lungo il versante italiano del Monte Bianco, si scia nella cornice di Courmayeur e di altre incantevoli località di montagna. In Lombardia, la scelta è davvero ampia: le piste da sci di Bormio e Livigno, grazie anche ai collegamenti ferroviari con le principali città della regione, sono tra le preferite – e più affollate. Ma per chi preferisce rimanere più vicino casa, i Piani di Bobbio offrono un’ottima soluzione.

Anche in Piemonte ci sono diverse località da esplorare: nel nord della regione, è il Monte Rosa a farla da padrone. La stazione sciistica di Macugnaga risulta una delle più apprezzate, mentre a non molta distanza c’è la piccola Domobianca – nei pressi di Domodossola – che viene spesso frequentata anche da chi arriva da Milano. Da Torino, invece, è decisamente più facile raggiungere Sestriere e il comprensorio sciistico della Vialattea, nella splendida cornice della Val di Susa. Anche Limone Piemonte, con i suoi 50 km di piste, è una buona scelta: si trova a due passi dalla Liguria.

Le piste da sci nel centro Italia

Lungo gli Appennini, non mancano certo le opportunità per sciare. In Toscana, ad esempio, ad andare per la maggiore sono le piste da sci dell’Abetone, oltre a quelle che si trovano all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Tra Marche e Umbria, sono i Monti Sibillini ad offrire diverse località sciistiche, come ad esempio Sarnanoneve o Bolognola Ski. In Abruzzo, il comprensorio dell’Alto Sangro racchiude alcuni splendidi borghi di montagna: Barrea, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli e Roccaraso.

Dalla capitale, le piste da sci più vicine sono quelle del Monte Livata, perfette anche per chi sceglie lo snowboard, e di Ovindoli, all’interno del Parco Nazionale del Sirente Velino. Entrambe sono località molto gettonate per chi ama andare a sciare nel weekend. Mentre in Molise c’è la stazione sciistica di Campitello Matese, con quasi 20 km di discese per ogni difficoltà: è una delle opzioni anche per chi arriva dalle regioni del sud, soprattutto la Campania e l’alta Puglia.

Le piste da sci nel sud Italia

Infine, da Napoli si può raggiungere facilmente la località sciistica di Laceno, mentre il Monte Sirino, vicino al confine tra Campania e Calabria, è un’altra opzione interessante per qualche discesa sulla neve. Sempre in Calabria, la Ski Area di Lorica offre 20 km di piste da sci e, nel sud della regione, c’è la stazione di Gambarie d’Aspromonte. In Sicilia, si scia soprattutto lungo l’Etna o nel Parco Nazionale delle Madonie, a non troppa distanza da Palermo.