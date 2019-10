Le novità sulle piste da sci 2019/2020

Tutti gli appassionati del turismo invernale, delle piste innevate, delle montagne e dello sci attendono con trepidazione l'apertura della stagione sciistica 2019/2020. Quest'anno sono numerose le novità che le varie stazioni sciistiche hanno preparato per la gioia di tutti gli amanti delle piste: nuovi impianti, nuove cabinovie e seggiovie, nuove piste... Insomma, c'è davvero l'imbarazzo della scelta! Scopriamo insieme cosa riservano i comprensori per la stagione in arrivo.