Tornano i Treni della neve, il pacchetto completo per chi ama sciare

Le mete sciistiche low cost in Italia

Anche quest’anno Trenord ha riconfermato i suoi Treni della neve, un comodissimo servizio che già in passato si è rivelato molto utile per gli amanti dello sci. In partenza da pressoché ogni angolo della Lombardia, questi convogli si dirigeranno verso le stazioni più vicine ad alcuni famosi comprensori sciistici, ovvero Aprica, Valmalenco, Montecampione e Pontedilegno-Tonale.

Visto il successo dello scorso anno, Trenord ha deciso di riproporre ancora una volta il pacchetto dedicato a chi vuole trascorrere qualche giorno sulla neve. Perfetta per chi ha una seconda casa in montagna o per chi vuole semplicemente concedersi un fine settimana sugli sci, l’offerta permette di raggiungere alcune delle principali località turistiche montane della Lombardia usufruendo contemporaneamente di comodi servizi di trasporto e di numerosi sconti. I Treni della neve sono infatti pacchetti inclusivi di viaggio andata e ritorno in treno, spostamento in navetta dalla stazione d’arrivo al vicino comprensorio sciistico (e viceversa) e voucher per ritirare lo skipass.

Si può partire da qualsiasi stazione della Lombardia e arrivare a quella più vicina alla località prescelta, viaggiando comodamente senza doversi preoccupare del traffico e del parcheggio. Inoltre, coloro che aderiscono all’offerta avranno particolari sconti per il noleggio degli sci e delle attrezzature invernali, ma anche per usufruire delle strutture ricettive e dei punti di ristoro. I pacchetti possono essere acquistati a partire dal prossimo 28 novembre e saranno utilizzabili nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2019 e il 13 aprile 2020.

Le destinazioni raggiunte dai Treni della neve sono decisamente tra quelle più amate dai turisti. Il comprensorio sciistico Aprica-Corteno è dotato di oltre 50 km di piste da sci e di 17 impianti di risalita, per permettere agli amanti della neve di godere appieno di un’esperienza in Valtellina. A poca distanza troviamo invece il comprensorio dell’Alpe Palù, il fiore all’occhiello di Valmalenco. La stazione prevede tantissime piste adatte sia agli esperti che ai principianti, servite dalla modernissima Snow Eagle, la funivia più grande del mondo.

Ancora, in Val Camonica spiccano gli impianti sciistici di Montecampione, dove si dirigono ogni anno moltissimi villeggianti provenienti da Milano e dalle altre città dei paraggi. Sempre in provincia di Brescia, ma questa volta al confine con il Trentino-Alto Adige, è il comprensorio sciistico Pontedilegno-Tonale ad attirare migliaia di turisti. Con oltre 100 km di splendide piste da sci, che culminano sino al ghiacciaio di Presena, questa località è una delle preferite dell’arco alpino.