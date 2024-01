Arriva il Blue Monday: le destinazioni migliori per combatterlo

Come affrontare il tanto temuto Blue Monday di gennaio? Prenotando un bel viaggio: ecco 5 destinazioni perfette per allontanare tristezza e malinconia

Se in questi giorni vi sentite un po’ più tristi del solito, probabilmente è perché subite anche voi l’influenza del Blue Monday: si tratta solitamente del terzo lunedì di gennaio, che arriva quando le feste natalizie sono ormai finite e ci attendono lunghe settimane di inverno, con poca luce solare e un bel carico di malinconia. In attesa della primavera e della rinnovata voglia di fare che porta con sé, perché non sfruttare questa giornata di tristezza per un bel viaggio? Noi di SiViaggia vi consigliamo queste 5 destinazioni.

Chefchaouen, il villaggio blu

Come prima meta, voliamo in Marocco: per combattere il Blue Monday, infatti, non possiamo che iniziare con un villaggio… blu! La città di Chefchaouen, situata nel nord del Paese, ha come caratteristica peculiare la colorazione azzurra delle sue case, con un effetto davvero sorprendente. Immergetevi nelle sue viuzze ed esplorate la sua vivace medina, per poi fare visita al mercato e approfittarne per acquistare qualche souvenir meraviglioso. Se state cercando un’alternativa simile senza lasciare l’Italia, allora sappiate che la città marocchina è gemellata con Casamassima, borgo pugliese dalle casette azzurre.

I mille colori di Barcellona

Potete combattere la tristezza con il blu, oppure con una carrellata infinita di colori: ecco allora che Barcellona, una delle più belle città d’arte spagnole (e di tutta l’Europa), si rivela una meta perfetta. È una tela su cui Antoni Gaudí, celebre architetto spagnolo, ha creato i suoi più suggestivi capolavori. Dalla Sagrada Familia, le cui vetrate colorate lasciano trasparire una luce meravigliosa, alle variegate ceramiche del Parco Güell, in cui ci si può immergere nella natura e nelle sue infinite sfumature, ammirando al contempo un panorama pazzesco sulla città.

Islanda, a caccia di aurore boreali

E a proposito di colori, che dire di quelle sfumature mozzafiato che, con un pizzico di fortuna, si possono ammirare in cielo? L’aurora boreale è uno degli spettacoli più affascinanti al mondo, e sono molti i turisti che si mettono in viaggio proprio a caccia di questa “attrazione”. Tra le mete perfette c’è l’Islanda, un luogo ricco di natura incontaminata, dove poter osservare il cielo in piena tranquillità. Il periodo migliore va da ottobre ad aprile, e quest’anno siamo anche vicinissimi al picco massimo del Sole, la cui attività è responsabile della formazione delle aurore.

Relax alle Terme di Bormio

Se non volete andare troppo lontano e preferite cercare un po’ di relax, concedetevi una vacanza wellness: Bormio, deliziosa località della Valtellina, è una delle mete perfette. Offre tanti panorami di montagna, splendide piste da sci (per chi ama fare un po’ di attività sulla neve), tante delizie da gustare e, ovviamente, stabilimenti termali per beneficiare delle sue acque terapeutiche. Immergetevi nelle vasche di acqua sulfurea caldissima, godendo di una bellissima vista sulle cime innevate: vi risolleverà immediatamente l’umore.

Un tuffo nella natura in Croazia

Per allontanare la tristezza, non c’è niente di meglio che fare una vacanza nella natura. In Croazia, una delle destinazioni più suggestive è il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, un vero e proprio paradiso d’acqua: cascate spumeggianti e deliziosi laghetti turchesi punteggiano il territorio, interrompendo un’infinita distesa di verde. Certo, in inverno ci sono diversi percorsi chiusi per via delle condizioni climatiche, ma potrete comunque godere di una bellissima vista che vi farà sentire subito meglio.