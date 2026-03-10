Battaglia Terme è uno dei borghi più caratteristici dei Colli Euganei: un piccolo centro veneto tra canali storici, acque termali e bellissime ville monumentali

123RF Il centro di Battaglia Terme

Nel cuore del Veneto, tra acqua e colline, sorge Battaglia Terme, uno dei borghi più affascinanti dei Colli Euganei. Questo piccolo centro della provincia di Padova è noto per la sua storia legata alle acque termali, ai canali navigabili e all’incredibile paesaggio naturale che lo circonda.

Battaglia Terme è in gara per aggiudicarsi il titolo di “Borgo dei Borghi 2026“, una sfida nazionale del programma Kilimangiaro della RAI che premia ogni anno il borgo più bello d’Italia.

Cosa vedere e fare a Battaglia Terme

Una delle principali attrazioni del borgo di Battaglia Terme, detto anche Porta del Parco dei Colli Euganei, è il Castello del Catajo, una maestosa dimora storica situata poco fuori dal centro abitato.

Costruito a partire dal XVI secolo dalla famiglia Obizzi, il complesso è una dimora unica nel suo genere che durante gli anni è stata: villa principesca, cenacolo letterario e reggia imperiale. Al suo interno si trovano splendidi cicli di affreschi che raccontano le imprese della famiglia, mentre all’esterno si estende un grande parco monumentale.

Un altro incredibile edificio del borgo è la seicentesca Villa Selvatico che si riflette nei laghetti d’acqua sulfurea racchiusi nel giardino termale. La dimora custodisce, oltre a molto altro, anche una favolosa terrazza romantica.

Nel centro del borgo di Battaglia Terme merita una visita il Museo Civico della Navigazione Fluviale, ospitato nell’edificio dell’ex macello comunale. Il museo racconta la storia dei barcari – marinai esperti della navigazione fluviale – e del trasporto merci – masegni e granaglie – lungo i canali che collegavano l’entroterra veneto alla laguna.

Passeggiando lungo il medievale Canale Battaglia, dove sorge il paese, si possono ammirare scorci suggestivi fatti di ponti, palazzi signorili e imbarcazioni tipiche.

Il borgo è anche noto per la presenza dell’unica grotta termale naturale dell’area dei Colli Euganei situata nel Monte Sant’Elena (o Monte della Stufa). Anche se molti stabilimenti si trovano nelle vicine Abano Terme e Montegrotto Terme, Battaglia conserva una lunga tradizione legata alla cura del corpo e al benessere ed è una località termale molto apprezzata.

Per gli amanti della natura, Battaglia Terme rappresenta inoltre un ottimo punto di partenza per esplorare i Colli Euganei. I dintorni offrono numerosi percorsi escursionistici e ciclabili che attraversano colline, vigneti e borghi storici. Tra i percorsi naturalistici suggeriamo quello detto “Ferro di Cavallo“, un sentiero tra la pianura e i vari colli del Monte Ceva.

Getty Images

Dove si trova e come raggiungerlo

Battaglia Terme si trova nel Veneto, in provincia di Padova, ai piedi dei Colli Euganei e a circa 20 chilometri dal capoluogo di provincia. Il borgo è situato in una posizione strategica tra Padova, Abano Terme e Monselice, nel cuore di uno dei distretti termali più importanti d’Europa.

Raggiungere Battaglia Terme è piuttosto semplice sia in auto sia con i mezzi pubblici. In macchina si può arrivare percorrendo l’autostrada A13 Bologna–Padova, uscendo al casello di Terme Euganee.

Per chi viaggia in treno, la stazione ferroviaria di Battaglia Terme si trova sulla linea che collega Padova a Bologna.

Il borgo è inoltre ben collegato da strade provinciali che attraversano l’area dei Colli Euganei, rendendolo una tappa ideale all’interno di un itinerario più ampio tra borghi storici, ville venete e località termali.