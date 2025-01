I trekking più belli che hanno aperto in Europa nell’ultimo anno

Dove andare per fare lunghe passeggiate all'aria aperta, immersi nella natura. Gli itinerari riaperti di recente, in Italia e non solo.

Fonte: iStock Trekking in Italia

L’escursionismo è un modo per vedere le parti meno visitate di un paese, e farlo in modo sostenibile. Nel 2024 questa pratica outdoor ha continuato a guadagnare popolarità come attività di viaggio, dai percorsi di pellegrinaggio a piedi al trekking più lungo su sentieri di montagna.

Per alcuni viaggiatori questo è un modo per trovare tranquillità e farsi cullare dalla solitudine. Per altri è un trattamento di benessere che promuove la consapevolezza. Di recente, in Europa, sono stati aperti diversi nuovi percorsi per gli amanti del trekking, e di seguito vi consigliamo alcuni dei più belli da provare.

I nuovi itinerari per fare trekking in Italia

L’Italia ha aperto un percorso escursionistico di sette giorni sulle Dolomiti che si snoda attraverso il paesaggio naturale selvaggio e lussureggiante della famosa catena montuosa italiana. Il Cammino Retico prende il nome dall’antico popolo dei Reti che viveva nella zona in epoca preromana.

Collega vari villaggi remoti tra le regioni del Veneto e del Trentino. Organizzato dall’associazione sociale Carpe Diem, questo percorso inizia e termina ad Aune di Sovramonte, vicino alla città di Belluno. Il percorso circolare è lungo 170 chilometri e può essere completato in genere in una settimana.

La via dell’amore in Italia ha riaperto dopo un decennio ed è uno dei percorsi escursionistici più famosi d’Italia. Spesso definito come la passeggiata più romantica del mondo, questo percorso si trova tra Riomaggiore e Manarola. Ha chiuso di nuovo nel 2012 dopo che una frana ha ferito quattro turisti e danneggiato il sentiero.

Dopo un’ampia ristrutturazione, ha accolto di nuovo i camminatori il 27 luglio 2024, si snoda per 1 km attorno a una serie di cinque villaggi che compongono le Cinque Terre, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il sentiero asfaltato abbraccia la costa con viste mozzafiato sul paesaggio e sul mare.

Fonte: iStock

Walk2Spirit è un progetto molto bello che unisce l’Italia alla Slovenia con un cammino denominato Iter Goritiense lungo 82 km che collega Aquileia a Sveta Gora. Attraversando il confine italo-sloveno questo percorso pensato in occasione del Giubileo 2025 invita all’unione tra popoli e dall’8 febbraio sarà aperto a tutti coloro che vorranno provare a percorrere a piedi la strada prevista.

Per chi arriverà alla fine ci sarà il Testimonium, ovvero un documento che certifica il completamento della sfida e saranno consegnate le credenziali #borderless, una sorta di passaporto di ogni tappa compiuta. “Un messaggio di amore per un mondo migliore, dove il dialogo prevalga su ogni conflitto” lo ha definito Mattia Vecchi, project manager di Fondazione So.Co.Ba.

Questo Iter Goritiense è accessibile anche con dispositivi GPS permettendo ai viaggiatori di scaricare le tracce GPX delle varie tappe dal sito ufficiale del progetto per orientarsi meglio e contare sulla tecnologia digitale.

I nuovi itinerari per fare trekking in Portogallo

Il percorso escursionistico circolare più lungo del mondo è stato inaugurato in Portogallo. Il 2024 ha visto l’apertura della prima sezione del percorso escursionistico circolare più lungo del mondo, il Palmilhar Portugal (Walking Portugal) di 3.000 km. Ancora un progetto in corso, la sezione inaugurale del circuito è stata aperta nella piccola Alenquer, appena a nord di Lisbona, lo scorso luglio. La sezione successiva è nella costiera Alentejo nel sud del Portogallo, seguita dalla montuosa Trás-os-Montes a nord, con il percorso che dovrebbe essere completamente completato entro tre anni. Si pensa che entro la fine dell’anno verranno completati ben 15 percorsi per esplorare gli angoli più autentici del Paese.

“L’idea mi è venuta mentre camminavo lungo un sentiero e mi sono chiesto: ‘E se questo facesse il giro di tutto il Paese e tornasse allo stesso punto senza interruzione?’” ha detto Ricardo Bernardes, consulente di design della comunicazione appassionato di trekking. Questo itinerario occupa solo suolo pubblico senza asfalto e anche i ciclisti possono approfittarne. Inoltre si può scaricare un’app per i dettagli su alloggi, ristoranti ed eventi culturali e sportivi in programma nei dintorni per chi è interessato.

Fonte: 123RF

I nuovi itinerari per fare trekking in Svezia

La Svezia ha aperto un percorso tra le isole dell’arcipelago tra i più spettacolari. Il kungsleden o “sentiero del Re” è lungo 440 km ma può essere percorso anche in sezioni più brevi, come il tratto più popolare di 270 km che collega oltre 20 isole, offrendo agli escursionisti la possibilità di attraversare i paesaggi aspri e la natura incontaminata della Svezia.

Il sentiero è ben segnalato e dispone di servizi come panchine, rifugi e caminetti. Questa sezione di 270 km collega Abisko a Kvikkjokk e si percorre in 15-20 giorni a seconda delle pause e del proprio ritmo di camminata. Alcuni tratti sono più impegnativi in base al meteo e alle condizioni del terreno, ma il periodo migliore per avventurarsi da queste parti è da giugno a settembre.