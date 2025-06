Fonte: Getty Images Il faro di Cape Leeuwin lungo il Cape to Cape nel Western Australia

L’Australia è uno dei Paesi più belli del mondo. La sua natura incontrastata, incontaminata ed eccezionale è unica al mondo. Qui si trovano alcuni dei paesaggi più spettacolari che esistano sulla faccia della Terra e, nonostante la dimensione immensa di questo continente, alcuni itinerari possono essere percorsi anche a piedi. Incredibile a dirsi, visto che quando si pianifica un viaggio in Australia si pensa a voli da prenotare e auto da noleggiare. Non in questo caso.

Quello di cui vi parliamo è uno degli itinerari più belli che si possano fare e si trova nei dintorni di Margaret River, nel Western Australia (d’ora in poi WA), a circa 270 chilometri a Sud di Perth. Si tratta del Cape to Cape Track, uno dei 73 sentieri costieri panoramici dello Stato, ma forse il più bello di tutti, e tra i più iconici delle Great Walks of Australia. A parte il volo dall’Italia a Perth, per il resto questo viaggio è tutto un cammino.

Il Cape to Cape Track, il trekking più bello d’Australia

Si snoda lungo la splendida dorsale Leeuwin-Naturaliste, tra i fari di Cape Naturaliste e Cape Leeuwin (dove si trova il faro più alto d’Australia), nell’estremo Sud-Ovest dell’Australia Occidentale. Offre spettacolari paesaggi costieri e foreste di karri, i fiori selvatici primaverili, spiagge di sabbia bianca, un’affascinante geologia di scogliere, grotte calcaree, promontori e formazioni rocciose e una vegetazione e fiori selvatici in continua evoluzione.

Fonte: @SiViaggia - Ilaria Santi

Informazioni pratiche sul Cape to Cape Track

Il Cape to Cape Track è lungo circa 125 km, generalmente percorribili in 5-8 giorni, con una media di 20-25 km al giorno, ma è possibile percorrerne anche brevi tratti da fare in giornata in poche ore di trekking adatto a tutti. Infatti, è considerato di difficoltà: moderata, con alcuni tratti ripidi e spiagge sabbiose impegnative che possono rallentare il cammino, ma nulla che non si possa affrontare anche con passeggini, sedie a rotelle o anche solo se si hanno ginocchia ballerine.

Tracciato per avvicinare gli escursionisti all’ambiente naturale, il percorso segue principalmente la costa. Sono presenti diversi anelli nell’entroterra, che attraversano incantevoli tratti boschivi riparati e la magnifica foresta di karri di Boranup.

Il percorso varia tra vecchie piste tracciate per i fuoristrada a sentieri costruiti ex novo, ma anche strade sterrate ben livellate, sentieri sassosi e accidentati e spiagge sabbiose. Ci sono tratti facili, che sono perfetti passeggiate di mezza giornata o di un giorno intero, mentre alcuni dei tratti più selvaggi sono aspri e difficili. Affrontare l’intero percorso è una grande sfida.

Fonte: @SiViaggia - Ilaria Santi

I punti piò accessibili ma non meno spettacolari sono quello di Ellensbrook Homestead, un sentiero asfaltato di 1 km con una passerella che arriva fino alla grotta e alle cascate di Meekadarabee, Ellensbrook Beach, un sentiero asfaltato lungo 200 metri fino al punto panoramico costiero, Redgate Beach dove si trova un punto panoramico costiero nei pressi del parcheggio principale e un tratto del percorso tra il faro di Cape Naturaliste e il parcheggio di Sugarloaf Rock lungo circa 3,8 km che è asfaltato. Diversi tour operator offrono escursioni guidate con campeggi dove alloggiare lungo il percorso e altri tipi di alloggi per tutti i livelli di comfort nelle vicinanze.

Itinerario per chi ha poco tempo

Se volete provare l’esperienza di percorrere il cammino Cape to Cape ma avete poco tempo, ecco il tratto più bello da fare e che vi farà comprendere la bellezza di questo territorio dell’Australia Occidentale. Quello che collega Smiths Beach a Canal Rocks, passando per il famoso “Acquario”, una piscina naturale da togliere il fiato. Una passerella di legno – Canal Rocks lookout – porta direttamente sul mare là dove le onde s’infrangono contro le rocce aguzze. Il percorso è lungo poco più di 4 km e ci si impiega più o meno un’ora e mezza. Questa passeggiata attraversa sentieri irregolari, rocciosi e sabbiosi. Ci saranno frequenti soste e il ritmo sarà lento-medio perché ogni scorcio è da ammirare e fotografare. Di solito sono sufficienti scarpe da passeggio basse e chiuse, tuttavia alcuni escursionisti, per sicurezza, preferiscono indossare scarpe da trekking.

Fonte: @SiViaggia - Ilaria Santi

Il periodo migliore per percorrere il Cape to Cape Track

Le stagioni migliori per percorrere questo itinerario sono la primavera australiana (che va da settembre a novembre), quando i fiori selvatici sono in piena fioritura (per questo ci possono essere molte mosche e si consiglia di procurarsi una retina, che viene venduta ovunque, per coprire il volto) e si possono avvistare le balene oppure l’autunno (aprile-maggio), quando il clima è più mite e piacevole. Se si va d’estate, quindi nella stagione più calda, si consiglia di iniziare presto, invece in inverno sicuramente si incontreranno meno escursionisti ed è più tranquillo, ma più umido e ventoso.