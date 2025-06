Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

L’Italia è una terra straordinaria dove arte, storia e natura si fondono per creare paesaggi indimenticabili. Dalle vette alpine alle coste del sud, ogni regione offre scorci mozzafiato che attirano viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Il Bel Paese vanta una varietà di panorami che vanno dai laghi alpini cristallini ai paesaggi rurali della campagna toscana, dalle coste frastagliate del Mediterraneo ai borghi arroccati su colline e scogliere.

Ogni angolo nasconde una vista spettacolare che racconta storia, cultura e anima del territorio. Questi meravigliosi panorami non solo emozionano, ma rappresentano anche una grande attrazione per il turismo lento, fotografico e naturalistico. Ecco perciò una selezione di 10 luoghi italiani con panorami spettacolari, ognuno situato in una regione diversa, meta perfetta per gli amanti della fotografia, del trekking o semplicemente per i viaggiatori che cercano bellezza e meraviglia.

Cinque Terre in Liguria

Le Cinque Terre sono una delle meraviglie paesaggistiche più iconiche d’Italia. I cinque borghi – Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore – si affacciano sul Mar Ligure da ripide scogliere, offrendo viste spettacolari. I sentieri panoramici che collegano i paesi tra loco, come la celebre Via dell’Amore, regalano scorci unici su terrazze coltivate e mare cristallino. Il contrasto che si crea tra le case color pastello e l’azzurro intenso del mare è uno spettacolo per gli occhi. Le Cinque Terre sono perfette per escursionisti, romantici e fotografi.

Val d’Orcia in Toscana

Situata nel cuore della Toscana, la Val d’Orcia è il simbolo del paesaggio rurale italiano. Qui le dolci colline che sembrano dipinte si alternano a campi di grano, vigneti e filari di cipressi che disegnano geometrie perfette. I panorami sembrano usciti da un quadro rinascimentale, tanto da essere stati location di tantissimi film e spot pubblicitari. Borghi come Pienza, Montalcino e San Quirico d’Orcia completano questo viaggio italiano dedicato alla bellezza visiva con architetture eleganti e viste senza spazio. Una meta imperdibile per chi cerca armonia e bellezza.

Lago di Braies in Trentino-Alto Adige

Il Lago di Braies è uno dei laghi più affascinanti delle Dolomiti, noto per il suo colore smeraldo e per la quiete che lo abbraccia. Le montagne che si riflettono sulle acque calme creano una cartolina bellissima in ogni stagione. Qui è possibile percorrere un sentiero che gira intorno a tutto il lago. Scorci panoramici ideali per fare fotografie di montagna e godersi momenti di relax. In estate si può noleggiare anche una barchetta in legno per ammirare il paesaggio dal centro del lago. Il Lago di Braies è un luogo magico, incastonato tra le vette alpine.

Civita di Bagnoregio in Lazio

Civita di Bagnoregio – la città che muore – è un borgo sospeso nel tempo, arroccato su una collina di tufo e raggiungibile solo attraverso un ponte pedonale. La vista dalla passerella e dall’interno del borgo spazia sulla suggestiva Valle dei Calanchi, un paesaggio quasi lunare, scolpito dal vento e dall’erosione. Questo scenario unico e sognante fa di Civita una delle mete panoramiche più particolari del Lazio. Il contrasto tra l’antichità delle costruzioni in pietra e l’asprezza del paesaggio naturale circostante è superlativo.

Amalfi in Campania

Amalfi è il cuore della celebre Costiera Amalfitana, un tratto di litorale che regala uno dei panorami più belli del Mediterraneo. Le case colorate che si inerpicano sulla roccia, le terrazze piene di gialli limoni e il mare blu profondo regalano un insieme visivo di rara bellezza. Dal Belvedere di Positano o dalla scalinata del Duomo di Amalfi si possono ammirare scorci romantici e affascinanti. Ideale per chi vuole fare un viaggio al mare senza però tralasciare cultura e paesaggi indimenticabili.

Alberobello in Puglia

Nel cuore della Puglia si trova Alberobello, famoso per i suoi trulli: costruzioni in pietra a secco con tetti conici che rendono il panorama del borgo unico al mondo. Passeggiare tra le sue viuzze bianche regala l’impressione di essere dentro una favola. Dai punti panoramici più elevati del borgo, si può osservare l’intera distesa di trulli che si perde via via tra gli ulivi. Questo angolo autentico di Puglia rappresenta perfettamente il mix perfetto tra architettura tradizionale e paesaggio rurale.

Erice in Sicilia

Erice, arroccato su un monte a picco sul mare, domina la costa occidentale della Sicilia e regala ai viaggiatori una vista spettacolare sulle Isole Egadi e la città di Trapani. Il borgo medievale, con le sue stradine lastricate e le antiche mura, offre una cornice storica al panorama naturale. Dalla cima del Castello di Venere o dalla funivia si può godere di vedute indimenticabili, soprattutto al tramonto. Un luogo dove storia e natura si abbracciano in una danza meravigliosa.

Alpe di Siusi in Alto Adige

L’Alpe di Siusi è il più grande altopiano d’Europa e offre una delle viste più spettacolari sulle Dolomiti. In ogni stagione, il paesaggio cambia volto. Qui si possono ammirare prati fioriti in primavera, pascoli verdi in estate, colori caldi e avvolgenti in autunno e pure distese di neve durante l’inverno. L’aria pura e i panorami infiniti rendono questo luogo un paradiso perfetto per escursionisti, sciatori e amanti della natura. L’Alpe di Siusi è meta ideale per rigenerarsi e ammirare l’incontaminata bellezza alpina.

Gran Sasso in Abruzzo

Il Gran Sasso d’Italia è la vetta più alta dell’Appennino e offre paesaggi spettacolari e multipli. Da Campo Imperatore, chiamato anche il “Piccolo Tibet”, si gode una vista magnifica su altopiani, vallate e cime innevate. Qui la natura è protagonista assoluta, con panorami vasti e incontaminati. Il Gran Sasso è meta ideale per escursioni, trekking e fotografia di paesaggio.

Castelsardo in Sardegna

Castelsardo si affaccia sul Golfo dell’Asinara e combina storia, mare e panorami da sogno. Questo borgo medievale arroccato su una roccia vulcanica offre viste incredibili sulla costa e sul mare blu. Dai bastioni del castello si osservano tramonti unici, spesso accompagnati da una piacevole brezza marina. Le viuzze strette, le case colorate e il profilo della rocca creano un colpo d’occhio che rimarrà nel cuore. Un luogo perfetto per scoprire la Sardegna più autentica e affascinante.