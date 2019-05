Via Mater Dei, il nuovo cammino tra i santuari bolognesi

editato in: da

Dall’Emilia alla Toscana, tutti i dettagli della Via Mater Dei, splendido cammino alla scoperta dei panorami e della storia dell’Appennino bolognese.

Gli amanti del trekking possono gioire, sapendo che il 2019 ha visto l’inaugurazione di un nuovo cammino tutto da scoprire. Si tratta della Via Mater Dei, che conduce attraverso i santuari posti sull’Appennino bolognese. Chiunque volesse cimentarsi nel percorso, si ritroverà dinanzi circa 135 di panorami, scorci e storia.

Il cammino si snoda attraverso sei tappe, a partire da Bologna e fino alle vette dell’Appennino Bolognese. Nove i comuni coinvolti e, passando da uno all’altro, ci si potrà fermare in ben 10 santuari storici. Ecco l’elenco dei luoghi attraverso i quali ci si ritroverà a passare:

Bologna

Pianoro

Loiano

Monghidoro

San Benedetto Val di Sambro

Castiglione dei Pepoli

Camugnano

Grizzana Morandi

Firenzuola (Toscana)

Si tratta di un punto d’incontro tra passato e presente. Ci si ritroverà infatti a percorrere strade degne di un classico pellegrinaggio cristiano, in una generale commistione tra il trekking odierno e quel turismo culturale di cui l’Italia può essere madrina nel mondo. Il percorso è alquanto lungo ed è possibile suddividerlo in più giorni, prendendosi i propri tempi e approfittando dell’ospitalità offerta dalla parrocchie o da ambiti ricettivi privati. L’ultima tappa prevista è quella di Ripoli, poco distante dalla ferrovia Direttissima, a San Benedetto. Un chiaro segnale dell’attento studio eseguito per la creazione di questo percorso. Chiunque decidesse di arrivare fino in fondo, potrà comodamente salire a bordo di un treno e dirigersi a Bologna o Firenze, tornando a casa o magari proseguendo il proprio tour culturale. Ecco quali santuari sarà possibile visitare lungo la via:

Santa Maria della Vita

San Luca

Santuario del Monte delle Formiche

Santuario della Madonna di Lourdes

Santuario della Madonna dei Boschi

Santuario della Madonna di Pompei

Santuario della Madonna della Neve

Santuario di Boccadirio

Santuario di Montovolo

Santuario della Serra

Non si tratta di un cammino riservato esclusivamente a esperti, anche se ci si sposterà su crinali di media montagna. Chi è alle prime armi potrebbe dunque trovare qualche difficoltà. Per venire incontro anche ai meno sportivi, la cooperativa di comunità Foiatonda offre un servizio bagaglio, facilitando la programmazione del cammino. Sulla Via Mater Dei dunque non si resta mai soli.