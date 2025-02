Treno di San Valentino, 100 turisti alla scoperta della città dell’amore

Una domenica diversa dal solito, partendo in treno dalla Capitale alla volta di Terni, città umbra di San Valentino, per una giornata alla scoperta delle tradizioni locali e del suo centro storico.

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Facciata della Basilica di San Valentino a Terni

Se non sapete qual è la città di San Valentino in Italia, ve lo diciamo noi, è Terni: domenica 16 febbraio, questa città sarà protagonista di una grande festa che vedrà coinvolti tantissimi visitatori che arriveranno sul posto con un treno che partirà dalla Capitale per giungere fino alla città del patrono degli innamorati.

Si tratta di una splendida iniziativa, veicolata soprattutto sui social media, promossa dall’associazione “Porto di Narni, approdo d’Europa” per promuovere la città di Terni durante il periodo di San Valentino: il romantico Treno di San Valentino partirà dalla stazione di Roma Tiburtina e porterà con sé a bordo 100 viaggiatori. Ecco tutti i dettagli su questa iniziativa con cui trascorrere una domenica diversa dal solito, all’insegna dell’amore e della cultura in una delle città più note della provincia di Ascoli Piceno e dell’Umbria.

L’iniziativa del Treno di San Valentino, partita dai social

Questa iniziativa – già sperimentate in passato con la formula di successo del Treno delle Fiabe (che aveva condotto i passeggeri a bordo alla scoperta dei territori di Marmore, Nera Montoro, Greccio e Spoleto) è stata veicolata soprattutto tramite i canali social e ha già spopolato, raccogliendo tantissime adesioni, nonostante i posti disponibili sul treno siano un centinaio.

Partendo dalla città di Roma, il Treno di San Valentino condurrà dunque i turisti a Terni: la campagna di promozione di questo evento che, come già detto, avrà luogo il 16 febbraio, è stata indirizzata ai cittadini della Capitale tramite la pagina Terni Falls Festival, raccogliendo in circa 14 giorni ben più di 84mila visualizzazioni, tanto che le persone desiderose di vivere questa esperienza si sono rivelate almeno 700.

Il programma del viaggio a bordo del Treno di San Valentino

Il programma del Treno di San Valentino ha pieno focus sulla figura di San Valentino, ovvero patrono della città di Terni e degli innamorati. L’iniziativa, infatti, prevede una serie di momenti divulgativi in cui i viaggiatori vengono immersi nella storia locale, a fianco di siparietti a carattere culturale, artistico, ludico e – dulcis in fundo – gastronomico. Da non dimenticare, infatti, è che l’evento si svolgerà in concomitanza con i giorni in cui Terni ospita la manifestazione di Cioccolentino.

Con l’occasione, dunque, una volta arrivati a Terni i visitatori potranno passeggiare per le vie del centro storico e degustare alcuni assaggi offerti dai commercianti in strada.

La partenza del treno è stabilita per le ore 9.30 dalla stazione di Roma Tiburtina: a bordo del Treno di San Valentino, non ci sarà comunque spazio per la noia, i passeggeri potranno infatti intrattenersi con animazione a tema e racconti, guidati da Stefano de Majo, nello speciale e duplice ruolo di capotreno e di direttore artistico della giornata.

Giunti a Terni, i passeggeri di questo speciale treno potranno partecipare a una visita guidata alla scoperta del centro storico, con intrattenimento teatrale, spostandosi tra luoghi iconici quali piazza Tacito, piazza San Francesco, la via Fratini, ma anche via Cavour e la piazza della Repubblica.

Dopo un break per il pranzo, una navetta condurrà i turisti verso la splendida Basilica di San Valentino per assistere allo spettacolo “San Valentino: l’uomo e il santo dell’amore”, prodotto e messo in scena sul palco da Stefano de Majo, con la danzatrice Marika Brachettoni, il soprano Emanuela Mari e la partecipazione della musicista Emanuela Boccacani.

Prossima tappa, invece, i locali ex asilo concessi da JoyLab, in cui i viaggiatori potranno degustare il dolce tipico di Terni, ovvero il rinomato pampepato, offerto per l’occasione dalla Pasticceria Marchetti. Alle 19.16, invece, prevista la ripartenza verso Roma.