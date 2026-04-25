Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock Ingresso al fiabesco villaggio alpino di Poffabro

Adagiato tra le montagne della Val Colvera, in quella porzione autentica e ancora poco raccontata del Friuli-Venezia Giulia, il piccolo borgo gioiello di Poffabro è custode di una dimensione sospesa, dove il tempo rallenta e ogni pietra pare avere memoria.

Non è un caso che venga chiamato “Presepe tra i presepi”, definizione poetica che racconta bene l’incanto che si prova passeggiando tra i suoi vicoli. Inserito nel 2002, primo borgo del Friuli, tra i Borghi più belli d’Italia, ha aggiunto un altro importante riconoscimento alla propria identità: nel 2026 è stato nominato “Borgo Innovativo” nella seconda edizione del Premio Livio Scattolini, che valorizza i centri capaci di distinguersi per innovazione, sostenibilità, attrattività e visione contemporanea.

Incorniciato dalle Prealpi Carniche e immerso in una natura dove ritrovare il contatto con sé stessi, il borgo accoglie con una bellezza schietta, disegnata da case in pietra viva, balconi in legno, corti raccolte e silenzi che hanno un qualcosa di meditativo. Il suo fascino nasce da una sorprendente armonia di dettagli: archi in sasso, ballatoi sospesi, scale consumate dal tempo, filari di abitazioni cinquecentesche che sembrano crescere dalla montagna stessa.

Ancora, è anche un luogo segnato dalla storia: la valle venne attraversata già in epoca romana da un’importante via di passaggio che collegava Julia Concordia ai territori del nord, oltre le Alpi, e la parrocchia compare tra i beni del vescovo di Concordia già nell’XI secolo, mentre nel 1339 emerge una delle prime citazioni documentate di Prafabrorum, antico nome del paese.

Un altro passaggio importante arriva poi nel 1810, quando un decreto napoleonico sancisce l’ingresso di Poffabro come frazione di Frisanco.

Cosa vedere a Poffabro, il borgo da fiaba

iStock

Innanzitutto, visitare Poffabro vuol dire concedersi il lusso della lentezza: non è, infatti, un borgo da “spuntare” nella lista dei viaggi, ma da assaporare, lasciandosi guidare dall’atmosfera.

La prima meraviglia, in fondo, è proprio il borgo stesso: camminando tra i vicoli stretti e silenziosi, entriamo in un piccolo universo di pietra arenaria e legno di castagno, materiali poveri trasformati nei secoli in una suggestiva lezione di bellezza. Le abitazioni, alte fino a tre o quattro piani, mostrano una sobria eleganza montana, con archi profondi, logge, ballatoi affacciati sui passaggi, portali antichi.

Non c’è nulla di artificiale, ogni elemento sembra appartenere naturalmente al luogo, le case non si “impongono” sul paesaggio ma vi si fondono.

Tra gli scorci più suggestivi, capita di imbattersi in piccole corti chiuse su sé stesse, in pilastri di pietra consumata, in prospettive improvvise che si aprono sulle montagne: insomma, si tratta di un borgo che va guardato anche in alto, verso quei balconi in legno che sembrano sospesi nel tempo.

Al centro del paese si impone poi la Chiesa di San Nicolò, costruita nel Seicento e facilmente riconoscibile per la luminosa facciata bianca che spicca tra le tonalità della pietra: è il cuore spirituale del borgo e custodisce opere che meritano attenzione, a partire dalle sculture e dal prezioso altare ligneo.

La devozione popolare si percepisce anche nei numerosi capitelli votivi disseminati tra le strade, piccole presenze che raccontano la storia religiosa della comunità.

Poco fuori dal centro raggiungiamo l’Oratorio di San Floriano, edificio del Quattrocento in una cornice appartata e suggestiva. La tradizione racconta che sorse nel luogo in cui sostò un gregge di pecore, e la dimensione leggendaria aggiunge fascino a una tappa già ricca di spiritualità.

Ma Poffabro non è soltanto il borgo: tutt’intorno si apre la Val Colvera, una delle valli più autentiche e meno scontate del Friuli dove la natura diventa parte integrante della visita. Sentieri, boschi, panorami e piccoli borghi in pietra invitano a prolungare l’esperienza oltre il centro storico.

Poffabro come Presepe tra i presepi

iStock

Se è ben evidente che durante tutto l’anno Poffabro conserva un’aura magica e fiabesca che lo rende davvero unico, è nel periodo natalizio che cotanta meraviglia si amplifica: del resto, in un borgo che da sempre viene chiamato “Presepe tra i presepi”, la rappresentazione della Natività non poteva che assumere una forma speciale.

Tra dicembre e metà gennaio, infatti, il paese si trasforma in un percorso diffuso di puro stupore: tra ballatoi in legno, cortili raccolti, nicchie in pietra, finestre socchiuse e vicoli silenziosi, compaiono centinaia di presepi artigianali, ognuno differente e capace di raccontare una sensibilità, una tradizione, un gesto creativo.

Ma non dobbiamo immaginare una “semplice mostra”, bensì una vera esperienza immersiva: passeggiando nel borgo in questo periodo, si prova la sensazione che i presepi emergano con naturalezza dall’architettura di Poffabro, quasi facessero parte da sempre delle sue case e delle sue pietre.

Alcuni sono minuscoli e nascosti, da scovare con lo sguardo, altri sorprendono per dimensioni, materiali o originalità. Ce ne sono di tradizionali, poetici, essenziali, altri realizzati con ingegno e spirito contemporaneo, ma tutti dialogano con il borgo e ne impreziosiscono l’atmosfera da fiaba.

Durante questo periodo il borgo si anima anche con appuntamenti, iniziative e momenti conviviali che rendono la visita ancora più coinvolgente. Gli eventi organizzati accompagnano dentro l’atmosfera delle feste, mentre gli stand enogastronomici invitano a scoprire i sapori del territorio tra profumi di cucina montana e tradizioni friulane.

Dove si trova e come raggiungerlo

Poffabro si trova in Friuli-Venezia Giulia, in provincia di Pordenone, nel comune di Frisanco, nel cuore della bellissina Val Colvera. Sorge a 525 metri di altitudine e dista circa trenta chilometri da Pordenone.

Raggiungerlo in auto è senza dubbio l’opzione più comoda e anche la più scenografica, perché permette di ammirare paesaggi che anticipano la bellezza del borgo montano: da Pordenone, si percorre la SS251 in direzione Maniago-Frisanco seguendo poi le indicazioni per Val Colvera e Poffabro. Il tragitto richiede circa tre quarti d’ora e regala già scorci notevoli sulle montagne friulane.

Se arrivate da Venezia o dall’autostrada A27 potete uscire verso Cadore-Dolomiti e proseguire in direzione Frisanco, mentre dall’A28 potete raggiungere facilmente la valle passando per Maniago: una volta arrivati, il borgo dispone di parcheggi gratuiti e si visita a piedi, come è giusto che sia.

Anche il treno rappresenta un’alternativa interessante: la stazione di riferimento è Maniago, lungo la linea Sacile-Gemona, da cui si prosegue in autobus verso Frisanco e poi Poffabro.

Se arrivate da più lontano, gli aeroporti di riferimento sono quello di Ronchi dei Legionari e il Marco Polo di Venezia, entrambi collegati al territorio.