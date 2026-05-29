Il nome del paese rimanda a un antico lago dalle acque scure, probabilmente presente secoli fa tra queste montagne. Una presenza misteriosa, sparita nel tempo, ma sicuramente rimasta viva nella memoria popolare. Conosciuto da molti come il luogo che ha dato i natali a Pino Mango , artista dalla voce inconfondibile, è avvolto anche da una leggenda assolutamente sorprendente.

La Basilicata interna si rivela spesso a chi sa abbandonare le rotte costiere, affrontando le curve di un territorio dominato da altitudini severe. Superati i contrafforti montuosi che separano il Golfo di Policastro dall’entroterra, appare una specie di ragnatela di case aggrappate a una rupe calcarea. Quello è Lagonegro , in provincia di Potenza, borgo a 666 metri sul livello del mare che conserva due anime ben distinte: la parte moderna si sviluppa attorno al “Piano”, grande piazza alberata dall’aspetto ottocentesco, mentre il nucleo storico sale verso l’alto, stretto tra vicoli, archi e resti di fortificazioni medievali.

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Cosa vedere a Lagonegro

In epoche ormai lontane questo centro fu un baluardo difensivo cruciale durante le guerre tra Longobardi e Bizantini. E questo, senza dubbio, è un passato che ha lasciato tracce indelebili nella struttura viaria. Tra architetture religiose, pietra medievale e panorami montani, basta alzare lo sguardo verso una finestra in ferro battuto, oppure seguire il rumore dei passi lungo le scalinate del centro antico, per percepirne il carattere.

Porta di Ferro

Come ci preannuncia il nome, la Porta di Ferro rappresenta l'ingresso simbolico del borgo antico. L'attuale struttura in pietra venne ricostruita nel 1552 e conserva ancora lo stemma cittadino con San Michele Arcangelo nell'atto di uccidere il drago.

Attraversarla equivale a lasciare la parte moderna per entrare in un dedalo verticale fatto di vicoli strettissimi, archi bassi e gradinate consumate dal tempo.

Chiesa di San Nicola di Bari

Tra gli edifici più antichi del paese c'è la Chiesa di San Nicola di Bari che risale al periodo compreso tra IX e X secolo. L'impianto romanico custodisce opere d'arte realizzate tra '500 e '700, comprese alcune sculture attribuite ad Altobello Persio.

Pietra, ombra e silenzio danno vita a un ambiente carico di suggestione. Secondo la tradizione, la Monna Lisa sarebbe stata sepolta qui nel 1506. Da quel racconto nasce il legame tra Lagonegro e la Gioconda del Louvre.

Piazza Grande e il "Piano"

Cuore della parte nuova del centro abitato, questa ampia piazza alberata mostra un volto completamente diverso rispetto al quartiere medievale. Palazzi settecenteschi, balconi in ferro battuto e facciate eleganti raccontano una stagione più borghese della storia locale.

Qui sorgono la Chiesa della Trinità, Palazzo Corrado e la Chiesa di Sant'Anna, caratterizzata da una facciata rinascimentale arricchita da elementi barocchi. L'intera area possiede un ritmo lento e meridionale, soprattutto nelle ore serali.

Chiesa del Crocifisso

Degna di nota è anche la Chiesa del Crocifisso, edificata alla fine del'600, poiché custodisce un crocifisso ligneo realizzato nel 1691 dallo scultore napoletano Giacomo Colombo. Tra le sue mura trovano spazio anche due angeli in pietra scolpita risalenti al XVI secolo.

Monastero di Santa Maria degli Angeli

Circondato da ontani, castagni e faggi, il Monastero di Santa Maria degli Angeli svetta in una posizione appartata e quasi contemplativa. La chiesa annessa conserva una tela seicentesca di Mattia Preti dedicata all'incontro tra San Francesco e San Domenico. Il paesaggio attorno contribuisce al fascino del luogo: profumo di bosco, pietra antica e aria fresca accompagnano la visita.

Lago Laudemio

Infine il Lago Laudemio a oltre 1500 metri di quota che rappresenta il lago glaciale più meridionale d'Europa. Si trova dietro la cosiddetta "Spalla dell’Imperatrice", nel massiccio del Sirino.

Durante la primavera l'acqua assume tonalità verde smeraldo grazie alla presenza di particolari alghe. Faggete fitte e silenzi assoluti rendono l'area una delle più affascinanti della Basilicata montana.

Cosa fare a Lagonegro

Il borgo di Lagonegro alterna spiritualità, sport e natura con estrema naturalezza. In pochi chilometri, infatti, è possibile passare da un sentiero d'alta quota a una piazza storica, ma anche da un bosco di faggi alle spiagge del Tirreno.

Salire verso la Cappella della Madonna della Neve : lungo il sentiero del pellegrinaggio sul Monte Sirino, tra rocce, faggete e panorami vastissimi.

: lungo il sentiero del pellegrinaggio sul Monte Sirino, tra rocce, faggete e panorami vastissimi. Percorrere la ciclovia Lagonegro-Rotonda : ricavata dal vecchio tracciato ferroviario Calabro-Lucano tra gallerie scavate nella roccia, ponti e antiche stazioni abbandonate.

: ricavata dal vecchio tracciato ferroviario Calabro-Lucano tra gallerie scavate nella roccia, ponti e antiche stazioni abbandonate. Raggiungere le piste del Monte Sirino : durante l'inverno per sci alpino, snowboard e ciaspolate tra i boschi lucani.

: durante l'inverno per sci alpino, snowboard e ciaspolate tra i boschi lucani. Organizzare escursioni attorno al Lago Laudemio: nei mesi primaverili, periodo ideale per osservare la trasformazione cromatica dell'acqua.

nei mesi primaverili, periodo ideale per osservare la trasformazione cromatica dell'acqua. Visitare Maratea e Sapri in giornata : sfruttando la vicinanza con il Tirreno e il Golfo di Policastro.

: sfruttando la vicinanza con il Tirreno e il Golfo di Policastro. Seguire le tracce di Pino Mango : tra piazze, racconti locali e memorie collettive ancora vivissime nel paese.

: tra piazze, racconti locali e memorie collettive ancora vivissime nel paese. Provare rafting, kayak e canoa canadese lungo il fiume Noce: uno dei corsi d'acqua più amati dagli sportivi del Sud Italia.

Dove si trova e come arrivare

Lagonegro si trova nella Basilicata sud-occidentale, in provincia di Potenza, tra il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese e il confine con la Calabria. La posizione strategica lo ha reso un importante punto di collegamento fin dal Medioevo. Ancora oggi i collegamenti risultano semplici soprattutto in auto.

L'Autostrada A2 del Mediterraneo attraversa il territorio comunale con due uscite dedicate: Lagonegro Nord-Maratea conduce verso la parte bassa del paese e le aree montane; Lagonegro Sud permette invece un accesso rapido al centro storico e agli impianti del Monte Sirino. La stazione ferroviaria storica risulta attualmente inattiva. Per questo motivo, il punto ferroviario più vicino è Sapri, collegata alle principali linee nazionali. Da lì proseguono autobus e collegamenti su gomma verso il borgo lucano.

iStock@Laz@Photo

Tra montagne appenniniche e mare tirrenico, Lagonegro custodisce un'identità tutta sua, anche perché sono davvero pochi i luoghi che riescono a unire in maniera così naturale spiritualità, paesaggio, memoria storica e racconti leggendari.