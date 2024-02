Questi vecchi magazzini sono stati trasformati in un villaggio dei sogni

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: IPA Ten Drum Village, Tainan, Taiwan

C’era una volta un’affollata raffineria di zucchero, immersa nella storia e nell’effervescenza industriale degli inizi del XX secolo. Questo luogo, che un tempo echeggiava dei suoni frenetici delle macchine e della fatica degli operai, è stato trasformato in qualcosa di straordinario. Oggi ti accompagneremo in un viaggio speciale attraverso il tempo, alla scoperta di un antico edificio che è risorto, trasformandosi in un vivace centro di apprendimento e un importante hub artistico e culturale.

Ci troviamo a Tainan, il cuore pulsante dell’isola di Taiwan, un vero e proprio scrigno di siti storici di importanza nazionale, arricchito da un patrimonio di templi secolari che abbracciano la città con la loro maestosa presenza. Tra tutte queste meraviglie, c’è un luogo che risplende di una luce particolare: il Ten Drum Village, che un tempo era la fabbrica di zucchero di Rende. Questo luogo è un vero e proprio miracolo, il più grande, il più intatto e il più innovativo esempio di recupero di un sito industriale.

Qui, le antiche macchine hanno lasciato spazio a una comunità vivace e all’incredibile creatività artistica. È un tuffo emozionante nel cuore della cultura taiwanese, dove le tradizioni del passato si mescolano con l’arte contemporanea, creando un ambiente unico e coinvolgente.

Ten Drum Village: un rifugio per l’arte e la tradizione

Fonte: IPA

Questo luogo magico è stato rilevato dal Ten Drum Percussion Group nel 2005 e, da allora, si è trasformato in una comunità in cui tutti possono immergersi nella ricca tradizione dei tamburi.

L’intero complesso è stato sapientemente ridisegnato dal famoso designer Liu Guocang, che ha reso ogni angolo di questo villaggio un vero capolavoro. Dietro questo splendore, c’è un obiettivo molto chiaro: promuovere l’arte tradizionale del tamburo a livello globale. E così, in soli sette anni, il nome del Ten Drum Village ha conquistato il mondo con artisti internazionali che si esibiscono nella sua magica atmosfera musicale.

Qui, avrai la possibilità di toccare, sentire e suonare la batteria accompagnato dalla guida esperta di un professionista, oppure in completa autonomia. È un momento emozionante in cui ci si sente parte integrante della tradizione locale, un’opportunità unica per immergersi completamente nell’energia travolgente dei tamburi e sperimentare la loro potente bellezza.

Ten Drum Village: ritmo e cultura nel cuore di Tainan

Il Ten Drum Village non si limita a essere un semplice museo, ma rappresenta un autentico luogo in cui la cultura prende vita attraverso esibizioni di tamburi tradizionali taiwanesi e spettacoli musicali innovativi.

Quando il sole scende all’orizzonte, poi, gli enormi ingranaggi della vecchia raffineria si trasformano in un palcoscenico per spettacoli notturni mozzafiato. L’illuminazione scintillante e le performance degli artisti creano un’atmosfera avvolgente che ti trasporterà in un mondo completamente diverso.

Se, invece, sei in cerca di un momento di relax, o desideri assaporare un delizioso caffè, c’è un luogo speciale che non puoi assolutamente perdere. Una volta utilizzata per la lavorazione della melassa, un’enorme vasca d’acciaio è stata trasformata in una vera oasi di pace. Qui, potrai sederti lontano dal caos e goderti una bevanda calda mentre ammiri l’arte che ti circonda.

E se desideri sperimentare l’eccitante brivido dell’adrenalina, il Ten Drum Village ti riserva una sorpresa che farà battere forte il cuore: uno scivolo estremo alto ben cinque piani, un’ardua sfida per gli animi più coraggiosi in cerca di un’esperienza davvero indimenticabile.