Sono questi i 10 Paesi più innovativi del mondo: perché

Sono questi i 10 Paesi più innovativi del mondo: perchè

Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, delle auto a guida autonoma e degli apparecchi connessi al Wi-Fi, al giorno d’oggi può sembrare che l’innovazione sia ovunque. Tuttavia, alcuni Paesi sono da tempo noti per lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia a vantaggio sia dei residenti che dei turisti.

Per analizzare quelli con il maggiore impatto in tali ambiti, l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale ha recentemente pubblicato il suo Global Innovation Index 2024, classificando 130 economie in base a parametri quali il sistema educativo, le infrastrutture tecnologiche e la creazione di conoscenza (come i brevetti depositati o le app mobili create).

Ecco la Top Ten.

Decimo posto: Danimarca

Decima in classifica è la Danimarca che si ritaglia un ruolo tra i primi 10 Paesi più innovativi del mondo grazie a una vera e propria “cultura dell’innovazione” che va ad aggiungersi agli ingenti investimenti nella ricerca e all’elevata qualità dell’istruzione.

Inoltre, suoi fiori all’occhiello sono la tecnologia medica e le energie rinnovabili.

Nono posto: Germania

Nona la Germania che si conferma un importante hub quando si parla di innovazione, e ha come punti forti l’eccellenza della ricerca e una solida tradizione manifatturiera.

Inoltre, oggi come oggi ha un occhio di riguardo per l’industria 4.0 e l’Intelligenza Artificiale.

Ottavo posto: Paesi Bassi

All’ottavo posto ecco i Paesi Bassi che, da sempre, spiccano per una collaborazione proficua tra il governo, le istituzioni accademiche e le aziende.

Ma non soltanto: sono notoriamente aperti all’innovazione sostenibile e li contraddistingue l’eccellenza delle infrastrutture.

Settimo posto: Finlandia

Nella Top Ten dei Paesi più innovativi al mondo non manca la Finlandia, dove le start up possono prosperare.

In più, emerge un costante e concreto impegno per quanto riguarda l’innovazione sociale e tecnologica nonché una solida base di conoscenze.

Sesto posto: Corea del Sud

Leader in Asia e al sesto posto assoluto nell’indice, la Corea del Sud si distingue per il primo posizionamento nel capitale umano e nella ricerca, seguito dal secondo posto nella classifica dei risultati creativi.

Sede di innovatori tecnologici come Samsung e LG e di importanti case automobilistiche tra cui Kia e Hyundai, ha di recente iniziato a investire più denaro nell’ecosistema di startup, con significativi investimenti in crescita anno dopo anno. Il governo ha anche lanciato Startup Korea nel 2023, incluso un nuovo visto che rende più facile per gli imprenditori internazionali stabilirsi nel Paese.

La tecnologia gioca un ruolo sempre più importante nella vita quotidiana.

Quinto posto: Regno Unito

Il Regno Unito ha ottenuto ottimi risultati in termini di risultati creativi (al terzo posto assoluto) e di conoscenza e produzione tecnologica (quinto assoluto).

Si tratta di una nazione in cui l’innovazione ha contribuito a rendere la vita di tutti i giorni più semplice, con molti residenti che puntano al sistema della carta Oyster con cui è possibile utilizzare la carta di credito o una carta digitale per spostarsi nel sistema di trasporto pubblico di Londra, che è stato di recente esteso a più stazioni ferroviarie nazionali nonché all’aeroporto di Stansted.

Uno dei centri di innovazione chiave è Here East di Stratford, realizzato per le Olimpiadi di Londra del 2012 ma ora sede di start-up, aziende innovative e università. La comunità organizza una vasta gamma di eventi gratuiti, aperti a tutti, dalle masterclass in realtà virtuale alle dimostrazioni di skateboard, e l’area ospita un bar arcade, caffetterie e birrifici artigianali.

Quarto posto: Singapore

A una gradino dal podio troviamo Singapore, che si afferma come polo innovativo e tecnologico dell’Asia.

Tutto ciò è reso possibile da politiche che puntano a favorire lo sviluppo, la ricerca e la trasformazione digitale nei settori principali dell’economia.

Terzo posto: Stati Uniti

Medaglia di bronzo per gli Stati Uniti che si piazzano al terzo posto anche grazie ad alcune delle migliori università e istituti di ricerca del mondo.

E che dire poi di hub altamente innovativi quali la Silicon Valley e di ambienti che consentono il pieno sviluppo dell’innovazione tecnologica e dell’imprenditorialità?

Secondo posto: Svezia

La Svezia è diventata un leader tecnologico, in particolare nell’intelligenza artificiale e nell’industria automobilistica. I punteggi più alti riguardano le infrastrutture e le aziende, seguiti dalla conoscenza e dai risultati in campo tecnologico.

Stoccolma, la capitale, viene talvolta definita la “fabbrica degli unicorni” per il suo successo nel coltivare startup come Spotify e Klarna ma è consigliabile anche visitare Göteborg, la seconda città più grande del Paese, per apprezzare davvero lo spirito della nuova tecnologia.

Medaglia d’oro per la Svizzera

La Svizzera ha avuto un anno straordinario nelle classifiche, con importanti piazzamenti nello Smart Cities Index e nel Global Liveability Index. Non sorprende, allora, che nel 2024 sia al primo posto per l’innovazione (ed è il 14° anno consecutivo).

A concorrere al punteggio sono i risultati a livello mondiale sia nella conoscenza che nella tecnologia (misurati da asset come brevetti, valutazione di aziende tecnologiche ed esportazioni ad alta tecnologia) e risultati creativi (misurati, ad esempio, da lungometraggi, creazione di app mobili e marchi).

Infine, ottiene ottimi risultati nella ricerca e nella collaborazione allo sviluppo e nei brevetti tra università e industria.