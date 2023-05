La “sfilata delle lucciole” è uno spettacolo magico che incanta

Fonte: iStock La sfilata delle lucciole in Giappone

Luoghi iconici, monumenti artistici e architettonici che sono diventati il simbolo di città e Paesi interi e poi, ancora, aree archeologiche e naturali e borghi intrisi di storie e tradizioni: sono questi alcuni dei motivi che ci spingono ogni giorno a esplorare il globo in lungo e in largo.

E anche se le motivazioni sono differenti, e variano per preferenze ed esigenze personali, hanno tutte in comune il medesimo desiderio, quello di vivere e condividere esperienze uniche e incredibili destinate a restare per sempre nei ricordi.

Ed è proprio di un’esperienza straordinaria che vogliamo parlarvi oggi, una di quelle da vivere almeno una volta nella vita. Si tratta della possibilità di assistere a una sfilata di lucciole, da ammirare in estate, che si palesa davanti allo sguardo come uno spettacolo magico che incanta. Se siete pronti a partire, allora, non vi resta che preparare i bagagli. La nostra destinazione è, ancora una volta, il Giappone.

Lo spettacolo incantato in Giappone

Organizzare un viaggio in Giappone, in qualsiasi periodo dell’anno e in tutte le stagioni, è sempre un’ottima idea. Il Paese del Sol Levante, infatti, ospita un patrimonio immenso che raccoglie meraviglie storiche, artistiche, culturali e naturalistiche che meritano di essere scoperte una ad una.

Le cose da fare e da vedere nel Paese sono tantissime, e non vi basterà un solo viaggio per scoprirne la metà. Ma se è un’esperienza unica e indelebile che volete vivere questa estate, allora, un biglietto con destinazione Giappone vi permetterà di vivere l’avventura più straordinaria di sempre.

In concomitanza con l’arrivo della bella stagione, infatti, nei parchi, nelle riserve e nei luoghi lontani dalle folle, va in scena uno spettacolo unico che si manifesta al calar del sole. Si tratta di una danza a intermittenza compiuta dalle lucciole parvule, insetti autoctoni del Paese.

Le fotografie che ritraggono questi esemplari, che si riuniscono di notte illuminando interi sentieri, hanno incantato il mondo intero. Lo scenario che restituiscono, infatti, sembra quasi surreale, degno di una scenografia fiabesca.

La sfilata delle lucciole: dove e quando vederla

È stato ribattezzato all’unanimità “Sfilata delle lucciole” quel fenomeno che si verifica d’estate quando centinaia e migliaia di insetti coleotteri si riuniscono tra le strade e i sentieri di foreste, boschi e parchi del Paese. Lo spettacolo è entrato a far parte ufficialmente della cultura giapponese, al punto tale che è possibile ritrovare riferimenti nella musica, nella letterature e anche nei film.

Le lucciole, che i giapponesi chiamano hotaru, si palesano quando il sole tramonta a partire da giugno. I più fortunati possono ammirare la loro sfilata anche nei parchi urbani, tuttavia è nelle zone rurali e più selvagge che è possibile garantirsi un posto speciale per assistere allo show.

Uno dei luoghi migliori da raggiungere è sicuramente la foresta situata tra le montagne di Shikoku Island, la stessa immortalata qualche anno fa dal fotografo Kei Nomiyama che, con la sfilata delle lucciole, si è aggiudicato il primo posto dei Sony World Photography Awards.

Anche nella Prefettura di Okama è possibile assistere allo spettacolo che illumina la scena notturna. Il consiglio è quello di raggiungere le rive del fiume Bitchu, considerate habitat naturale per le lucciole.

Se volete garantirvi un posto di tutto rispetto per lo show, allora, dovete raggiungere la prefettura di Aichi, anche questa famosa per essere la casa di migliaia di lucciole. Dalla fine di maggio, e per tutto giugno, è possibile prendere parte al Tokkawa Land of Fireflies, una manifestazione ricca di eventi dedicata proprio all’osservazione delle hotaru.

Ultima, ma non per importanza, troviamo anche la splendida città di Kyoto. A sole due ore di treno, infatti, è possibile raggiungere il Motosu Hotaru Firefly Park, uno dei luoghi più affascinanti del Paese. Una volta giunti fin qui mettetevi comodi e aguzzate la vista: lo show è incantato.