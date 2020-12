Parigi si illumina d’immenso: la magia del Natale è salva

editato in: da

Anche quest’anno Parigi si illumina per le feste natalizie, per salutare in bellezza un 2020 difficile, nella speranza che il 2021 porti con sé più fortuna e felicità di quella che abbiamo avuto quest’anno. Illuminazioni, luci di Natale e non solo: nel Natale del Covid, l’amministrazione della città ha previsto anche una serie di alberi di Natale con creazioni realizzate da artisti francesi, shopping e divertimento, per grandi e piccini.

Più di 50 mila persone hanno assistito alla annuale cerimonia di accensione dei giochi di luce sugli Champs-Élysées questa volta, però, dalle proprie case perchè l’evento è stato chiuso al pubblico e trasmesso online in diretta. Anche se la situazione Covid in Francia sembra essere migliorata nelle ultime settimane, il coprifuoco e il lockdown sono ancora attivi e i celebri viali parigini, solitamente pieni di persone durante le feste, rischiano di rimanere vuoti.

Una visione triste, ma necessaria per contenere il numero di contagi che nonostante stia scendendo rispetto alle prime settimane di autunno, fa comunque preoccupare. Lo ha spiegato Gabriel Attal, portavoce del governo francese, su Le Monde proprio in occasione della cerimonia di accensione delle luci di Natale.

Ma la città è pronta a celebrare le feste e si illumina regalando un’atmosfera natalizia unica nel suo genere. Le luci illumineranno la notte di Parigi ogni giorno dalle cinque del pomeriggio alle due del mattino e resteranno sempre accese nelle giornate del 24 e 31 dicembre.

Oltre agli Champs-Élysées, la città si illumina a festa anche nei due chilometri tra la place de la Concorde e la place Charles-de-Gaulle, con oltre quattrocento alberi addobbati, giochi di luce e tante animazioni divertenti, per grandi e piccini. Anche la place Vendôme e la celebre Avenue Montaigne, perpendicolare ai celebri Champs-Élysées, accoglie luci, decorazioni, alberi di natale e animazioni che incanteranno i turisti e i clienti delle tante boutique di lusso disposte lungo la via e che il governo francese prevede di riaprire nei prossimi giorni.

Anche la tradizionale illuminazione della galleria del Musée du Louvre è confermata. Uno scenario luminoso e magico con renne, spettacoli a tema e un giardino magico, aspetta i più piccoli in Rue François Truffaut, in centro città.