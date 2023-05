C’è ancora un’altra fioritura da ammirare: sta tingendo il mondo di viola

Fonte: IPA La fioritura viola delle verbene

Ci sono spettacoli della natura che sono davvero ineguagliabili: nulla, neppure l’opera d’arte più prestigiosa, o la performance migliore, riescono a restituire la meraviglia che uno sguardo sul mondo può regalare.

E non è questo uno dei motivi per cui si viaggia? Colmare gli occhi di stupore, accumulare bellezza e scoprire quanto solo la natura riesce a eguagliare sé stessa. Succede, ad esempio, con le fioriture, mete di tantissimi viaggiatori che si spostano per il pianeta per ammirare le più belle. Come quella che sta tingendo il mondo di viola, restituendo agli occhi uno spettacolo capace di togliere il fiato e che fa venire voglia di salire sul primo aereo e partire.

La fioritura che tinge il mondo di viola: come ammirarla

Ci sono le albe indimenticabili, i cieli stellati che sembrano una coperta tempestata di diamanti, il mare che si infrange sulle rocce restituendo ogni sfumatura possibile di azzurro e montagne che si stagliano verso l’infinito del cielo. La natura ci offre tantissime suggestioni, ci regala viste che lasciano senza fiato e che diventano cartoline da conservare per sempre nel cassetto più prezioso della nostra memoria.

Ci stupisce anche con le fioriture, che si trasformano in vere e proprie mete di viaggio che ci spingono a esplorare il globo. E ora provate a chiudere gli occhi e a immaginare una distesa colorata, di un viola intenso e inebriante. Esiste, non è solo un sogno, ma senza dubbio è un’esperienza indimenticabile per gli occhi e per la mente.

Fonte: IPA

Succede in Cina a Chongqing, una città che si trova nella parte centro meridionale del Paese, dove la fioritura delle verbene incanta grandi e piccini. Del resto, come dargli torto: sembra di immergersi in un mare di viola, di poter passeggiare a stretto contatto con la meraviglia. Ed è proprio in primavera che accade, precisamente nel mese di maggio, in quel periodo in cui la natura sprigiona tutta la sua maestosità, quando la vita ritorna a pulsare e ci ricorda che si rinasce sempre.

Così la fioritura delle verbene diventa un momento di profonda e commovente bellezza, che colma gli occhi e che resterà per sempre nella memoria come un ricordo intriso di magia.

Fioriture, le più belle da non perdere

Bianco, rosa, giallo, viola, sono solo alcuni dei colori che caratterizzano le fioriture in tutto il mondo, quelle che hanno il pregio di regalarci istanti di assoluta meraviglia.

Dall’Inghilterra, alla Cina, ma anche in Italia, ci sono luoghi che vale la pena visitare almeno una volta nella vita. Per chi ama il viola e il romantico effetto del glicine, che con i suoi fiori simili a grappoli abbellisce ogni luogo, perché non andare al Jesus College, un collegio appartenente all’Università di Cambridge e situato nella periferia della città? Lì si può ammirare il glicine che si arrampica sulle pareti dell’edificio e che fiorisce da più di un secolo.

Ma anche in Italia ci sono luoghi spettacolari e raggiungibili, magari solo in una manciata di ore, sia per ammirare la bellezza dei glicini sia per godere della vista di altre piante in fiore. Impossibile dimenticare, poi, la stagione della fioritura dei sakura, i ciliegi giapponesi, che trasforma Tokyo in una città – se possibile – ancora più cosmopolita con turisti da tutto il mondo per ammirarla.

Le immagini più belle ce le regala la natura stessa e le fioriture sono uno di quei piccoli istanti pieni di incanto da conservare per sempre negli occhi e nel cuore.