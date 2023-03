A Tokyo si risvegliano i sakura: la primavera più incantevole al mondo

Gli alberi tornano a vestirsi di bellissime foglie, sui prati spunta una morbida erbetta, i fiori indossano mille colori e inebriano l’aria con profumi deliziosi: è la primavera, uno degli spettacoli più suggestivi della natura. C’è un luogo dove tutto questo è ancora più affascinante, ed è questo il momento giusto per andare alla sua scoperta. Stiamo parlando di Tokyo, che in questo periodo dell’anno accoglie migliaia di turisti provenienti da ogni angolo del mondo per ammirare la fioritura dei sakura, i ciliegi giapponesi. Quali sono le tappe da non perdere, per godere di questa magia?

Ciliegi, la fioritura più bella del mondo

In primavera, abbiamo voglia di immergerci nella natura e approfittare dei primi tepori per stare un po’ all’aria aperta. Perché non sfruttare l’occasione per andare alla scoperta delle splendide fioriture? È proprio in questo periodo che piante e aiuole si risvegliano, regalandoci i loro colori meravigliosi: senza dover andare troppo lontano, anche in Italia ci sono tantissimi luoghi dove assistere a questo fenomeno che si ripete ogni anno. Una delle fioriture più belle è senza dubbio quella dei ciliegi, e c’è un posto divenuto famosissimo in tutto il mondo proprio per questo spettacolo.

Ebbene sì: anche se in Europa ci sono diverse località dove i ciliegi fioriscono come per incanto, il Giappone continua ad essere lo scenario migliore per ammirare queste bellissime piante da frutto che si rivestono di delicati fiorellini rosa. In particolare, la città di Tokyo è la meta preferita dai turisti alla ricerca di questa emozione. È in primavera, infatti, che la metropoli mostra il suo lato più suggestivo, quello che ci riporta in contatto con la natura. Andiamo a vedere dove possiamo osservare i sakura nel loro periodo di fioritura.

Dove vedere i sakura in fiore

L’hanami è una vera e propria tradizione giapponese, che consiste nel contemplare il fascino magico dei sakura in fiore. Uno dei punti d’osservazione più suggestivi è lungo le sponde del fiume Meguro, dove sorgono oltre 800 ciliegi di diverse varietà. Gli alberi, che con i loro rami carichi di fiori si sporgono sull’acqua, formano una specie di tunnel naturale: passeggiando lungo le vie del quartiere, possiamo non solo goderci questo spettacolo, ma anche approfittarne per assaporare qualche specialità tipica del luogo, sbirciando tra le bancarelle che – tra fine marzo e fine aprile – si affollano per attirare i turisti.

Un’esperienza imperdibile è poi quella a bordo del traghetto Zeal, che percorre il fiume Meguro offrendo ai suoi passeggeri una visione eccezionale dei sakura in fiore. E dopo una lunga giornata, arriva il tramonto: dalle 17 alle 21, durante tutto il periodo della fioritura, qui si può contemplare i ciliegi con un’inedita luce del sole che inizia via via a scendere dietro l’orizzonte. Un altro luogo magico dove vivere l’hanami è il Parco Showa Kinen, nei pressi dell’ex base aerea di Tachikawa. Qui ci sono non solo splendidi ciliegi, ma anche tulipani e tanti altri fiori coloratissimi.

Spostiamoci poi presso il parco divertimenti Yomiuri Land: dal 18 marzo al 9 aprile, qui va in scena l’evento Yozakura Jewellumination. Si tratta di una lunga passeggiata dopo il tramonto, tra i sakura in fiore e gli alberi illuminati. E per osservare lo spettacolo da un punto di vista diverso, ci sono decine di attrazioni gratuite (il prezzo è incluso in quello d’ingresso al parco) che regalano un panorama pazzesco sui ciliegi. Infine, fino al 2 aprile è possibile partecipare all’ARK Hills Sakura Festival 2023, con tanti eventi musicali, laboratori di artigianato e stand gastronomici – sempre all’insegna dei ciliegi in fiore.