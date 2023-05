Il glicine più bello del mondo è fiorito: la visione è magica

Fonte: PA Wire/PA Images/IPA Il glicine in fiore al Jesus College dell'Università di Cambridge

Organizzare viaggi intorno al mondo, e in qualsiasi destinazione, ci permette di scoprire tutte le meraviglie che appartengono al nostro pianeta, di toccare con mano le culture di popoli lontani e di scoprire tradizioni, usanze e luoghi iconici che fanno parte del patrimonio dell’umanità. E se è vero che ogni avventura, si trasforma sempre in un’esperienza indimenticabile capace di arricchire il nostro bagaglio culturale, è vero anche che partire in primavera vuol dire concedersi la possibilità di ammirare il mondo abbigliato con il suo vestito più bello, quello fiorito.

Durante questa stagione, infatti, il risveglio della natura trasforma il pianeta nel palcoscenico di uno spettacolo incredibile che incanta la vista e inebria i sensi. Stiamo parlando delle fioriture, quelle che esplodono tra i parchi e i giardini, tra le strade, i quartieri e le piazze di tutto il mondo.

Alcune sono grandi, immense e straordinarie, altre così iconiche da muovere le masse, alcune sono più piccole, ma non per questo meno straordinarie. E poi c’è lei, la fioritura di un glicine sensazionale, forse il più bello del mondo, che è esplosa all’improvviso sulle pareti di un’università inglese. La visione è magica.

È fiorito il glicine del Jesus College dell’Università di Cambridge

È una bellezza senza tempo, quella che appartiene al glicine che cresce sulle pareti dell’edificio che ospita il Jesus College dell’Università di Cambridge, e che fiorisce da oltre un secolo. Per ammirare questa visione sublime, che ha già fatto il giro del mondo, dobbiamo recarci a Cambridge, nella città inglese affacciata sul fiume Cam e che è sede di una delle università più prestigiose del mondo.

Proprio qui esiste il Jesus College, un collegio appartenente all’Università di Cambridge e situato nella periferia della città, fondato all’interno di un monastero benedettino nel 1492 dal vescovo di Ely, John Alcock. Si tratta di una struttura affascinante e suggestiva, uno dei più antichi edifici universitari di tutto il Paese e forse del mondo intero.

Centinaia di migliaia di studenti, nel corso dei secoli, hanno passeggiato all’interno dei grandi cortili, hanno studiato dentro aule centenarie e si sono persi tra i corridoi della struttura. Ma soprattutto, da 120 anni a questa parte, hanno potuto godere di uno degli spettacoli più straordinari del mondo intero: la fioritura di un glicine bellissimo che occupa le pareti dell’edificio.

La cartolina più bella di questa primavera

Corre verso l’alto e poi si estende a destra e sinistra, inerpicandosi dolcemente su finestre e lampioni fino a occupare l’intero edificio. Il glicine del Jesus College dell’Università di Cambridge, che ha ben 120 anni, è la cornice magica e suggestiva che fa da sfondo alle giornate degli studenti trascorse all’università. Lo spettacolo, immortalato attraverso alcune istantanee di immensa bellezza, è diventato la cartolina più bella di questa primavera.

Se siete amanti dei fiori e della natura, dunque, dovete assolutamente inserire nella vostra travel wish list anche la città di Cambridge durante i mesi che vanno da aprile a maggio, periodo della massima fioritura. Oltre a visitare la città, il centro storico e le bellezze in questo custodite, potrete raggiungere il Jesus College e ammirare una delle più incredibili esplosioni floreali del mondo.