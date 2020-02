In questo modo potrai esplorare gli Stati Uniti con meno di 1000 euro

editato in: da

Il sogno di scoprire gli Stati Uniti, tutti, è un po’ quello di ogni Wanderlust che si rispetti. Che stiate organizzando una vacanza in questa destinazioni da soli o in coppia, attraverso questo itinerario o in treno gli States non avranno più segreti. Usando la rete ferroviaria di Amtrak, potrete andare alla scoperta del Paese in lungo e il largo con una spesa che non supera i 1000 euro. L’itinerario è stato suggerito dalla piattaforma di viaggi Wanderu che ha ipotizzato l’epico viaggio a costi contenuti.

I viaggiatori che si affideranno al trasporto ferroviario, percorreranno oltre 10000 chilometri e attraverseranno 27 Stati attraversando le iconiche e famose linee Coast Starlight e Empire Builder.

Le coste dell’Atlantico e del Pacifico faranno da cornice a un viaggio memorabile alla scoperta degli Stati Uniti e vi consentiranno di ammirare alcune dei paesaggi più magnifici dell’intero Paese. Per visitare in lungo e in largo gli States è stato ipotizzato un tempo di percorrenza totale pari a sette giorni più 4 ore e 39 minuti di viaggio.

Il viaggio inizia da Boston per poi proseguire a sud, verso Washington, DC. Da qui, attraverso il treno ferroviario extra urbano si attraversano strade e paesaggi fino ad arrivare a New Orleans. Poi sarà la volta di Los Angeles: in sole 46 ore, avrete già attraversato quattro Stati americani.

La Coast Starlight della Amtrak invece, vi accompagnerà lungo la costa occidentale degli Stati Uniti da Los Angeles a Seattle. Per raggiungere invece gli Stati Uniti medio occidentali, dovrete affidarvi al treno Empire Building fino a Chicago, che vi consentirà così di attraversare altri cinque stati.

Da Chicago invece potrete mettervi in viaggio per raggiungere Cleveland in 6 ore attraversando l’Indiana. Le ultime tappe del viaggio vi porteranno ad Albany e poi di nuovo a Boston dove il percorso epico, a bordo del treno si concluderà.

Viaggiare in treno quindi per scoprire e attraversare tutti gli Stati Uniti è possibile, come dimostra questo itinerario slow che vi consentirà di ammirare panorami incredibili dal finestrino delle vostre carrozze.

Se siete pronti a questo viaggio leggendario, non vi resta che preparare i bagagli e salire a bordo.