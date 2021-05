Il viaggio ai confini del mondo a bordo di un bus

editato in: da

C’è un solo autobus, il Dalton Highway Express, che percorre quei 666 chilometri della famigerata e iconica Alaska Route 11, la stessa che porta fino all’insediamento di Deadhorse, sulla costa dell’Oceano Artico.

Di avventure in strada se ne possono vivere tantissime, lo abbiamo scoperto attraverso quella selezione di viaggi on the road tra le strade più incredibili del mondo. Tuttavia nessuno itinerario automobilistico può essere paragonato alla leggendaria Dalton Highway.

Percorrere la strada di Dalton è un’avventura destinata a pochi. Il tragitto è molto lungo, alcuni tratti sono sterrati e altri asfaltati. La vera problematica sorge dal fatto che le stazioni di servizio sono davvero poche, e collocate a molta distanza tra loro. A questo si aggiunge il fatto che, lungo tutto il percorso, non è disponibile alcun servizio di telefonia mobile, né di connessione a internet.

Chiunque voglia intraprendere questa avventura su ruote, probabilmente, sa bene che deve dotarsi di una radio o di un telefono satellitare. Del resto si sta sempre percorrendo la strada più settentrionale d’America. E probabilmente anche la più pericolosa.

Costruita nel 1974 per servire la zona petrolifera di Prudhoe Bay, inizialmente la Dalton Highway era una strada destinata solo ai grandi camion. Nel 1994 lo Stato ha aperto l’autostrada ai veicoli privati, anche se è opportuno attraversarla con dei mezzi idonei, viste le strade fangose, le polveri, i ghiacci e le valanghe.

La Dalton Highway è stata definita come l’ultima grande strada selvaggia sulla terra. Si snoda attraverso gli altopiani dello Yukon-Tanana, attraversa il fiume Yukon, si arrampica attraverso il passo Atigun e la fantastica catena montuosa Brooks per poi finire sulle rive dell’Oceano Artico. Eppure è quella l’unica strada che conduce al Circolo Polare via terra, ed è la stessa che affascina da sempre avventurieri e viaggiatori di tutto il mondo.

Da questa consapevolezza è nato, più di vent’anni fa, il Dalton Highway Express, che possiamo definire la linea di bus più isolata della terra. Questo servizio non effettua molte fermate e deve essere prenotato con almeno 14 giorni di anticipo.

Più che un tour, si tratta di un servizio di trasporto tra Fairbanks e Deadhorse, che però garantisce comunque un itinerario panoramico prima di arrivare alla meta.

Dai finestrini dell’autobus solitario, infatti, è possibile ammirare le diverse specie che vivono lungo la Dalton Highway , tra cui alci, lupi, orsi, renne e buoi muschiati, e ancora laghi glaciali, paludi e foreste boreali. Il panorama cambia continuamente, da chilometro a chilometro e nel corso delle stagioni, riservando sempre inedite scoperte. Insomma, il viaggio ai confini del mondo inizia qui.