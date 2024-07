Il grande buco californiano in mezzo al lago

Si chiama Glory Hole, foro della gloria, ed è uno speciale imbuto costruito per far defluire l'acqua della diga, l'effetto visivo è incredibile

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Il Lago Berryessa e il Glory Hole

La California è una delle nazioni più gettonate per il turismo negli Stati Uniti: le sue iconiche città sfavillanti e le sue coste dorate sono tra i territori più belli e interessanti al mondo da visitare.

Nel Paese sono tante le attrazioni, anche talvolta insolite: nel lago artificiale di Berryessa c’è un buco, una voragine che risucchia l’acqua: a vederlo l’effetto è unico, fa una certa impressione. Si chiama Glory Hole e viene usato quando il livello della diga raggiunge il punto critico e occorre far scorrere l’acqua fuori dall’invaso. Ed è anche uno dei “buchi” più affascinanti del mondo.

Fonte: iStock

Cos’è il Glory Hole californiano

Il termine tecnico in inglese è spillway, in italiano sfioratore a calice. La Monticello Dam è una diga in Napa County, in California, costruita tra il 1953 e il 1957. Si tratta di una mezza diga ad arco, con un’altezza strutturale di 93 metri e una lunghezza di cresta di 312.

Per realizzarla sono stati contati oltre 326.000 metri cubi di calcestruzzo. Il serbatoio rifornisce d’acqua tutte le colture delle zone circostanti. La diga ha creato il lago di Berryessa, uno dei più grandi laghi dello Stato e secondo tra tutti quelli artificiali. A causa di questo, un villaggio ed una valle sono stati interamente sommersi dall’acqua.

La diga è stata progettata per gestire un massimo di 362.000 litri d’acqua al secondo, e l’effetto si determina quando il livello del lago sale a 15,5 metri sopra il livello dell’imbuto.

Questo “foro della gloria” è uno sfioratore non regolato che si trova a circa 200 metri dietro la diga. Il diametro esterno del foro è di 22 metri. Il foro al centro si assottiglia verso il basso per non meno di 9 metri. La distanza dalla cresta (bordo superiore), al punto di uscita che si trova nella parte sud del canyon, è di circa 700 metri. Per ovvie ragioni, il nuoto in prossimità del foro di gloria è proibito, qualora qualcuno avesse voluto provare una simile pazzia.

Ci sono boe posizionate sulla superficie del lago per scoraggiare i bagnanti ad avvicinarsi alla Glory Hole e alla sua diga. Nel 1997, uno studente laureato UC Davis è annegato proprio qui, risucchiato dal vortice acquatico mentre nuotava nei dintorni. Quindi occhio a non avvicinarsi troppo…

Fonte: iStock

Cosa vedere nei dintorni

Oltre al Glory Hole, il Lago Berryessa offre molte altre opportunità per godersi la natura e le attività all’aperto. Potete noleggiare una canoa o un kayak e avventurarvi sul lago, ammirando gli scenari circostanti e godendovi la tranquillità dell’acqua. La pesca è anche popolare nel lago, con una varietà di specie ittiche presenti nelle sue acque.

Nei dintorni del Lago Berryessa, è possibile anche esplorare la rinomata regione vinicola di Napa Valley. Questa zona è famosa per i suoi vigneti, le cantine vinicole e i paesaggi mozzafiato. Potete dedicare del tempo a visitare alcune delle cantine locali, partecipare a degustazioni di vini pregiati e immergervi nell’atmosfera rilassante e raffinata della Napa Valley. Inoltre, la regione offre una vasta gamma di ristoranti, spa e boutique per soddisfare ogni desiderio.

Come raggiungere il Glory Hole

Prima di visitare il Glory Hole o il Lago Berryessa, assicuratevi di controllare le condizioni del lago e le eventuali restrizioni o indicazioni locali. La sicurezza è fondamentale quando si esplorano queste aree, quindi il consiglio è quello di rispettare tutte le norme e le indicazioni fornite.

Per raggiungere il Glory Hole al Lago Berryessa on the road, seguite queste indicazioni:

Partendo da San Francisco, prendete l’autostrada I-80 East in direzione di Vallejo. Prendetel’uscita 39 per Highway 12 verso Napa/Sonoma. Proseguite sulla Highway 12 fino a raggiungere la Highway 29 North. Proseguite sulla Highway 29 North fino a raggiungere la Highway 128 East. Seguite la Highway 128 East fino a raggiungere il Lago Berryessa.

Una volta arrivati al Lago Berryessa, sarete accolti dalla vista mozzafiato del lago e delle colline circostanti. Se siete fortunati e il livello dell’acqua è particolarmente alto, potrete assistere allo spettacolo del Glory Hole in azione.