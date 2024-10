In viaggio attraverso il Messico, a bordo del Chepe Express

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Panorami suggestivi tra canyon, campi coltivati e fiumi, territori punteggiati da villaggi e cittadine in cui il tempo sembra essersi fermato. Sono i paesaggi che si ammirano dai finestrini del treno Chepe Express, uno dei più spettacolari del mondo.

Ci troviamo in Messico, immersi nelle meravigliose bellezze del Copper Canyon. Qui 656 chilometri di binari conducono alla scoperta delle bellezze naturalistiche e architettoniche tra gli stati federali di Sinaloa e Chihuahua. Un’esperienza unica attraverso ponti e tunnel considerati capolavori dell’ingegneria messicana, godendo di straordinari paesaggi per poi tornare a casa con la meraviglia negli occhi.

Il treno che attraversa il Copper Canyon

Quella percorsa dal Chepe Express, che è il soprannome della “Ferrocarril Chihuahua Pacífico”, è una vera e propria opera di ingegneria messicana: sono 656 chilometri di rotaie che uniscono le città di Los Mochis (a Sinaloa) e di Creel (in Chihuahua), con ben 37 ponti e 86 gallerie. Per completare la costruzione di questa linea ferroviaria ci sono voluti 60 anni di lavori, terminati nel 1961.

A bordo del Chepe Express, treno turistico di lusso, i viaggiatori possono accomodarsi in confortevoli poltrone e cabine eleganti, ammirando il mutare del paesaggio attraverso le ampie finestre panoramiche. Non mancano servizi esclusivi per garantire il massimo comfort: un bar, una terrazza panoramica e due ristoranti che offrono esperienze gastronomiche speciali guidate da rinomati chef messicani.

El Chepe si snoda tra le zone pianeggianti di Los Mochis, non distanti dalla costa del Pacifico, e si sposta verso gli altopiani centrali verso Chihuahua, in un percorso tortuoso attraverso il Messico che sale tra le montagne raggiungendo un dislivello di 2400 m. Si addentra poi nel Copper Canyon, il Canyon del Rame dall’inconfondibile colorazione rossastra che è quattro volte più grande del celebre Grand Canyon negli Stati Uniti. Ogni curva del treno, durante il viaggio, apre gli occhi alla meraviglia.

Itinerario e tappe del Chepe Express

È un viaggio incredibile che dura 10 ore, quello del Chepe Express alla scoperta delle meraviglie messicane: dalle coste bagnate dall’Oceano Pacifico, verso l’entroterra fatto di canyon e paesaggi naturali dai colori vividi, sono 5 le tappe attraversate dal treno di lusso che promette di vivere avventure indimenticabili. Si parte dalla città di Los Mochis, nello stato nord-occidentale di Sinaloa, e si passa per El Fuerte, Bahuichivo e Divisadero, per poi terminare la corsa a Creel, sulle montagne di Chihuahua.

Tappa 1: Los Mochis

Si parte dalla giovane città di Los Mochis, a nord dello stato di Sinaloa, il cui nome significa “luogo delle tartarughe”. Terza città più importante di questo Stato, è stata fondata nel 1903 dall’americano Benjamin Francis Johnston, che realizzò qui una piantagione di canna da zucchero e un zuccherificio, ma non solo. Egli portò in città anche una grande varietà di piante esotiche e di uccelli provenienti dall’Africa, dall’Australia e dall’India, oggi ammirabili visitando il Jardín Botánico, chiamato anche Sinaloa Park, il polmone verde di Los Mochis.

Cosa fare in città? Oltre all’orto botanico, meritano una visita la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, Plaza 27 e il chiosco. A solo 30 minuti di distanza, invece, si raggiunge il mare: nella Baia di Topolobampo, ad esempio, ci si può cimentare in diverse attività come pesca, immersioni e snorkeling.

Los Mochis è anche conosciuta come una delle porte di accesso al Copper Canyon, in cui ci si addentra salendo sul Chepe Express e raggiungendo le successive tappe del viaggio.

Tappa 2: El Fuerte

Parte del circuito eco-turistico del Mare di Cortéz, El Fuerte è la seconda tappa del lussuoso viaggio a bordo del Chepe Express. Si raggiunge in solo un’ora di viaggio ed è un luogo ricco di storia, natura e tradizioni indigene tutte da esplorare.

Il suo nome, El Fuerte, deriva dalla costruzione da parte degli Spagnoli di un forte che li proteggesse dagli indigeni, risalente al 1610. La cittadina era un importante centro minerario, come testimoniato dagli antichi palazzi e dalle splendide case coloniali tutt’oggi presenti e convertite in confortevoli hotel.

Durante la sosta a El Fuerte, sono interessanti le visite alla Cattedrale, alla Casa del Generale Pablo Macías e alla Casa della Cultura, ma anche alla Piazza Centrale. Da non perdere anche il centro cerimoniale di Tehuoco e il Museo Miguel Ángel Morales, in cui sono esposti costumi e strumenti musicali che ne raccontano la storia e le tradizioni culturali. Non mancano anche piacevoli passeggiate lungo il fiume El Fuerte, habitat naturale di numerose specie di uccelli.

Tappa 3: Bahuichivo e Cerocahui

Il viaggio sul Chepe Express prosegue fino a Bahuichivo, passando quindi il confine dello Stato di Chihuahua. La tappa è a solo 18 chilometri dal villaggio di Cerocahui, ai margini dell’Urique Canyon: si tratta di una cittadina missionaria gesuita fondata nel Sedicesimo secolo e che merita sicuramente una visita. Si trova in una vallata ricoperta da prati verdeggianti che donano al paesaggio un’atmosfera di pace e tranquillità. È possibile organizzare anche un’escursione alle cascate di Cerocahui, immerse in questa vegetazione lussureggiante.

A poca distanza, è possibile raggiungere una tra le più belle viste sulla Sierra Tarahumara e – sotto all’Urique Canyon – sulla città omonima che ogni anno ospita la famosa maratona di Tarahumara. Si sale su una montagna che raggiunge il punto panoramico del Cerro del Gallego, che, a detta di molti, è il più spettacolare del Copper Canyon.

Tappa 4: Divisadero

La prossima stazione in cui ferma il Chepe Express è quella di Divisadero, luogo dai magnifici paesaggi, ricco di punti d’osservazione e di ponti sospesi, ma anche di luoghi perfetti per il divertimento. Qui si trovano tre dei più importanti canyon della Sierra Tarahumara: l’Urique, il Tararecua e il Barrancas del Cobre. Si possono organizzare trekking di 3 – 6 ore per scendere sul fondo del canyon, proprio dove scorre il Rio Urique, ma anche visitare le abitazioni di Tarahumara e conoscere così da vicino le tradizioni della popolazione locale. Per gli amanti della mountain-bike, inoltre, esiste un percorso dedicato di 9 chilometri che si immerge in spettacolari panorami naturali.

Non manca anche il divertimento a Divisadero, garantito dal Copper Canyon Adventure Park, nel cuore della Sierra Tarahumara. Qui si trovano emozionanti zip-line e la terza funivia più lunga del mondo, lunga circa 3 chilometri, oltre ad attività per tutta la famiglia e un suggestivo ristorante con pavimento e pareti interamente in vetro.

Tappa 5: Creel

Arriviamo all’ultima tappa del meraviglioso viaggio a bordo del lussuoso treno Chepe Express: Creel. Considerata una “città magica”, è la porta d’accesso alla Sierra Tarahumara situata a ben 2.240 metri sul livello del mare: qui si possono acquistare gli straordinari manufatti locali, dalle ceste realizzate con le foglie di pino alle figure scolpite in legno e corteccia di questa pianta. In dieci minuti si raggiunge San Ignacio de Arareko, con la Valle de los Hongos, Valle de las Ranas, il lago Arareko e Mision S. Ignacio. Ma tantissime sono le escursioni disponibili nei dintorni, alla scoperta di splendidi luoghi naturali.

Nella città, merita una visita anche il Museo della Cultura Tarahumara, all’interno della vecchia stazione ferroviaria, nel quale conoscere la cultura Rarámuri. Non mancano le occasioni per avventurarsi in attività adrenaliniche, come la mountain bike, i tour nei canyon, la discesa in corda e l’equitazione.

Come acquistare il biglietto e orari dei treni

I biglietti per la prossima avventura sul Chepe Express si possono acquistare comodamente tramite il sistema di prenotazioni online sul sito ufficiale.

I giorni di partenza e l’itinerario variano in base al periodo dell’anno:

Bassa e alta stagione (tutto l’anno tranne la stagione estiva): i treni viaggiano nei giorni di lunedì, giovedì e sabato nella tratta Los Mochis-Creel, partendo alle 7.00, mentre il martedì, venerdì e domenica viaggiano sulla tratta Creel-Los Mochis dalle ore 8.00;

(tutto l’anno tranne la stagione estiva): i treni viaggiano nei giorni di lunedì, giovedì e sabato nella tratta Los Mochis-Creel, partendo alle 7.00, mentre il martedì, venerdì e domenica viaggiano sulla tratta Creel-Los Mochis dalle ore 8.00; Stagione estiva: (dall’8 Agosto al 30 Settembre): i treni viaggiano solo lungo il tragitto Creel-Chihuahua il venerdì e la domenica, con partenza alle ore 14.00, e lungo la tratta Chihuahua-Creel il giovedì e il sabato con partenza alle 7.00.

Anche le tariffe variano in base alla stagione e alla sistemazione scelta dai viaggiatori, tra classe turistica, Executive e Prima Classe. In particolare, con il biglietto di prima classe è possibile accedere alla suggestiva terrazza panoramica del treno, da cui ammirare un panorama di incredibile bellezza a 360 gradi. Con il biglietto Executive, invece, si può accedere al bar e al ristorante, in cui deliziarsi con una cucina di classe offerta dai migliori chef.

Nell’organizzare il viaggio sul Chepe Express, si può scegliere di acquistare le singole tratte per ciascuna tappa, oppure un biglietto unico per l’intero tragitto, sia singolo che A/R. Ecco i prezzi per la sola andata da Los Mochis a Creel (e viceversa), per vivere l’avventura tra i canyon e i villaggi messicani a bordo di questo treno esclusivo:

Bassa stagione: dai 120 euro in classe turistica a circa 225 euro in prima classe;

Alta stagione: da circa 135 euro in classe turistica a 263 euro in prima classe;

Stagione estiva: da 120 euro in turistica a circa 181 euro in prima classe.

