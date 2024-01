Anno sabbatico? Questo paradiso terrestre è il luogo perfetto

Tutela dell'ambiente e disconnessione dal resto del mondo: la vacanza perfetta per chi sogna l'anno sabbatico esiste

Fonte: Getty Images - Prisma Bildagentur/Universal Images Group Una spiaggia di North Island nelle Seychelles

Le vacanze in genere durano al massimo una manciata di settimane, durante le quali esplorare i luoghi e conoscerli davvero, percepirne le sfumature e coglierne le tradizioni più profonde, diventa difficile. Se a questo si aggiunge l’impatto che gli spostamenti possono avere sull’ambiente, allora pianificare il prossimo viaggio potrebbe diventare più complicato. Ma non se si decide di trascorrere più tempo nello stesso luogo, magari concedendosi il sogno di una vita, ovvero un anno sabbatico.

E il luogo perfetto per farlo è un vero e proprio paradiso terrestre dove una compagnia ha organizzato tutto affinché il viaggio possa avvenire nel rispetto dell’ambiente, conoscendolo e collaborando in prima persona alla sua tutela. Benvenuti a North Island nelle Seychelles.

North Island nelle Seychelles, il luogo perfetto per un anno sabbatico

Un anno lontani da tutto e da tutti: dalla routine, dagli impegni, dalla quotidianità. Per molti un sogno, che alcuni riescono a trasformare in realtà. Se poi si riesce a trascorrere un anno sabatico in un paradiso terrestre con una particolare attenzione alla tutela dell’ambiente, allora il proprio tempo acquisisce ancora più valore.

A pensarci è stata la società Natucate che li organizza a North Island nelle Seychelles. I loro programmi durano dai 26 ai 52 giorni, come racconta CNN travel, durante i quali si possono svolgere diverse attività come quelle rivolte alla tutela delle popolazioni di tartarughe affiancati da esperti che si occupano proprio di quello.

Ad avere l’intuizione è stato il Ceo di Natukate, Daniel Kaul, che ha spiegato che l’idea è arrivata dopo aver fatto il volontario in vari parchi degli Stati Uniti.

I viaggi più lunghi, poi, possono essere un mezzo per ridurre le emissioni di carbonio degli aerei, ma permettono anche di conoscere in maniera più profonda e vera i luoghi che si visitano.

Nello specifico delle Seychelles si può comprendere il lavoro di conservazione che viene portato avanti da anni, e questo può avere impatto anche al di fuori del tempo in cui le persone soggiornano lì, o al di fuori del territorio specifico, come lui stesso ha spiegato nell’articolo di CNN Travel: “Abbiamo persone che tornano da un lungo anno sabbatico e organizzano un evento di donazione e raccolgono finanziamenti per quei progetti di conservazione. Ma vediamo anche persone impegnarsi con le ONG nel loro paese e pensare alla fauna selvatica o alla conservazione della natura e a cosa si può fare nel proprio quartiere”.

E lì, in quel luogo bellissimo delle Seychelles, i viaggiatori oltre alla tutela della fauna si occupano anche della vegetazione eliminando ciò che non dovrebbe esserci, occupandosi della piantumazione della flora autoctona e poi monitorando la salute nel mare.

North Island, l’isola delle Seychelles è un paradiso

North Island delle Seychelles è un’isola che si trova a nord-ovest da Mahé, la più grande tra quelle che compongono l’arcipelago e dove sorge la capitale Port Victoria. Qui, chi vuole vivere questa esperienza unica, potrà entrare a far parte del gruppo di lavoratori e ricercatori che si occupano della protezione dell’ambiente naturale, alloggerà su North Island dove – come viene spiegato sul sito ufficiale – vi è un’apposita dimora che può ospitare fino a due volontari.

Si lavora dai cinque ai sei giorni alla settimana, il resto del tempo lo si può dedicare a scoprire questo luogo dalla bellezza che toglie il fiato. North Island, infatti, è un’isola privata con spiagge bianche e mare cristallino: un vero e proprio paradiso terrestre da scoprire e da proteggere.