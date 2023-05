Vuoi prendere un anno sabbatico per viaggiare? Ecco quanto costa

Viaggiare è sempre un’emozione, ma quante volte siamo stati costretti a rimandare ad un momento migliore perché non avevamo tempo a sufficienza per una vacanza un po’ più impegnativa? Ci vorrebbe un anno sabbatico, ovvero una pausa dal lavoro e da qualsiasi altro impegno, da trascorrere rigorosamente zaino in spalla (e valigia sempre pronta) esplorando le mete più belle del mondo. Naturalmente, non è un’avventura alla portata di tutti, perché dal punto di vista economico richiede un certo sforzo. Ma facendo un po’ di attenzione e pianificando accuratamente ogni dettaglio, potrebbe saltar fuori l’opportunità giusta per vivere questa esperienza. Ecco quanto costa.

Quanto costa un anno sabbatico per viaggiare

Prenderci un anno sabbatico e fare il giro del mondo è proprio ciò di cui avremmo bisogno, soprattutto dopo tre anni di pandemia e tante limitazioni alla nostra libertà di viaggiare. Ma è un impegno economico che possiamo permetterci? A fare i conti è Moneyfarm, che ha preparato ben tre itinerari perfetti per chi vuole esplorare mete nuove e ammirare capolavori (dell’uomo e della natura). Ciascun itinerario richiede un budget diverso: la base di partenza è di circa 26mila euro, il minimo indispensabile per sostenere tutte le spese necessarie per una vacanza di 12 mesi, ma si può arrivare anche a ben più di 64mila euro. Insomma, ce n’è davvero per tutte le esigenze.

Quali sono i costi da sostenere durante l’anno sabbatico? Innanzitutto, quelli del viaggio stesso: i mezzi di trasporto per raggiungere le varie destinazioni, i pernottamenti presso le strutture ricettive del luogo, i pasti e qualche piccolo extra, oltre alle spese per l’intrattenimento (voce in cui possiamo includere musei, parchi divertimento, escursioni, visite guidate, spettacoli e molto altro). Naturalmente, bisogna tenere in considerazione il mancato guadagno, dal momento che per viaggiare un anno intero occorre mettersi in aspettativa non retribuita dal proprio lavoro. Infine, c’è da tenere conto dell’interruzione nel versamento dei contributi per l’intero anno, che comporta un calo della pensione fino a 14mila euro. Possiamo però compensare con qualche contributo volontario o con un fondo previdenziale integrativo.

Gli itinerari da fare durante l’anno sabbatico

Come abbiamo accennato, Moneyfarm ha organizzato tre itinerari da cui possiamo prendere spunto per il nostro anno sabbatico. Il primo è l’itinerario base, che richiede circa 47.750 euro: si parla di una cifra davvero importante, che ci permetterebbe però di fare il giro del mondo senza precluderci alcuna esperienza. In programma ci sono ben 45 Paesi da visitare, con l’obiettivo di esplorare le più belle meraviglie del mondo moderno e della natura. Dalla Piramide di Cheope al Colosseo di Roma, dal Taj Mahal in India al sito archeologico di Machu Picchu in Perù, passando per le grandi metropoli come New York e Miami e per le splendide destinazioni del Medio Oriente: c’è davvero di che rimanere incantati.

L’itinerario con esperienze speciali è perfetto per chi non vuole proprio farsi mancare niente. Certo, l’impegno economico è maggiore: servono circa 64mila euro per andare alla scoperta di luoghi meravigliosi, più o meno gli stessi dell’itinerario base, con qualche nuova aggiunta. Questo percorso prevede infatti la visita di 47 Paesi, nei quali sono incluse alcune destinazioni ad alta richiesta come le Hawaii, le Maldive e Zanzibar. Inoltre c’è più spazio per l’intrattenimento, avendo un budget più alto. Non si bada a spese: c’è ad esempio la possibilità di fare un giro in elicottero a New York o un safari di lusso in Tanzania.

Infine, Moneyfarm ha programmato un itinerario sostenibile, volto ad accontentare chi preferisce viaggiare con un occhio di riguardo per l’ambiente. Molto meno ricco – prevede un tour di “soli” 28 Paesi – e più economico, richiede un budget di circa 26.500 euro. La differenza la fa soprattutto la scelta del mezzo di trasporto: quando possibile, si evita l’aereo (che ha le maggiori emissioni di CO2) a favore di viaggi in treno o in nave, che permettono anche di godersi meglio l’avventura. L’itinerario consta anche di un periodo di volontariato di 4 settimane in Messico, per divertirsi facendo qualcosa di buono per la natura.