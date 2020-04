Viaggio in Grecia: un tuffo nelle sue fluenti e meravigliose cascate

editato in: da

Se si dice la parola Grecia l’associazione più spontanea che viene da fare è quella con meravigliose spiagge selvagge e mare turchese da togliere il fiato. Difficilmente, infatti, questo bel paese europeo viene accostato ad altre possibili ed eccezionali opere della natura.

Eppure, la Grecia, è un paese ricco di piccole gemme nascoste tra vegetazione rigogliosa e architettura dai profili delicati. Sono numerose, per esempio, le cascate incastonate negli angoli di questa nazione che scivolano su rocce lisce, ombreggiate da piante e arbusti, andando a formare dei paesaggi da favola!

Le cascate Panta Vrexei (che tradotto vuol dire “piove sempre”) sono situate nella Grecia Centrale in Evitrania, in una zona totalmente genuina e con rocce dalle forme bizzarre. L’escursione tra i sassi dalle affascinanti conformazioni, inizia sul fiume Krikeliotis che, lungo una foresta verde e lussureggiante, conduce alle cascate. Il risultato di questo incredibile disegno naturale comprende anche una serie di freschi laghetti, spesso baciati da brillanti arcobaleni.

Nel nord del Mar Egeo galleggia una piccola isola chiamata Samotracia. Pur essendo un lembo di terra dalle minute dimensioni, questa conserva al suo interno varie perle di rara bellezza. È il caso delle Cascate del Fonias, dove un intrico di fiumi e torrenti crea limpide piscine naturali.

Le Papingo Rock Pool & Waterfalls sono un altro incantevole segreto greco. Si trovano nell’Epiro e consistono in una serie di piscine e cascate incuneate in spettacolari formazioni rocciose. Rocce calcaree trasformatesi in intriganti terrazze di pietra in cui poter camminare e saltare da un lato all’altro del fiume.

E poi ci sono le doppie cascate di Palaiokarya che si tuffano da un enorme ponte. Opera risalente al XVI secolo e che sembra il punto di passaggio tra il nostro universo e uno parallelo. Una specie di set cinematografico che ricorda un film di fantascienza. Da qui cadono in picchiata le due maestose cascate che, nell’energico flusso, si intersecano l’una con l’altra portando alla luce un paesaggio suggestivo.

Nel minuscolo villaggio di Polilimnio, ubicato nella zona di Messini, si diramano una serie di piccoli e pittoreschi ponti di legno che conducono di fronte a un vero e proprio paradiso naturale. Diversi corsi d’acqua si snodano fra oliveti e vigneti, ricadendo in un laghetto blu turchese e in cui è assolutamente obbligatorio fare un tuffo.

Ma se invece il vostro dubbio riguarda una fresca temperatura delle acque o una calda vasca termale, vi conviene andare a Loutra Pozar, vicino a Salonicco. Qui avrete a disposizione entrambe le alternative, grazie a minute piscine in roccia immerse nella natura, e sovrastate da 2 piccole ma fluide cascate.

Nell’incontaminata e divina isola di Lefkada si fa spazio un fiore all’occhiello: la cascata di Nydri. Seppur conti solo 12 metri di altezza, questa riesce a dare origine attorno a sé un paesaggio a dir poco fantastico. Uno spettacolo di acqua cristallina immersa nel verde e che sembra gettarsi in una buca di roccia rifinita, provocando ai suoi piedi una lucente e piacevole piscina.

A Neda, villaggio sul versante meridionale del Monte Lykaion, sorge un’imponente cascata di circa 60 metri e che precipita con enorme fervore nel canyon sottostante. Uno spettacolo davvero eccezionale e che entra ancor più nel cuore, a causa della prosperosa vegetazione che lo circonda: pini, fichi selvatici, caprifogli, allori, salici e querce, tutti a creare uno scenario genuino e da far esplodere il cuore.

Terminiamo questo atipico, ma sorprendente viaggio in Grecia, nella città di Edessa. Piccolo diamantino della Repubblica Ellenica immerso nel verde florido, e famoso per le sue roboanti cascate. Potenti flussi d’acqua che compiono un salto di ben 70 metri, lasciando i propri visitatori completamente estasiati.