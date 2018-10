Al mare in autunno: inseguendo il sole

editato in: da

Se anche voi siete tra quelli che non vogliono lasciare le spiagge e non volete arrendervi ad archiviare il costume da bagno ecco che l’arrivo dell’autunno può essere soltanto una scusa in più per godersi il mare nella più totale tranquillità delle prossime settimane, quando la maggior parte delle persone sono rientrate al lavoro, l’acqua del mare è calda e le spiagge sono nella condizione migliore.

Non è necessario aspettare l’anno prossimo per poter rivedere il mare, il sole e le calde serate d’allegria, quanto piuttosto organizzare una piacevole vacanza per fuggire dalle città.

Ecco dieci mete di viaggio che certamente non vi deluderanno. Qui il sole vi aspetta a braccia aperte e si può iniziare anche a pensare alle vacanze di Natale, potrebbe essere una buona idea. Lo dice anche la scienza il mare rende felici.

Vediamo dunque partire la Top Ten dalla Thailandia e più precisamente da Phuket, anche detta la Terra del sorriso. Qui il giorno vi attendono calma e relax mentre la serata potrete darvi al più sfrenato divertimento.

Seconda in classifica è Cancun in Messico, mentre la medaglia d’argento viene data a Punta Cana nell’incantevole Repubblica Dominicana.

A seguire mete ormai famose per il turismo italiano quali Sharm el Sheikh (con le necessarie cautele per la sicurezza personale), località egiziana in cui troverete pacchetti all inclusive che vi riporteranno a nuovo per affrontare la seconda metà dell’inverno. Ed ancora l’incantevole Dubai, vera Mecca del lusso, qui tra la Vela, le fontane danzanti, le isole subacquee ed i centri commerciali non vorrete più tornare in Patria!



Quinta posizione per Agadir in Marocco: profumi e colori tutti da vivere! Subito a seguire Paphos a Cipro, famosa per le sue bellissime spiagge, meta turistica sempre più ambita. Passiamo in Portogallo e troviamo l’Isola di Madeira, piccolo paradiso sub tropicale di origine vulcanica. Chiudiamo infine la classifica delle mete calde più gettonate con Tenerife e la sua Playa de las Americas, che ha ottenuto la bandiera azzurra della comunità europea: qui potrete praticare qualsiasi tipo di sport subacqueo. Last but not least le Baleari, vicine e ancora più belle fuori stagione