Ryanair lancia una nuova offerta lampo: voli da 9,99 euro

Ryanair ha lanciato una nuova offerta last minute per raggiungere alcune delle destinazioni più amate d’Italia, d’Europa e del Regno Unito a prezzi super convenienti. Prenotando il volo entro la mezzanotte del 15 ottobre, si potrà avere l’opportunità di accaparrarsi posti a partire da 9,99 euro per viaggiare dal 1° al 30 novembre 2021. Un’occasione da cogliere al volo per trascorrere emozionanti soggiorni in una splendida città.

Tante le mete da raggiungere a tariffe convenienti dall’aeroporto di Milano Bergamo e Milano Malpensa, tra cui Liverpool e Manchester nel Regno Unito, dove ora sarà necessario esibire un passaporto valido per l’ingresso. Ci sono anche le splendide isole greche, come Rodi, Corfù e Zacinto, tra le mete più amate dai turisti in ogni stagione dell’anno, con voli a partire da 7,99 euro.

Chi viaggia da Roma Ciampino e Fiumicino può usufruire dell’offerta Ryanair per raggiungere altrettante ambite destinazioni, tra cui perle italiane tutte da scoprire, come Catania e Palermo in Sicilia o Bari e Brindisi in Puglia, con voli davvero economici, a partire da 4,99 euro. Dagli scali romani si vola anche verso capitali europee molto gettonate, come Vienna, Barcellona, Budapest e Bucarest, città dal fascino unico, ricche di storia, arte, cultura e bellezze sorprendenti.

L’offerta last minute interessa, tra gli altri, anche l’aeroporto di Napoli, da dove, a partire da 9,99 euro si può raggiungere una delle destinazioni più ambite dai visitatori italiani e stranieri: la favolosa isola di Creta. Un gioiello imperdibile anche in inverno, tra escursioni uniche che portano alla scoperta di tesori strepitosi e paesaggi altamente suggestivi.

Da diversi aeroporti, tra cui quelli pugliesi di Bari e Brindisi, la compagnia low cost mette a disposizione voli a novembre a partire da 7,99 euro anche per Malta, dove immergersi in scenari e architetture pronte ad offrire sempre uno sfondo spettacolare, tra colori, atmosfere e bellezze naturali inaspettate.

Come dicevamo, per usufruire dell’offerta Ryanair bisogna necessariamente prenotare entro la mezzanotte di oggi (15 ottobre), per viaggiare a prezzi stracciati dal 1° al 30 novembre 2021. In ogni caso, prima di programmare un viaggio, è consigliato informarsi sulle regole di ingresso di ciascun Paese e sulle misure richieste dal nostro Ministero della Salute, una volta rientrati in Italia.