A Napoli, sui luoghi amati da Pino Daniele

editato in: da

Non c’è modo migliore di celebrare il ricordo di Pino Daniele che conoscerne la storia. A Napoli è possibile prendere parte a un tour dedicato all’artista partenopeo.

Ogni anno il 4 gennaio si ricorda Pino Daniele con svariati eventi previsti nella sua città per ricordarlo, a partire dal celebre bar Gambrinus, in centro, dove gli artisti si esibiscono con alcune cover live.

È previsto un vero e proprio tour cittadino, “Napule è… i luoghi del cuore di Pino Daniele”, per ripercorrere in parte la sua storia, tra le strade che lo hanno ispirato. Napoli si lascia conoscere da chi ha voglia di percorrere a piedi le stradine ricche di storia, e in questo caso è prevista una lunga passeggiata, per un tour di circa 4 ore che costa 34,90 euro a persona

Pino Daniele era nato e cresciuto nel ventre di Napoli, spostandosi dal Porto a piazza Santa Maria La Nova. Si è formato per le strade del centro storico, così la guida condurrà i fan tra Spaccanapoli, i Decumani, piazza del Gesù e via dei Tribunali, raccontando numerosi retroscena.

L’artista frequentò l’istituto Diaz, che nel 2015 volle ricordarlo e continua a farlo da allora. Sulle sue scale Pino Daniele suonò la sua prima chitarra, muovendo i primi passi verso un sogno.

Il tour prosegue verso il Conservatorio, fino a raggiungere via Donnalbina, nei pressi della quale si trova la via intitolata all’artista, con una raffigurazione della sua chitarra, quasi a ispirare le nuove generazioni.

Nelle ore previste dal tour viene raccontata la storia del cantante, fino a raggiungere la sua modesta casa natale, per poi concludersi con un aperitivo e delle degustazioni di bontà partenopee, cullati dalle note dell’immortale maestro.