Tour di Füssen e dintorni, tra castelli e meraviglie della Baviera

Fonte: iStock Veduta del centro storico di Füssen

Füssen è una fiabesca cittadina tedesca che sorge tra le imponenti cime delle Alpi che impreziosiscono la Baviera, e che riesce a fondere una visita romantica alla scoperta di un po’ di “brivido”. Tale località, sospesa tra picchi innevati ed abbracciata da laghi cristallini, è infatti situata all’estremo lembo meridionale della Strada Romantica, rivelandosi quindi la base perfetta anche per andare alla scoperta dei leggendari castelli di Ludovico II, ancora oggi ricchi di bellezza e di misteri.

Cosa vedere a Füssen

La cittadina di Füssen si presenta al visitatore con un grazioso (e prezioso) centro storico di origine medievale che è perfetto per fare un’indimenticabile passeggiata ammirando attrazioni antiche circondate da una natura raggiante. La città, quindi, evoca romanticismo allo stato puro, ma anche vera autenticità: qui le tradizioni bavaresi sono ancora parte della vita di tutti i giorni.

Hohes Schloss, il Castello di Füssen

I castelli nei dintorni di Füssen sono uno più bello dell’altro, ma anche quello che svetta in città non ha di certo nulla da invidiare agli altri. Chiamato Hohes Schloss, è stata l’antica residenza estiva dei principi-vescovi di Augsburg, mentre oggi è la sede staccata della famosa pinacoteca bavarese Bayerische Staatsgemäldesammlungen, con opere d’arte tardogotiche e del Rinascimento.

Si tratta di uno dei complessi architettonici tardogotici più significativi dell’intera Germania ed è lì, in tutta la sua bellezza, a dominare il prezioso centro cittadino.

Fonte: iStock

Monastero e Basilica di S. Mang

Il fascino dell’ex Monastero benedettino del IX secolo è irresistibile, perché si presenta in stile barocco e con delle straordinarie sale storiche che ospitano il Municipio ed il Museo Civico.

La Basilica di S. Mang è invece l’antica chiesa del monastero, e anche l’edificio religioso barocco più grande e suggestivo di tutta la città. Assolutamente affascinante è la Cappella di Sant’Anna, dove vi è dipinta la famosa e monumentale Danza macabra di Füssen, una delle più importanti rappresentazioni di questo tipo nei Paesi di lingua tedesca.

La fontana Stadtbrunnen

Stadtbrunnen è la pittoresca fontana cittadina e rappresenta S. Magnus, patrono di Füssen. Il visitatore, quando si trova al suo cospetto, non può non notare una sottile striscia metallica nella pavimentazione, messa proprio lì a ricordare il tracciato dell’antica strada romana Via Claudia Augusta.

La Reichenstraße

La Reichenstraße è la pittoresca via principale del centro storico, la strada dello shopping in cui ai negozi caratteristici si affiancano i ristoranti tipici, bar e gelaterie. Essa ricalca il tracciato dell’antica strada romana Via Claudia Augusta, su cui oggi si affacciano bei palazzi signorili che non lasciano di certo indifferenti.

Fonte: iStock

Al fondo della Reichenstraße inizia un reticolo di vie tortuose su cui si innalzano vecchie ed autorevoli case delle famiglie dei mercanti locali, e anche la chiesa dedicata allo Spirito Santo, con un’inconfondibile facciata animata da affreschi in stile rococò il cui colore per eccellenza è il rosso.

La funivia di Füssen

Salire a bordo della funivia di Füssen, chiamata Tegelbergbahn in onore della cima su cui porta, il monte Tegelberg, è un’esperienza che non bisogna assolutamente perdere. La funivia, infatti, conduce a oltre 1700 metri di altezza regalando una vista mozzafiato sulle Alpi Bavaresi e sul Lago Forggensee.

Da qui, inoltre, si possono raggiungere i castelli di Ludovico II con una bellissima escursione a piedi di circa due o tre ore, altrimenti si può optare per l’automobile o per i mezzi pubblici.

Cosa vedere nei dintorni di Füssen

Füssen vanta dei dintorni che sono un vero sogno a occhi aperti, un susseguirsi di meraviglie naturali (e non) a davvero pochissima distanza dal centro centro cittadino.

Lago Forggensee

Il Lago Forggensee sfoggia ben dodici chilometri di lunghezza e tre chilometri di larghezza, tanto da essere il quinto più grande di tutta la Baviera. Si è formato negli anni ’50 come lago artificiale dal letto del fiume Lech e, in base alle stagioni, regala uno spettacolo diverso: da giugno a metà ottobre è pieno, mentre d’inverno è vuoto e permette di ammirare i resti della Via Claudia Augusta.

Castello di Neuschwanstein

Tutti abbiamo visto almeno una foto del fiabesco Castello di Neuschwanstein, fatto edificare dal “re delle favole”: Ludovico II di Baviera. Sorge ad un’altezza di ben 965 metri e offre un panorama incantato su Füssen e Schwangau, sul Castello di Hohenschwangau e sulla preziosa natura circostante.

Fonte: iStock

Non vi sorprenderà sapere che per il suo stile e la sua innegabile bellezza è stato scelto da Walt Disney in persona come modello per il castello del suo celebre film d’animazione “La bella addormentata nel bosco”, e che è presente in tutti i parchi Disney del mondo. Meravigliose sono anche le sale interne, riccamente arredate e un vero e proprio inno al romanticismo e alle antiche leggende germaniche.

Castello di Hohenschwangau

Altrettanto emozionante è il Castello di Hohenschwangau, nato come fortezza medievale, per poi arrivare persino all’abbandono e alla rovina. Oggi, invece, è un magnifico palazzo molto frequentato da turisti, che si trovano al cospetto (e all’interno) di un affascinante maniero in stile neogotico.

Bellissimi sono anche gli affreschi che ornano tutte le sue pareti, e che raccontano le battaglie e la storia di questo antico castello, a sua volta immerso in un ambiente naturale in grado di emozionare chiunque lo visiti.

Schwangau, tra terme e meraviglia

A poca distanza da Füssen vale la pena fare un salto anche a Schwangau, cittadina in cui regalarsi un vera e propria pausa dedicata al relax: qui prende vita un centro termale che colpisce sin da subito per la sua struttura, poiché decorato con cristalli veri.

Anche questo è stato un luogo voluto da Ludovico II e, come è possibile immaginare, permette di ammirare una panorama impagabile sulle tante bellezze delle zona.