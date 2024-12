Capodanno a Praga: come festeggiare l’anno nuovo

Dai tradizionali fuochi d'artificio alle feste in piazza; cenoni e concerti di musica classica: tutto quello che c'è da sapere per il Capodanno a Praga

I tradizionali fuochi d'artificio di fine anno a Praga

Praga, capitale della Repubblica Ceca, è una città dal fascino senza tempo. Conosciuta come “la città delle cento torri” per i suoi panorami costellati da guglie gotiche e cupole barocche, Praga è una meta apprezzatissima per celebrare il Capodanno. Passeggiando per le sue strade acciottolate, si possono ammirare monumenti iconici come il Castello di Praga, la Piazza della Città Vecchia con l’Orologio Astronomico e il Ponte Carlo, simbolo della città. Durante le festività di fine anno poi, l’atmosfera si arricchisce di luci scintillanti, mercatini natalizi e tanti appuntamenti pensati per salutare il nuovo anno.

Cosa fare a Capodanno a Praga, tutti gli eventi

Praga propone appuntamenti per tutti i gusti, pubblici e privati, per chi decide di trascorrere qui la fine dell’anno.

Fuochi d’artificio sul Ponte Carlo

Uno dei momenti più attesi è lo spettacolo dei fuochi d’artificio che illumina il cielo sopra il Ponte Carlo. Questo storico ponte diventa un luogo magico per brindare all’anno nuovo, con la vista del Castello di Praga e delle luci della città riflessa sulla Moldava. I fuochi di solito cominciano intorno alla mezzanotte, a celebrare il passaggio tra il vecchio e il nuovo anno. A Praga ci si sposta facilmente a piedi o coi mezzi pubblici, specialmente durante le feste: per raggiungere il ponte si può prendere il tram 17 e scendere alla fermata Staroměstská, o camminare a piedi dalla Piazza della Città Vecchia. Altri luoghi per ammirare i fuochi? Oltre alle sponde della Moldava (dal Ponte Carlo ma anche da most Legií, Cechuv most e Mánesuv most), i fuochi sono visibili da uno dei grandi parchi della città, come Stromovka, Letna Park, Rieger Gardens, Kampa; da in alto, sulla collina di Petrin o lungo le strade che costeggiano il Castello di Praga. Si consiglia di prendere i posti per tempo, di vestirsi con abiti caldi e di preparare una bottiglia del tradizionale spumante Sekt, che va letteralmente a ruba per le feste e per la fine dell’anno.

Invece, per chi preferisce evitare il caos del 31 dicembre senza rinunciare ai fuochi d’artificio, nel pomeriggio del primo gennaio alle ore 18 è in programma un altro spettacolo pirotecnico con i fuochi lanciati da chiatte sul fiume: questo è un evento altrettanto popolare ma più familiare e tranquillo rispetto a quello della notte precedente.

Fonte: iStock

Crociera di Capodanno sulla Moldava

Un’esperienza alternativa e indimenticabile per la fine dell’anno è la crociera sulla Moldava. Il programma prevede una cena elegante e musica dal vivo, con vista unica e privilegiata sui fuochi d’artificio. Diverse compagnie offrono pacchetti per questa serata speciale, con partenze serali, generalmente tra le 20 e le 21. I punti di imbarco principali si trovano presso il Ponte Čechův, raggiungibile con il tram 17 (fermata Čechův most), e il Molo di Rašínovo nábřeží, facilmente accessibile con la metro linea B, fermata Karlovo náměstí, oppure con il tram 2, 3, 17 o 21, fermata Výtoň.

Concerto di Capodanno

Per gli amanti della musica classica, il concerto di Capodanno alla Smetana Hall, nella Casa Municipale, è un evento must. Le orchestre eseguono capolavori della tradizione musicale ceca e internazionale in un’atmosfera di grande eleganza. Il concerto ha inizio alle ore 19 del 31 dicembre e ci si arriva con la Metro linea B, fermata Náměstí Republiky. Concerto di Natale anche al Refettorio barocco del convento domenicano di St. Giles (Kostel svatého Jiljí) il 30 dicembre alle ore 16.30 con capolavori della musica classica.

Festeggiamenti all’aperto

Per chi preferisce salutare il 2024 all’aperto, Piazza della Città Vecchia e Piazza Venceslao sono il cuore dei festeggiamenti a Praga. Entrambe le piazze si animano fin dal pomeriggio con concerti dal vivo e spettacoli; mentre alle bancherelle dei mercatini natalizi si possono degustare specialità locali come il trdelník e il vin brulé. Piazza Venceslao, in particolare, è famosa per i suoi spettacoli musicali e di intrattenimento che proseguono fino a tarda notte.

Per raggiungere queste due piazze, si consiglia di utilizzare i mezzi pubblici, vista l’affluenza e le possibili restrizioni al traffico. Piazza della Città Vecchia è facilmente accessibile tramite la metro, fermata Staroměstská sulla linea A, o con i tram che fermano nei dintorni. Piazza Venceslao, invece, si trova a pochi passi dalla fermata Muzeum, servita dalle linee A e C della metro, oppure dalla fermata Můstek, sempre sulla linea A.

Pattinaggio sul Ghiaccio

Per le famiglie o i gruppi di amici e amiche ci sono le piste di pattinaggio sul ghiaccio allestite in città. Le principali si trovano presso la Piazza della Città Vecchia e la Torre delle Polveri e durante le feste natalizie sono generalmente aperte dalle 10 alle 22. Ci si arriva facilmente in tram 9, fermata Jindřišská, o Metro linea A, fermata Staroměstská.

Cenoni di Capodanno

Un’idea originale può essere quella di partecipare a una cena medievale, dove il cibo tradizionale si unisce a spettacoli tematici. Tra le location più suggestive che organizzano queste cene di rievocazione va menzionato il ristorante U Pavouka (la serata inizia intorno alle 19; ci si arriva con la Metro linea B, fermata Náměstí Republiky). Altri ristoranti che propongono menù speciali per il cenone ci sono: La Degustation Bohème Bourgeoise, un ristorante stellato Michelin che propone piatti tradizionali reinterpretati con creatività; il Grand Cru Restaurant, famoso per l’atmosfera intima e una selezione di vini eccellente; Aureole Fusion Restaurant and Lounge, che vanta una cucina raffinata e una vista mozzafiato su Praga.

Vita notturna e discoteche a Praga

Per chi ama ballare fino all’alba, ci sono diversi club famosi che organizzano feste per la fine dell’anno, come il Karlovy Lázně, il più grande club dell’Europa centrale, con apertura intorno alle 21 e chiusura a tarda notte (ci si arriva con la Metro linea A, fermata Staroměstská). Ancora, il Duplex Club si trova in cima a un edificio con una splendida vista su Piazza Venceslao; il Roxy propone musica elettronica di alto livello dalle 22 in poi. Il Duplex si raggiunge in Metro linea A, fermata Můstek; Roxy con il tram 26, fermata Dlouhá třída.

Come muoversi a Praga a Capodanno

I mezzi pubblici di Praga, tra cui tram, metro e autobus, sono efficienti e operano anche durante la notte di Capodanno: per facilitare gli spostamenti, la metropolitana prolunga il servizio fino alle 2 del mattino; i tram notturni sono attivi tutta la notte. Per chi preferisce spostarsi in taxi, è consigliabile prenotare le corse utilizzando servizi affidabili come AAA Taxi (+420 222 333 222) o Bolt per evitare sovrapprezzi. Per quanto riguarda invece i biglietti di bus e metro, conviene acquistare in anticipo un biglietto cumulativo valido per più corse (24 o 72 ore): la soluzione più conveniente per spostarsi senza pensieri. I biglietti si possono acquistare presso le stazioni metro, le edicole e tramite l’app PID Lítačka.

Fonte: iStock

Il clima di Praga a Capodanno

Nessuna illusione: il clima a Praga durante il periodo di Natale e Capodanno è freddo, con temperature medie tra -2°C e 3°C. Si consiglia di vestirsi a strati, con un buon cappotto, guanti, sciarpa e scarpe impermeabili. Non sono da escludere nevicate occasionali, che certamente possono aggiungere un tocco di magia all’atmosfera cittadina, ma che richiedono un po’ di preparazione. Controllare e monitorare le previsioni prima di uscire può essere una buona idea per non trovarsi impreparati; così come portare dietro un ombrello compatto o un cappello impermeabile.