Camminando tra le cime degli alberi sul sentiero più lungo del mondo

Sono tante le cose che si possono fare in Svizzera, soprattutto per chi desidera vivere un’esperienza genuina e naturale. A partire dalla visita degli incredibili laghi con le acque cristalline, per proseguire tra le meravigliose cime e concludere con il trekking nei parchi dove la natura regna incontrastata. Ma c’è un nuovo modo per scoprire il volto del Paese più autentico, ed è attraverso una passeggiata tra le cime degli alberi percorrendo quello che è il sentiero più lungo del mondo.

Inaugurato nel luglio 2021, il Senda dil Dragun è un treetop eccezionale che invita viaggiatori e cittadini a scoprire la natura e a guardare il mondo da un’altra prospettiva. La passerella in legno, infatti, si snoda nel bosco per 1,56 km regalando uno spettacolo di incredibile bellezza a 28 metri d’altezza.

Camminando tra le cime degli alberi si ha come la sensazione di volare tra questi. Il nome Senda dil Dragun, che in italiano vuol dire sentiero del drago, fa riferimento proprio all’esperienza di volo di un drago che i visitatori possono sperimentare attraverso la passeggiata.

Senda dil Dragun si trova nel sud-est della Svizzera e collega i suggestivi villaggi Laax Murschetg e Laax Dorf. Qui, sopra la foresta, è stato elevato quello che oggi è il sentiero tra gli alberi più lungo del mondo.

Durante la passeggiata tutti i sensi sono stimolati, a partire dalla vista che può godere di una prospettiva senza precedenti, all’udito che viene deliziato dal canto degli uccelli e dai meravigliosi suoni della natura.

Il sentiero offre anche l’occasione di scoprire il territorio che si sta attraversando. Lungo la passerella, infatti, sono state realizzate delle piattaforme dove sono collocati dei display informativi che permettono ai visitatori di conoscere la storia della fauna e della flora del luogo attraverso un’esperienza interattiva. Sempre da qui è possibile ammirare alcune panorami naturali più belli di tutto il Paese.

Senda dil DragunDopo aver camminato per 1,56 chilometri si arriva dall’altro parte della passerella, il sentiero si conclude con la torre di Murschetg.

Se l’esperienza, di per sé già incredibile, non dovesse ancora bastare, qui i visitatori potranno cimentarsi in un’altra avventura adrenalinica: uno scivolo a spirale lungo 73 metri, costruito all’interno della torre, che permette di attraversare in verticale, e in tutta velocità, la foresta. Chi ha il coraggio di scendere?