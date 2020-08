Il Grande Sentiero di Leonardo: 540 km sulle orme del Genio vinciano

editato in: da

Ai tempi in cui visse Leonardo da Vinci queste terre formavano il Ducato di Milano. Oggi sono diventate un bellissimo itinerario chiamato il “Grande Sentiero di Leonardo“, ben 540 chilometri di percorso da fare a piedi o in bicicletta alla scoperta dei luoghi del Genio vinciano.

Per percorrerlo interamente ci vorrebbero 26 giorni, ma è possibile farne anche solo brevi tratti. Il turismo lento è sempre la migliore scelta, specie se non si è bene allenati. L’Associazione Cammino di S. Agostino che lo ha ideato lo ha soprannominato “The Wing Way” (“il percorso ad ala”) per la conformazione del tracciato a forma di ala di uccello che evoca la ricerca leonardesca più celebre e visionaria: quella sul volo umano.

ll sentiero inizia in Lombardia, attraverso sette province lombarde, e termina in Svizzera, dove tocca due Cantoni (Ticino e Grigioni), e vuole ripercorrere la vita e l’opera di Leonardo da Vinci attraverso una splendida avventura a piedi che tocca alcuni luoghi naturali tra i più suggestivi in Europa.

Sono oltre 50 luoghi dell’ex-Ducato di Milano nei quali Leonardo espresse il suo eclettico genio in ambito artistico, ingegneristico e scientifico attraverso i quali passa il sentiero. Tra questi, cinque sono siti Unesco (Milano, Crespi d’Adda, Bellinzona, Sacro Monte di Varese, Castelseprio) e 30 sono castelli medievali viscontei-sforzeschi.

Il percorso ad anello del Grande Sentiero di Leonardo prende il via da Milano, in particolare dal Cenacolo di Santa Maria delle Grazie, e si conclude sempre in città. Sul sito ufficiale sono indicate le mappe, i punti di accoglienza e i temi leonardeschi di ogni singola tappa oltre ad altri punti di interesse, secondo alcuni itinerari storici che venivano utilizzati già nei secoli scorsi. I tratti più significativi di antichi tracciati toccati anche dal Grande Sentiero di Leonardo sono:

• Alzaia della Martesana, da Milano a Trezzo sull’Adda;

• Alzaia del fiume Adda, da Trezzo sull’Adda a Lecco;

• Sentiero lungo i Piani Resinelli, da Lecco ad Abbadia;

• Sentiero del Viandante, da Abbadia Lariana a Piantedo;

• Via Francisca, da Piantedo a Chiavenna;

• Via Spluga, da Chiavenna a Madesimo;

• Passo del Baldiscio, da Madesimo a San Bernardino;

• Val Mesolcina, da San Bernardino a Bellinzona;

• Sentiero svizzero n. 7, da Bellinzona a Ponte Tresa;

• Via Francisca, da Ponte Tresa a Busto Arsizio;

• Alzaia del Naviglio Grande, da Busto Arsizio ad bbiategrasso;

• Sentieri del Parco del Ticino, da Abbiategrasso a Pavia;

• Alzaia del Naviglio Pavese, da Pavia a Milano.

Le 26 tappe dei 540 km del percorso sono: Milano, Gorgonzola, Trezzo sull’Adda, Imbersago, Lecco, Mandello del Lario, Bellano, Colico, Piantedo, Samolaco, Chiavenna, Madesimo, San Bernardino (CH), Lostallo (CH), Bellinzona (CH), Lugano (CH), Ponte Tresa, Sacro Monte di Varese, Castiglione Olona, Busto Arsizio, Turbigo, Abbiategrasso, Vigevano, Zerbolò, Pavia, Certosa di Pavia, Milano.

Tanti anche i temi affrontati lungo il Grande Sentiero di Leonardo. Prima di tutto il tema dell’acqua: sono quattro i Navigli visitato durante il cammino, due i grandi fiumi lombardi, il Lago di Como e il Ceresio. Poi c’è il tema del Romanico: sul Sentiero sono infatti presenti oltre 40 testimonianze di altissima valenza storico-artistica. Un altro tema è quello delle Ville di Delizia che, nel percorso, sono diverse: tra tutte, Villa Melzi a Vaprio, che ospitò Leonardo. Poi c’è il tema delle Alpi, visto che la lunga camminata giunge fino allo Spluga, lo spartiacque alpino tra Italia e Svizzera.

Insomma, un sentiero meraviglioso, quello sulle orme di Leonardo da Vinci, per chi ha voglia di una vacanza all’aria aperta e di andare alla ricerca delle proprie radici, tornando a casa dopo 26 giorni (o anche meno, naturalmente) con un bagaglio culturale più ricco.