La Croazia custodisce angoli di paradiso per famiglie: spiagge dove i bambini possono giocare liberi, tuffarsi in sicurezza e sognare ad occhi aperti

iStock Zlatni Rat a Brač è tra le spiagge per bambini in Croazia

Ci sono zone di mare che riescono a conquistare proprio tutta la famiglia, la Croazia è una di queste. Le spiagge per bambini in Croazia non mancano, anzi. Il fondale sabbioso e che degrada dolcemente è uno dei punti di forza del territorio e spostandosi sia sulla terra ferma che sulle sue isole si trovano vere e proprie meraviglie da scoprire con figli e nipotini. Vediamo insieme quali sono le spiagge per bambini della Croazia più belle e family friendly da considerare per una vacanza estiva.

Spiaggia di Bijeca a Medulin

Benvenuto in una delle poche, vere spiagge sabbiose dell’Istria: Bijeca è la destinazione ideale per te e la tua famiglia. Lunga quasi un chilometro, è il paradiso dei giochi sulla sabbia. La troverai nella vivace località di Medulin, vicina all’omonimo campeggio, dove puoi anche soggiornare direttamente sul mare. L’acqua è bassa per molti metri, perfetta per i primi bagnetti dei più piccoli, mentre per te ci sono ombrelloni, lettini e chioschi per ogni necessità. E se vuoi esplorare qualcosa di più selvaggio, fai un salto alla penisola di Kamenjak, poco distante.

Rajska Plaža sull’isola di Rab

Il nome non mente: questa è davvero la “spiaggia paradisiaca” della Croazia. Due chilometri di sabbia dorata, fondale basso e acque trasparenti ti aspettano sull’isola di Rab. Puoi rilassarti all’ombra della pineta o mangiare qualcosa nei ristoranti sulla spiaggia mentre i tuoi bambini si scatenano tra castelli di sabbia e tuffi sicuri. Attenzione nei mesi di alta stagione: è una delle spiagge più amate, ma ne vale assolutamente la pena.

Sveti Marak sull’isola di Krk

Sveti Marak è una piccola baia sabbiosa è un gioiello tranquillo dell’isola di Krk, ideale per una mezza giornata di relax. Anche se la sabbia non è finissima, l’ambiente è sicuro, intimo e perfetto per i bambini che vogliono esplorare in autonomia. In mare troverai dei gonfiabili a pagamento, ottimi per un po’ di sano divertimento. Porta con te qualcosa da mangiare, anche se c’è un bar sul posto. Il fascino qui è tutto nella semplicità: natura, acqua limpida e libertà.

Spiaggia di Soline a Krk

Ti piace l’idea di una spa naturale? Alla foce di un piccolo fiume, la spiaggia di Soline è famosa anche per il fango curativo. I tuoi bambini si divertiranno a spalmarlo ovunque, e tu potresti tornare a casa con la pelle più liscia. È una spiaggia ampia, sabbiosa, ma senza ombra: ombrellone obbligatorio! Perfetta se ami le atmosfere selvagge ma non vuoi rinunciare alla comodità.

Crni Molo a Crikvenica

La sabbia è grossolana ma tanto, tanto amata dai bambini: Crni Molo è una delle spiagge più attrezzate della Riviera del Quarnero, con bar, ristoranti, noleggi e persino attività acquatiche. Non aspettarti il mare caraibico, ma una spiaggia viva, sicura e perfetta per far divertire i più piccoli senza pensieri.

Vela Plaža a Baška

Due chilometri di ghiaia chiara, con un mare trasparente e servizi ovunque: sei a Vela Plaža, la spiaggia di Baška. È perfetta per i bambini che non amano troppo la sabbia incollata ovunque, ma vogliono comunque giocare e nuotare in sicurezza. L’unica cosa da ricordare è portare un ombrellone o affittarlo sul posto: l’ombra naturale qui scarseggia!

Zaton Beach vicino Zara

Se sogni un resort formato famiglia, Zaton è il tuo posto: spiaggia di sabbia sottile, mare calmo, ombra dei pini e un’intera area giochi per bambini; c’è anche una piscina, per cambiare un po’ scenario.

Punta Rata a Brela

Questa è una delle spiagge più fotogeniche della Croazia. La roccia di Brela è iconica, ma quello che amerai davvero è il mix di ghiaia fine, mare turchese e ombra dei pini. I bambini possono giocare ovunque, anche nei sentieri interni tra gli alberi. È come un parco giochi naturale sul mare.

Zlatni Rat a Brač

Qui la natura si è davvero superata. Zlatni Rat (il celebre “Corno d’oro”) è la spiaggia per bambini più famosa della Croazia. La sabbia è mista a ciottoli, ma il fondale è dolce e il mare sempre limpido. Noleggia un kayak, fai un giro nella pineta e goditi una giornata che sembra uscita da una cartolina.

Sakarun a Dugi Otok

Questa sì che è una spiaggia da “occhi a cuoricino”! Sakarun ti offre un mare verde smeraldo, sabbia bianca e una pineta fresca dove fare picnic. È una delle spiagge più belle dell’intera Croazia, adatta anche ai più piccoli per via del fondale bassissimo. Raggiungerla è facile con l’auto o il trenino turistico da Božava.

Slanica Beach sull’isola di Murter

Murter è un’isola piccola, ma Slanica è una grande protagonista. La spiaggia è di sabbia, l’acqua è calma, e i servizi non mancano: ristoranti, bar e un campeggio con case mobili super comode per famiglie. A completare il quadro, un parco acquatico con acquascivoli. Preparati a faticare per far uscire i tuoi figli dall’acqua!

Ninska Laguna Beach a Nin

Una laguna calda, fondale basso, sabbia soffice e tanto spazio per giocare: ecco la spiaggia di Nin. Ideale anche per i bimbi più piccoli che vogliono gattonare o muovere i primi passi tra le onde. Se il vento non è troppo forte, potresti vedere i kitesurf in azione: spettacolo assicurato! Il plus? Il fango nero locale, considerato terapeutico. Un beauty treatment… tra un castello e l’altro.

Mlini a Paklinski Otoci

Vuoi regalare ai tuoi bimbi un’avventura? Prendi una barca da Hvar e raggiungi Mlini, una spiaggetta incastonata tra scogli e pineta. Il mare è calmo e i colori sono da favola. Dopo il bagno, puoi esplorare le calette vicine: perfetto per piccoli esploratori!

Kraljičina Plaža a Nin

La spiaggia della regina è uno degli arenili più lunghi e sabbiosi della Croazia. Il mare è basso per decine di metri, i servizi sono ottimi, e c’è anche una zona con fango curativo. Perfetta per giocare senza limiti. Se ami i racconti storici, puoi dire ai tuoi bambini che qui si riposava la regina Tomislava.

Spiaggia di Bačvice a Spalato

Nel centro di Spalato, Bačvice è una vera istituzione. Sabbia fine, fondale basso e tanti giochi in acqua, dai gonfiabili ai trampolini. Se vuoi un mix tra spiaggia e città, è la scelta giusta. E non dimenticare di provare il picigin, il gioco tradizionale croato che si gioca nel mare basso.

Copacabana Beach a Dubrovnik

A pochi minuti dalle mura di Dubrovnik, la spiaggia Copacabana ha un nome che promette festa… e mantiene. Ghiaia, scivoli, giochi d’acqua e noleggio pedalò: i bambini saranno felici, e tu potrai goderti il panorama sulle isole Elafiti. Una gita in kayak? Assolutamente sì.

Baia di Čikat a Lošinj

Un piccolo paradiso sull’isola di Lošinj, dove si può anche incontrare qualche delfino. La spiaggia sabbiosa si nasconde tra le baie della pineta e il Parco Acquatico Čikat farà impazzire i più piccoli. Per te? Relax, ombra e la possibilità di esplorare una delle isole più verdi e profumate della Croazia.

Slanica e Vela Pržina

Murter e Korčula offrono altre due perle: Slanica con il suo acquascivolo e ristoranti, e Vela Pržina, una spiaggia di sabbia dorata vicina alla storica città di Korčula. Parcheggi, giochi, bar, ristoranti e tanto spazio per correre e divertirsi.